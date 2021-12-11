Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Ника
25' Желтая карточкаОдарюк Владимир
28' Желтая карточкаМирошниченко Денис
Ход матча
25'
31
Билык
Олег
5
Марлон
14
Тете
38
Педриньо
II
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ТетеПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
Александрия
Шахтёр Донецк
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
25 матчей
12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|5 (1)
|0.28
|Калюжный Иван
|2
|0.11
|Бабогло Владислав
|2
|0.11
|Дубра Каспар
|2
|0.11
|Спинелли Клаудио
|2
|0.11
|Ковалец Кирилл
|1
|0.06
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.06
|Гринь Сергей
|1
|0.06
|Кожушко Олег
|1
|0.06
|Устименко Денис
|1
|0.06
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|9 (1)
|0.5
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.33
|Фернандо Педро
|5
|0.28
|Судаков Георгий
|4
|0.22
|Педриньо II
|3
|0.17
|Манор Соломон
|3
|0.17
|Мудрик Михаил
|2
|0.11
|Патрик Алан
|2
|0.11
|Марлос Ромеро
|2 (2)
|0.11
|Степаненко Тарас
|2
|0.11
|Сикан Даниил
|2
|0.11
|Конопля Ефим
|1
|0.06
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Антонио Маркос
|1
|0.06
|Матвиенко Николай
|1
|0.06
|Бондаренко Артём
|1
|0.06
|Дентиньо
|1
|0.06
|Додо Домилсон
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Майкон Барберан
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|7
|0
|Калюжный Иван
|5
|0
|Дришлюк Кирилл
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Третьяков Максим
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Марлос Ромеро
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
6
33%
76-90
Пропущено
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
28
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
11%
5
18%
1-15
3
33%
2
7%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
1
11%
12
43%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
18
46
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
6%
6
13%
1-15
4
22%
5
11%
16-30
4
22%
7
15%
31-45
4
22%
4
9%
46-60
2
11%
6
13%
61-75
3
17%
18
39%
76-90
Пропущено
14
10
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
5
50%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0
Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 9
|45
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 8
|44
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 17
|40
|4.
|Заря
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|36 - 18
|35
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 17
|32
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 14
|27
|7.
|Десна
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 27
|25
|8.
|Верес
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|12 - 22
|21
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|16 - 27
|19
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Львов
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|13.
|Ингулец
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 39
|11
|15.
|Минай
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|11 - 28
|10
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|21 - 44
|8
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 7
|24
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 4
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|8.
|Александрия
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 14
|12
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 21
|6
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|9 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 6
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 2
|21
|3.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|23 - 14
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 10
|14
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 11
|11
|8.
|Десна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Львов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Верес
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|4 - 13
|7
|13.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 18
|5
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 16
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Александрия 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Александрия
1.4% (2)
Ничья
2.7% (4)
Шахтёр Донецк
95.9% (142)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (82)
Меньше
40.58% (56)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.8% (56)
0:2 Шахтёр Донецк
28.4% (42)
1:3 Шахтёр Донецк
12.2% (18)
0:1 Шахтёр Донецк
8.1% (12)
0:3 Шахтёр Донецк
2% (3)
1:5 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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