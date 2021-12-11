Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
31' Желтая карточкаСергийчук Михаил
32' Желтая карточкаПанасенко Сергей
41' Желтая карточкаMarko Sapuha
Ход матча
31'
32'
41'
47
Когут
Богдан
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Верес
Рух Львов
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|3
|0.17
|Шестаков Михаил
|3
|0.17
|Солдат Игорь
|2
|0.11
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.06
|Гегедош Роберт
|1
|0.06
|Пасич Евгений
|1
|0.06
|Сергийчук Михаил
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1
|0.06
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|Панасенко Сергей
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4
|0.24
|Климчук Юрий
|4
|0.24
|Федорчук Валерий
|2
|0.12
|Де Паула Таллес
|1
|0.06
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.06
|Кузык Орест
|1
|0.06
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.06
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|5
|1
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|1
|Сергийчук Михаил
|3
|1
|Дахновский Виталий
|3
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Петько Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|5
|0
|Белый Максим
|5
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
7
8 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
13%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
2
14%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
5
24%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0
Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Краматорск 5:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|14 - 19
|23
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Верес 0:0 Рух Львов
Исход игры
Верес
57.8% (74)
Ничья
35.2% (45)
Рух Львов
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
14.17% (18)
Меньше
85.83% (109)
Обе команды забьют
Да
43.31% (55)
Нет
56.69% (72)
Популярный счёт
1:0 Верес
42.2% (54)
1:1 Ничья
28.9% (37)
2:1 Верес
10.2% (13)
0:0 Ничья
6.3% (8)
2:0 Верес
4.7% (6)
1:2 Рух Львов
3.1% (4)
0:1 Рух Львов
3.1% (4)
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