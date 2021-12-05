Италия: Серия A 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
12' ГолЧеккарони Пьетро
2:0
19' ГолЧрнигой Домен
3:0
28' ГолАнри Тома
45' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
3:1
52' Гол в свои воротаАнри Тома
63' Красная карточкаЧеккарони Пьетро
3:2
65' ПенальтиКапрари Джанлука
3:3
67' ГолСимеоне Джованни
73' Желтая карточкаВакка Антонио
3:4
85' ГолСимеоне Джованни
87' Желтая карточкаСимеоне Джованни
90' Желтая карточкаАнри Тома
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
19'
2:0
28'
3:0
52'
3:1
63'
65'
3:2
67'
73'
85'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Венеция
Верона
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|4 (2)
|0.25
|Окереке Давид
|4
|0.25
|Анри Тома
|2
|0.13
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.13
|Бузио Джанлука
|1
|0.06
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|Кальдара Маттиа
|1
|0.06
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|11
|0.69
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.31
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.25
|Калинич Никола
|3
|0.19
|Фараони Марко
|2
|0.13
|Тамез Адриен
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.13
|Илич Иван
|1
|0.06
|Бесса Даниэль
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|5
|1
|Чеккарони Пьетро
|3
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
8
47%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
17%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
4
21%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
17
33
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
24%
9
27%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
2
12%
3
9%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
4
24%
6
18%
61-75
2
12%
7
21%
76-90
Пропущено
27
27
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
11%
2
7%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
9
33%
1
4%
61-75
7
26%
12
44%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1
Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1
Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|10.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 29
|22
|11.
|Эмполи
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 16
|18
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|14.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Венеция 3:4 Верона
Исход игры
Венеция
27.7% (38)
Ничья
35.8% (49)
Верона
36.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (58)
Меньше
57.04% (77)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Верона
21.2% (29)
2:1 Венеция
14.6% (20)
0:1 Верона
10.2% (14)
1:0 Венеция
8% (11)
0:2 Верона
2.2% (3)
2:0 Венеция
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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