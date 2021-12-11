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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
2:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Асколи
0'
1:0
33' Пенальти
Бальдини Энрико
35' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
43' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
2:0
50' Пенальти
Бальдини Энрико
56'

Ход матча

33'
Бальдини Энрико
1:0
35'
Маттиоли Алессандро
 
43'
 
Д'Орацио Томмазо
46'
 
Феличоли Джанфилиппо
Д'Орацио Томмазо
50'
Бальдини Энрико
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Асколи
1.97
4.40
4.38
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
92
Бальдини
Энрико
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
77
Бюхель
Марсель
37
Майстро
Фабио
10
Сабири
Абдельхамид
26
Бидуи
Софьян
9
Дионизи
Федерико
Читтаделла
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Асколи

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
4:1
СB
1:3
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
1:1
К
2:1
СB
0:0
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 7 (4) 0.41
Оквонкво Орджи 5 0.29
Вита Алессио 3 0.18
Антонуччи Мирко 1 0.06
Беретта Джакомо 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Адорни Давиде 1 0.06
Фраре Доменико 1 0.06
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.41
Бидуи Софьян 3 0.18
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.18
Шарич Дарио 2 0.12
Сальви Алессандро 1 0.06
Илиев Атанас 1 0.06
Коллоколо Микеле 1 0.06
Боттегин Эрик 1 0.06
Феличоли Джанфилиппо 1 0.06
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 7 0
Кассандро Томмазо 6 0
Бранка Симоне 5 0
Бенедетти Амедео 5 0
Паван Никола 5 0
Кастари Элхан 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Вита Алессио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Шарич Дарио 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Илиев Атанас 3 0
Д'Орацио Томмазо 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Бидуи Софьян 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
33%
4
29%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
50%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
28%
4
20%
46-60
3
17%
3
15%
61-75
3
17%
1
5%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
4
21%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1
Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
2. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
3. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Читтаделла 2:0 Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 17 6 10 1 23 - 14 28
8. Монца 0:1 Заявка 17 7 7 3 21 - 15 28
9. Асколи 0:2 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
10. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 17 5 5 7 22 - 21 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца 0:1 Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Порденоне 1:0 Заявка 17 2 4 11 14 - 32 10
19. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:1 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла 2:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца 0:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне 1:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия 1:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 9 2 3 4 16 - 15 9
17. Асколи 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Порденоне 1:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 8 22
2. Асколи 0:2 Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Фрозиноне 1:0 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
4. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
9. Читтаделла 2:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца 0:1 Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 1:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца 0:1 Заявка 9 0 2 7 5 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Асколи
1.97
4.40
4.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 2:0 Асколи онлайн


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