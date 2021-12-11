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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лечче
0'
16' Желтая карточка
Юлманд Мортен
21' Желтая карточка
Гухер Роберт
29' Желтая карточка
Баррека Антонио
30'

Ход матча

16'
 
Юлманд Мортен
20'
Сибилли Джузеппе
Мастину Джузеппе
 
21'
Гухер Роберт
 
29'
 
Баррека Антонио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Лечче
3.00
3.08
2.85
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
8
Марин
Мариус
26
Мазуччи
Гаэтано
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
8
Гарджуло
Марио
10
Ди
Мариано
Франческо
11
Оливьери
Марко
Пиза
4-3-2-1
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Лечче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:3
ППД
1:0
ППД
2:0
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.35
Сибилли Джузеппе 3 0.18
Коэн Йонатан 2 0.12
Туре Идрисса 2 0.12
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Марсура Давиде 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Биринделли Самуэле 1 0.06
Караччоло Антонио 1 0.06
Де Витис Алессандро 1 0.06
Мастину Джузеппе 1 0.06
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 0.47
Кода Массимо 8 (2) 0.47
Ди Мариано Франческо 4 0.24
Майер Жан 2 0.12
Гарджуло Марио 2 0.12
Родригес Пабло 1 0.06
Туиа Алессандро 1 0.06
Дермаку Кастриот 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 4 0
Лукка Лоренцо 2 1
Леверб Максим 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Туре Идрисса 0 1
Ди Квинцио Давиде 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Юлманд Мортен 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
4
40%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
7
39%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
6
30%
5
18%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
3
15%
7
25%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
25%
5
18%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
3
20%
2
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1
Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантуя - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 17 9 6 2 23 - 12 33
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Лечче 0:0 Заявка 17 8 8 1 29 - 14 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
6. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 17 4 4 9 15 - 27 16
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Порденоне Заявка 17 1 5 11 14 - 33 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза 0:0 Заявка 9 5 4 0 11 - 4 19
3. Лечче 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
6. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Лечче
3.00
3.08
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:0 Лечче онлайн


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