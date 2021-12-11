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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ворскла
0'
9' Желтая карточка
Грисьо Максим
36' Желтая карточка
Павлюк Евгений
45' Желтая карточка
Брикнер Иван
59'

Ход матча

8'
 
Павлюк Евгений
Пердута Игорь
9'
Грисьо Максим
 
36'
 
Павлюк Евгений
39'
 
Коджови Амилкар
Павлюк Евгений
45'
Брикнер Иван
 
Прогнозы 127
Львов 16.5% (21)
X 19.7% (25)
Ворскла 63.8% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ворскла
3.31
3.28
3.50
Все Коэффициенты
31
Ильющенков
Александр
9
Зозуля
Алексей
21
Романчук
Александр
II
6
Лека
Михай
47
Грисьо
Максим
8
Брикнер
Иван
89
Политыло
Сергей
24
Якимец
Владимир
5
Довгий
Алексей
30
Ньярко
Эрнест
13
Нич
Назарий
21
Ткаченко
Александр
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
5
Якубу
Наджиб
9
Пешич
Иван
77
Кушниренко
Богдан
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
73
Рангел
8
Тилль
Оливье
Львов
Ворскла

История личных встреч

Львов
Ворскла

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньярко Эрнест 2 0.11
Довгий Алексей 2 0.11
Шина Алвес 2 0.11
Ренан Соарес 1 0.06
Романчук Александр II 1 0.06
Чирьяк Фране 1 (1) 0.06
Грисьо Максим 1 0.06
Якимец Владимир 1 0.06
Ременяк Артур 1 0.06
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилль Оливье 8 (2) 0.44
Степанюк Руслан 6 0.33
Рангел 4 0.22
Кане Ибрахим 2 0.11
Скляр Александр 1 0.06
Пешич Иван 1 0.06
Пуцлин Давид 1 0.06
Чеснаков Владимир 1 0.06
Тамм Йоонас 1 0.06
Кравчук Даниил 1 0.06
Пердута Игорь 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 7 0
Ньярко Эрнест 7 0
Романчук Александр II 5 1
Грисьо Максим 6 0
Брикнер Иван 5 0
Махмутович Энес 3 1
Зозуля Алексей 4 0
Якимец Владимир 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Бусько Андрей 3 0
Нич Назарий 3 0
Политыло Сергей 2 0
Ренан Соарес 2 0
Алваро 1 0
Ильющенков Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кравчук Даниил 2 2
Тилль Оливье 3 1
Пердута Игорь 4 0
Пуцлин Давид 4 0
Рангел 3 0
Тамм Йоонас 3 0
Скляр Александр 3 0
Степанюк Руслан 3 0
Пешич Иван 3 0
Якубу Наджиб 3 0
Челядин Артём 3 0
Яворский Сергей 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Кушниренко Богдан 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Павлюк Евгений 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
5
56%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
3
38%
4
21%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
15%
5
19%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
3
23%
7
27%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
15%
5
19%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
7
24%
7
35%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2
Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Ворскла - КуПС 2:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 КуПС - Ворскла 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 18 15 2 1 49 - 10 47
2. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла 0:0 Заявка 18 9 6 3 29 - 17 33
6. Александрия Заявка 18 7 5 6 19 - 16 26
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
12. Львов 0:0 Заявка 18 4 5 9 13 - 29 17
13. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
14. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла 0:0 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 9 4 4 1 8 - 5 16
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 7 4 0 3 10 - 6 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Львов 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 2 0 20 - 3 23
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 9 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов 0:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы 127
Львов 16.5% (21)
X 19.7% (25)
Ворскла 63.8% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Ворскла
3.31
3.28
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Львов 0:0 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:0 Ворскла

Исход игры
Львов
16.5% (21)
Ничья
19.7% (25)
Ворскла
63.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
63.49% (80)
Нет
36.51% (46)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
35.4% (45)
0:1 Ворскла
22% (28)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:0 Львов
7.9% (10)
2:1 Львов
6.3% (8)
1:3 Ворскла
3.1% (4)
0:2 Ворскла
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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