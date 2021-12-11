Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
16' Желтая карточкаЮлманд Мортен
21' Желтая карточкаГухер Роберт
29' Желтая карточкаБаррека Антонио
Ход матча
16'
21'
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
42 Владение мячом, % 58
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Пиза
Лечче
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.35
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.18
|Коэн Йонатан
|2
|0.12
|Туре Идрисса
|2
|0.12
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|Караччоло Антонио
|1
|0.06
|Де Витис Алессандро
|1
|0.06
|Мастину Джузеппе
|1
|0.06
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.47
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.47
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.24
|Майер Жан
|2
|0.12
|Гарджуло Марио
|2
|0.12
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Леверб Максим
|3
|0
|Сибилли Джузеппе
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|Туре Идрисса
|0
|1
|Ди Квинцио Давиде
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Юлманд Мортен
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
4
40%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
7
39%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
2
11%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
6
30%
5
18%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
3
15%
7
25%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
5
18%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1
Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантуя - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|23 - 12
|33
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|17
|8
|8
|1
|29 - 14
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|14 - 33
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 4
|19
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|17.
|Асколи
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лечче
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1