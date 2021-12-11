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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
1:1
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
31' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
32' Желтая карточка
Панасенко Сергей
41' Желтая карточка
Marko Sapuha
47' Желтая карточка
Петько Сергей
60' Желтая карточка
Де Паула Таллес
1:0
62' Гол
Панасенко Сергей
1:1
82' Пенальти
Климчук Юрий
82' Желтая карточка
Пасич Геннадий
90' Желтая карточка
Притула Остап
90'+4
47
Когут
Богдан
71
Шестаков
Сергей
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
4
Солдат
Игорь
11
Дахновский
Виталий
29
Кучеров
Валерий
32
Петько
Сергей
17
Пасич
Геннадий
7
Сергийчук
Михаил
21
Панасенко
Сергей
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
93
Vitaliy
Roman
30
Де
Паула
Таллес
23
Бойчук
Богдан
63
Marko
Sapuha
5
Федорчук
Валерий
26
Альваренга
Фабрисио
7
Климчук
Юрий
Верес
Рух Львов

История личных встреч

Верес
Рух Львов

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 3 0.17
Шестаков Михаил 3 0.17
Солдат Игорь 2 0.11
Немчанинов Дмитрий 1 0.06
Гегедош Роберт 1 0.06
Пасич Евгений 1 0.06
Сергийчук Михаил 1 0.06
Кучеров Валерий 1 0.06
Панасенко Сергей 1 0.06
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.06
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 5 (1) 0.29
Борячук Андрей 4 0.24
Федорчук Валерий 2 0.12
Де Паула Таллес 1 0.06
Альваренга Фабрисио 1 0.06
Кузык Орест 1 0.06
Мартынюк Ярослав 1 0.06
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Белый Максим 0 0
Ореховский Павел 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 7 0
Кучеров Валерий 5 1
Немчанинов Дмитрий 3 1
Сергийчук Михаил 3 1
Дахновский Виталий 3 1
Панасенко Сергей 4 0
Полулях Никита 3 0
Петько Сергей 3 0
Гечев Михаил 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Мирошник Роман 1 0
Солдат Игорь 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Махнев Дмитрий 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 5 0
Белый Максим 5 0
Мартынюк Ярослав 4 0
Сич Алексей 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мысык Марьян 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Дидик Роман 3 0
Кузык Орест 1 1
Стаменкович Милош 2 0
Борячук Андрей 2 0
Бойчук Богдан 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Притула Остап 2 0
Рунич Василий 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Де Паула Таллес 1 0
Панькив Юрий 1 0
Климчук Юрий 1 0
Гагун Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90

Забито

8
7
8 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
13%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
6
32%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0
Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Краматорск 5:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
14. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
15. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Marko Sapuha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Панасенко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Сергийчук Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 128
Верес 57.8% (74)
X 35.2% (45)
Рух Львов 7% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Верес 1:1 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Верес 1:1 Рух Львов

Исход игры
Верес
57.8% (74)
Ничья
35.2% (45)
Рух Львов
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
14.17% (18)
Меньше
85.83% (109)
Обе команды забьют
Да
43.31% (55)
Нет
56.69% (72)
Популярный счёт
1:0 Верес
42.2% (54)
1:1 Ничья
28.9% (37)
2:1 Верес
10.2% (13)
0:0 Ничья
6.3% (8)
2:0 Верес
4.7% (6)
1:2 Рух Львов
3.1% (4)
0:1 Рух Львов
3.1% (4)
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