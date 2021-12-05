  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
3:4
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
1:0
12' Гол
Чеккарони Пьетро
2:0
19' Гол
Чрнигой Домен
3:0
28' Гол
Анри Тома
45' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
3:1
52' Гол в свои ворота
Анри Тома
63' Красная карточка
Чеккарони Пьетро
3:2
65' Пенальти
Капрари Джанлука
3:3
67' Гол
Симеоне Джованни
73' Желтая карточка
Вакка Антонио
3:4
85' Гол
Симеоне Джованни
87' Желтая карточка
Симеоне Джованни
90' Желтая карточка
Анри Тома
90'+6
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
23
Кийине
Софиан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
77
Окереке
Давид
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
17
Чеккерини
Федерико
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
14
Илич
Иван
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Венеция
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Венеция
Верона

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:3
СB
1:0
СB
1:1
СCA
2:2
СCA
0:0
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 4 (2) 0.25
Окереке Давид 4 0.25
Анри Тома 2 0.13
Чеккарони Пьетро 2 0.13
Бузио Джанлука 1 0.06
Чрнигой Домен 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 11 0.69
Барак Антонин 5 (3) 0.31
Капрари Джанлука 4 (1) 0.25
Калинич Никола 3 0.19
Фараони Марко 2 0.13
Тамез Адриен 2 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.13
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 5 1
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кальдара Маттиа 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Форте Франческо 2 0
Анри Тома 2 0
Кийине Софиан 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 4 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Маньяни Джанджакомо 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Илич Иван 2 0
Игорь Тудор 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
8
47%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
17%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
4
21%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
24%
9
27%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
2
12%
3
9%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
2
12%
7
21%
76-90

Пропущено

27
27
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
9
33%
1
4%
61-75
7
26%
12
44%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1
Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1
Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
6. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
7. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
9. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
10. Лацио Заявка 15 6 4 5 29 - 29 22
11. Эмполи Заявка 15 6 2 7 23 - 28 20
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 15 5 3 7 19 - 16 18
14. Удинезе Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
14. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
15. Удинезе Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
17. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
18. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Венеция 27.7% (38)
X 35.8% (49)
Верона 36.5% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Венеция 3:4 Верона онлайн


Прогнозы на матч Венеция 3:4 Верона

Исход игры
Венеция
27.7% (38)
Ничья
35.8% (49)
Верона
36.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Верона
21.2% (29)
2:1 Венеция
14.6% (20)
0:1 Верона
10.2% (14)
1:0 Венеция
8% (11)
0:2 Верона
2.2% (3)
2:0 Венеция
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 