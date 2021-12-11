Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:0
33' ПенальтиБальдини Энрико
35' Желтая карточкаМаттиоли Алессандро
43' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
2:0
50' ПенальтиБальдини Энрико
Ход матча
33'
1:0
43'
50'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
47 Владение мячом, % 53
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Читтаделла
Асколи
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.41
|Оквонкво Орджи
|5
|0.29
|Вита Алессио
|3
|0.18
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Беретта Джакомо
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Адорни Давиде
|1
|0.06
|Фраре Доменико
|1
|0.06
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.41
|Бидуи Софьян
|3
|0.18
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.18
|Шарич Дарио
|2
|0.12
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Илиев Атанас
|1
|0.06
|Коллоколо Микеле
|1
|0.06
|Боттегин Эрик
|1
|0.06
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.06
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|7
|0
|Кассандро Томмазо
|6
|0
|Бранка Симоне
|5
|0
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Паван Никола
|5
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
33%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
50%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
3
17%
1
5%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|17
|6
|10
|1
|23 - 14
|28
|8.
|Монца
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 15
|28
|9.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|10.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 32
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 15
|9
|17.
|Асколи
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 8
|22
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|9.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1