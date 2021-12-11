Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
31' Желтая карточкаСергийчук Михаил
32' Желтая карточкаПанасенко Сергей
41' Желтая карточкаMarko Sapuha
47' Желтая карточкаПетько Сергей
60' Желтая карточкаДе Паула Таллес
1:0
62' ГолПанасенко Сергей
1:1
82' ПенальтиКлимчук Юрий
82' Желтая карточкаПасич Геннадий
90' Желтая карточкаПритула Остап
Ход матча
31'
32'
41'
47'
60'
62'
1:0
82'
1:1
82'
90'
47
Когут
Богдан
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
25
Белый
Максим
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
История личных встреч
Верес
Рух Львов
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|3
|0.17
|Шестаков Михаил
|3
|0.17
|Солдат Игорь
|2
|0.11
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.06
|Гегедош Роберт
|1
|0.06
|Пасич Евгений
|1
|0.06
|Сергийчук Михаил
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1
|0.06
|Панасенко Сергей
|1
|0.06
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.06
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|5 (1)
|0.29
|Борячук Андрей
|4
|0.24
|Федорчук Валерий
|2
|0.12
|Де Паула Таллес
|1
|0.06
|Альваренга Фабрисио
|1
|0.06
|Кузык Орест
|1
|0.06
|Мартынюк Ярослав
|1
|0.06
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Белый Максим
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|7
|0
|Кучеров Валерий
|5
|1
|Немчанинов Дмитрий
|3
|1
|Сергийчук Михаил
|3
|1
|Дахновский Виталий
|3
|1
|Панасенко Сергей
|4
|0
|Полулях Никита
|3
|0
|Петько Сергей
|3
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|5
|0
|Белый Максим
|5
|0
|Мартынюк Ярослав
|4
|0
|Сич Алексей
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мысык Марьян
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Дидик Роман
|3
|0
|Кузык Орест
|1
|1
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Бойчук Богдан
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Притула Остап
|2
|0
|Рунич Василий
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Панькив Юрий
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
|Marko Sapuha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
1
20%
4
27%
76-90
Забито
8
7
8 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
13%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
43%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
6
32%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0
Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Краматорск 5:1
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3
Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|49 - 10
|47
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|19 - 16
|26
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|8 - 5
|16
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|9.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 3
|23
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Верес 1:1 Рух Львов
Исход игры
Верес
57.8% (74)
Ничья
35.2% (45)
Рух Львов
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
14.17% (18)
Меньше
85.83% (109)
Обе команды забьют
Да
43.31% (55)
Нет
56.69% (72)
Популярный счёт
1:0 Верес
42.2% (54)
1:1 Ничья
28.9% (37)
2:1 Верес
10.2% (13)
0:0 Ничья
6.3% (8)
2:0 Верес
4.7% (6)
1:2 Рух Львов
3.1% (4)
0:1 Рух Львов
3.1% (4)
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