Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadio Guido Teghil
5' Желтая карточкаПинато Марко
14' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
17' Желтая карточкаРиджионе Микеле
21' Желтая карточкаВентури Майкл
1:0
30' ПенальтиБутич Карло
41' Желтая карточкаБутич Карло
43' Желтая карточкаКамбьяги Николо
56' Желтая карточкаБарисон Альберто
Ход матча
5'
17'
21'
30'
1:0
41'
43'
56'
56'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
47 Владение мячом, % 53
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
История личных встреч
Порденоне
Козенца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.12
|Камбьяги Николо
|2
|0.12
|Бутич Карло
|2 (1)
|0.12
|Кампорезе Микеле
|2
|0.12
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|Пинато Марко
|1
|0.06
|Цаммарини Роберто
|1
|0.06
|Барисон Альберто
|1
|0.06
|Маньино Лука
|1
|0.06
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.06
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.29
|Карраро Марко
|2
|0.12
|Касо Джузеппе
|2
|0.12
|Миллико Винченцо
|2
|0.12
|Шитум Марио
|1
|0.06
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.06
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Фаласко Никола
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|2
|1
|Пинато Марко
|3
|0
|Цаммарини Роберто
|3
|0
|Барисон Альберто
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|2
|1
|Тиритиельо Андреа
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Карраро Марко
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
5
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
13%
5
26%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
7
54%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
32
27
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
4
13%
6
22%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
2
6%
7
26%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
7
22%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0
Козенца
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1
Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|28 - 19
|33
|2.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|23 - 12
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 14
|31
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|6.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|7.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|17
|6
|10
|1
|23 - 14
|28
|8.
|Монца
|0:1 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 15
|28
|9.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|10.
|Перуджа
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|17 - 14
|25
|11.
|Реджина
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 19
|22
|12.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|14.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|15.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 27
|14
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 32
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 31
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Пиза
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Комо
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Брешия
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 15
|9
|17.
|Асколи
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 8
|22
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Пиза
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|9.
|Читтаделла
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|10.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|11.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|13.
|Комо
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 14
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1