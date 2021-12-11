Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Паоло Мацца
4' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
44' Желтая карточкаЛерис Мехди
0:1
48' ГолТрамони Маттео
Ход матча
44'
48'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
50 Владение мячом, % 50
33
Кокколо
Лука
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Сек ДембаНападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
СПАЛ 2013
Брешия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.35
|Манкозу Марко
|4
|0.24
|Вивиани Федерико
|3
|0.18
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.12
|Сек Демба
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.06
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|Капрадосси Элио
|1
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.06
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.24
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.24
|Баич Риад
|3 (1)
|0.18
|Паласио Родриго
|3
|0.18
|Трамони Маттео
|3
|0.18
|Лерис Мехди
|2
|0.12
|Ягелло Филип
|2
|0.12
|Кистана Андреа
|2
|0.12
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.12
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.06
|Чансельор Джон
|1
|0.06
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Мора Лука
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Викари Франческо
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|4
|0
|Ван Де Лои Томми
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
2
13%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
4
50%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
22
27
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
9%
4
15%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
2
9%
9
33%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
6
30%
4
21%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|17
|6
|10
|1
|23 - 14
|28
|8.
|Монца
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 15
|28
|9.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|10.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 32
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 15
|9
|17.
|Асколи
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 8
|22
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|9.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1