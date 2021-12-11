  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Козенца
0'
5' Желтая карточка
Пинато Марко
14' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
17' Желтая карточка
Риджионе Микеле
21' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:0
30' Пенальти
Бутич Карло
41' Желтая карточка
Бутич Карло
43' Желтая карточка
Камбьяги Николо
56' Желтая карточка
Барисон Альберто
56' Желтая карточка
 58'

Ход матча

5'
Пинато Марко
 
14'
 
Тиритиельо Андреа
17'
 
Риджионе Микеле
21'
 
Вентури Майкл
30'
Бутич Карло
1:0
41'
Бутич Карло
 
43'
Камбьяги Николо
 
46'
 
Корси Анджело
Андерсон Джаван
56'
Барисон Альберто
 
56'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Козенца
1.98
4.60
4.45
Все Коэффициенты
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
16
Маньино
Лука
54
Фаласко
Никола
6
Барисон
Альберто
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
11
Пеллегрини
Якопо
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
31
Матосевич
Кристьян
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
13
Андерсон
Джаван
19
Пальмьеро
Лука
4
Карраро
Марко
92
Шитум
Марио
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
20
Миллико
Винченцо
Порденоне
4-3-3
Козенца
3-4-3

История личных встреч

Порденоне
Козенца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
ЛПП
0:0
ЛПП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 2 0.12
Камбьяги Николо 2 0.12
Бутич Карло 2 (1) 0.12
Кампорезе Микеле 2 0.12
Фаласко Никола 1 0.06
Пинато Марко 1 0.06
Цаммарини Роберто 1 0.06
Барисон Альберто 1 0.06
Маньино Лука 1 0.06
Цаджу Франк 1 (1) 0.06
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.29
Карраро Марко 2 0.12
Касо Джузеппе 2 0.12
Миллико Винченцо 2 0.12
Шитум Марио 1 0.06
Тиритиельо Андреа 1 0.06
Пальмьеро Лука 0 0
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Фаласко Никола 5 0
Кампорезе Микеле 2 1
Пинато Марко 3 0
Цаммарини Роберто 3 0
Барисон Альберто 3 0
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Бутич Карло 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 2 1
Тиритиельо Андреа 3 0
Си Санаси 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Карраро Марко 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Флоренци Альдо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
5
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
13%
5
26%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
7
54%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

32
27
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
4
13%
6
22%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
2
6%
7
26%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0
Козенца
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1
Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 17 10 3 4 28 - 19 33
2. Пиза Заявка 16 9 5 2 23 - 12 32
3. Лечче Заявка 16 8 7 1 29 - 14 31
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
6. Читтаделла 2:0 Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
7. Фрозиноне 1:0 Заявка 17 6 10 1 23 - 14 28
8. Монца 0:1 Заявка 17 7 7 3 21 - 15 28
9. Асколи 0:2 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
10. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 17 5 5 7 22 - 21 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца 0:1 Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Порденоне 1:0 Заявка 17 2 4 11 14 - 32 10
19. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:1 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
2. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
3. Пиза Заявка 8 5 3 0 11 - 4 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла 2:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца 0:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне 1:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия 1:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 9 2 3 4 16 - 15 9
17. Асколи 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Порденоне 1:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
19. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 8 22
2. Асколи 0:2 Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Фрозиноне 1:0 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
4. Пиза Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Лечче Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
9. Читтаделла 2:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца 0:1 Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Порденоне 1:0 Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
19. Козенца 0:1 Заявка 9 0 2 7 5 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Козенца
1.98
4.60
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 1:0 Козенца онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 