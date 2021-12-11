Нерасторопно действовала оборона гостей. Позволила она Мирошниченко прорваться на ударную позицию на правом полуфланге и нанести удар. Сфера прилетела в руки Трубина.

А теперь Билык легко поймал мяч, но в менее опасной ситуации.

Билык выбежал из ворот на правый фланг наперерез Фернандо и выбил мяч за пределы поля.

"Александрия" больше обороняется, но не скажешь, что "Шахтёр" точно наиграл на гол.

Де Дзерби нужно в перерыве объяснить своим подопечным, как повысить эффективность атакующих действий.

36' Исмаили покомбинировал с Мудриком на левом фланге, но сделать прострел не сумел из-за сопротивления защиты хозяев.

35' Вратарю "Александрии" оказывает помощь врачебная бригада.

34' Марлон закинул на подключившегося из глубины Тете. Первым на мяче был Билык, об которого споткнулся Тете.

33' Очередной неопасный удар Мудрика - мяч в руках Билыка.

33' Вот оно как: стоило только написать, что "Александрия" мало атакует, как она ринулась вперёд.

32' Цуриков в контрвыпаде пробил в правый угол - Трубин сделал сэйв. Калюжный пытался добить, но его удар заблокировали. Впрочем, хозяева сохранили владение на чужой половине.

31' Что-то "Александрию" давненько уже не видно в атаке.

30' Тете на дриблинге вошёл в штрафную, однако не удержал мяч на пятачке, и футбольный снаряд стал добычей Билыка.

29' Мудрик низко подал со штрафного, и мяч застрял в гуще игроков.

28' Мирошниченко завалил на газон Мудрика и увидел перед собой жёлтую карточку.

27' Удар Педриньо после передачи Мудрика заблокирован.

26' В целом "Александрия" справляется с атакой "Шахтёра", которая пока не блещет.

25' У Матвиенко даже гетра разорвалась, ну и были у него болевые ощущение, не сразу он встал на ноги.

24' Одарюк попал сзади по ноге Матвиенко тоже в центре поля, за что получил жёлтую карточку.

23' Бабогло прихватил Мудрика в центре поля.

23' Мудрик сместился к центру и исполнил подачу в руки Билыка.

22' Дришлюк толкнул Тете в средней части поля.

21' Мудрик сфолил впереди на своём левом фланге.

20' Додо слишком сильно подал с левого края - мяч улетел за лицевую.

19' 45 на 55 процентов - это статистика владения мячом.

18' Матвиенко в центре поля рукой в единоборстве отмахнулся от Спинелли, который не сразу после этого поднялся с газона.

18' Фернандо пробил головой не очень опасно - Билык поймал мяч.

17' Мудрик навесил с левофлангового углового, после чего гости вбросили один аут и получили право на другой.

17' Мудрик подал стандарт, и Мирошниченко выбил мяч вторым этажом.

16' Рыбалка уронил Исмаили недалеко от своей штрафной.

15' Мудрик снова не достиг успеха на левом фланге, то есть не прорвался к чужим воротам. Но аут "горняки" заработали.

14' Мудрик издали нанёс не самый сложный для Билыка удар в ближний угол. Вратарь "Александрии" без проблем забрал мяч.

14' Калюжный навесил справа на дальнюю штангу, где у игрока хозяев не получилось нанести удар головой.

13' Калюжный переборщил в атаке в борьбе на правом фланге - нарушение.

12' Плотный удар нанёс Рыбалка с подступов к штрафной "Шахтёра" - мяч полетел немного выше створа с подкруткой влево.

11' Нескучно смотреть игру, движение у команд неплохое.

10' Мудрик не обыграл на левом фланге Бабогло. Тот упал на газон, фол не зафиксирован.

10' Мудрик навесил с корнера на ближнюю штангу, ситуация не обострилась. Хозяева попробовали убежать в контратаку, но потеряли мяч.

9' Гости подали слева один угловой и заработали следующий.

8' Долго готовили удар в контратаке "горняки", и дошло всё-таки дело до выстрела, который заблокировал Бабогло.

7' "Александрия" не боится идти вперёд. Мирошниченко пробовал пробить со средней дистанции, но не лёг ему мяч на ногу.

6' А вот и первый опасный момент. Тете вошёл в штрафную по правому полуфлангу, но слабо пробил в ближний угол, и Билык легко взял мяч.

6' Матвиенко под прессингом выбил мяч за боковую на своей половине.

5' Нельзя сказать, что "Шахтёр" владеет преимуществом на первых минутах.

4' Матвиенко пострадал от фола на левом краю обороны.



4' Марлон опередил соперника на фланге на своей половине поля и вынес мяч в аут.

3' Фернандо на фланге в атаке отправил на газон Мирошниченко,.

2' Неспешно пока действуют команды.

2' "Александрия" играет в полностью зелёной форме, тогда как "Шахтёр" облачён в черный цвет.