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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
16' Желтая карточка
Юлманд Мортен
21' Желтая карточка
Гухер Роберт
29' Желтая карточка
Баррека Антонио
50' Желтая карточка
Надь Адам
1:0
58' Гол
Сибилли Джузеппе
77' Желтая карточка
Майер Жан
88' Желтая карточка
Калабрези Артуро
90' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
90'+5
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
27
Гухер
Роберт
8
Марин
Мариус
26
Мазуччи
Гаэтано
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
8
Гарджуло
Марио
10
Ди
Мариано
Франческо
11
Оливьери
Марко
Пиза
4-3-2-1
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Пиза
Лечче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:3
ППД
1:0
ППД
2:0
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.35
Сибилли Джузеппе 4 0.24
Коэн Йонатан 2 0.12
Туре Идрисса 2 0.12
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Марсура Давиде 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Биринделли Самуэле 1 0.06
Караччоло Антонио 1 0.06
Де Витис Алессандро 1 0.06
Мастину Джузеппе 1 0.06
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 0.47
Кода Массимо 8 (2) 0.47
Ди Мариано Франческо 4 0.24
Майер Жан 2 0.12
Гарджуло Марио 2 0.12
Родригес Пабло 1 0.06
Туиа Алессандро 1 0.06
Дермаку Кастриот 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Марин Мариус 5 0
Лукка Лоренцо 3 1
Беруатто Пьетро 4 0
Надь Адам 2 1
Леверб Максим 3 0
Сибилли Джузеппе 3 0
Мазуччи Гаэтано 2 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Туре Идрисса 0 1
Ди Квинцио Давиде 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Юлманд Мортен 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 2 0
Майер Жан 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Кода Массимо 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Дермаку Кастриот 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 12
4
36%
3
30%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
30%
7
39%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

21
28
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
6
29%
5
18%
1-15
1
5%
5
18%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
5
24%
5
18%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
6
38%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3 Пиза - Венеция 2:2
Лечче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1
Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3 Мантуя - Лечче 1:1 Асколи - Лечче 1:1 Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 17 10 5 2 24 - 12 35
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
4. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
5. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
6. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 17 4 4 9 15 - 27 16
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Порденоне Заявка 17 1 5 11 14 - 33 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Где смотреть матч Пиза 1:0 Лечче онлайн


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