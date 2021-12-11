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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Брешия
0'
4' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
44' Желтая карточка
Лерис Мехди
0:1
48' Гол
Трамони Маттео
56'

Ход матча

4'
Дикманн Лоренцо
 
44'
 
Лерис Мехди
48'
0:1
Трамони Маттео
(Лерис Мехди)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Брешия
2.88
3.50
2.60
Все Коэффициенты
1
Помини
Альберто
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
33
Кокколо
Лука
91
Селия
Раффаэле
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
40
Да
Рива
Якопо
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
11
Мелькьорри
Федерико
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Брешия
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Брешия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
3:1
СB
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СB
1:3
СB
3:2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.35
Манкозу Марко 4 0.24
Вивиани Федерико 3 0.18
Мелькьорри Федерико 2 0.12
Сек Демба 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.06
Росси Джузеппе 1 0.06
Капрадосси Элио 1 0.06
Латте Лат Эммануэль 1 0.06
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.24
Бертаньоли Массимо 4 0.24
Баич Риад 3 (1) 0.18
Паласио Родриго 3 0.18
Трамони Маттео 3 0.18
Лерис Мехди 2 0.12
Ягелло Филип 2 0.12
Кистана Андреа 2 0.12
Ван Де Лои Томми 2 0.12
Паяч Марко 1 (1) 0.06
Чансельор Джон 1 0.06
Бизоли Димитри 1 0.06
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Мора Лука 3 0
Крочата Джованни 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Викари Франческо 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Педа Патрик 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 4 0
Ван Де Лои Томми 4 0
Паяч Марко 3 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бизоли Димитри 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
6%
2
13%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
4
50%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

22
27
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
9%
4
15%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
6
27%
5
19%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
2
9%
9
33%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
6
30%
4
21%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
2. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
3. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Читтаделла 2:0 Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 17 6 10 1 23 - 14 28
8. Монца 0:1 Заявка 17 7 7 3 21 - 15 28
9. Асколи 0:2 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
10. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 17 5 5 7 22 - 21 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца 0:1 Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Порденоне 1:0 Заявка 17 2 4 11 14 - 32 10
19. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:1 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла 2:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца 0:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне 1:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия 1:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 9 2 3 4 16 - 15 9
17. Асколи 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Порденоне 1:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 8 22
2. Асколи 0:2 Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Фрозиноне 1:0 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
4. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
9. Читтаделла 2:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца 0:1 Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 1:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца 0:1 Заявка 9 0 2 7 5 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Брешия
2.88
3.50
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:1 Брешия онлайн


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