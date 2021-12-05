Первый тайм

19' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Венеция

9' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Верона выполняет удар от ворот.

7' Венеция выполняет удар от ворот.

6' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Окереке Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Вратарь парирует удар, который нанес Капрари Джанлука , и мяч снова в игре

3' Игрок команды Верона делает подачу своему товарищу по команде.

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Маццокки Паскуале из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля