Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Венеция играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Верона

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Араму Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Венеция

41' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Чрнигой Домен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Велозу Мигель исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

37' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Верона

36' Анри Тома из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

36' Плохо сыграл Давидович Павел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

31' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Г О О О О О Л - Анри Тома из команды Венеция легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

27' Удар от ворот произведет Верона

24' Анри Тома из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Венеция

9' Капрари Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Верона выполняет удар от ворот.

7' Венеция выполняет удар от ворот.

6' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Окереке Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

3' Вратарь парирует удар, который нанес Капрари Джанлука , и мяч снова в игре

3' Игрок команды Верона делает подачу своему товарищу по команде.

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Маццокки Паскуале из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля