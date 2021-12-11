  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
25' Желтая карточка
Одарюк Владимир
28' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
44'

Ход матча

25'
Одарюк Владимир
 
28'
Мирошниченко Денис
 
Прогнозы 148
Александрия 1.4% (2)
X 2.7% (4)
Шахтёр Донецк 95.9% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Шахтёр Донецк
9.00
4.85
1.55
Все Коэффициенты
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
2
Мельник
Александр
29
Цуриков
Андрей
37
Рыбалка
Сергей
16
Дришлюк
Кирилл
23
Одарюк
Владимир
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
9
Спинелли
Клаудио
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
14
Тете
38
Педриньо
II
6
Степаненко
Тарас
7
Майкон
Барберан
20
Мудрик
Михаил
99
Фернандо
Педро
Александрия
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Александрия
Шахтёр Донецк

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 5 (1) 0.28
Калюжный Иван 2 0.11
Бабогло Владислав 2 0.11
Дубра Каспар 2 0.11
Спинелли Клаудио 2 0.11
Ковалец Кирилл 1 0.06
Кирюханцев Игорь 1 0.06
Гринь Сергей 1 0.06
Кожушко Олег 1 0.06
Устименко Денис 1 0.06
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Мирошниченко Денис 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 9 (1) 0.5
Траоре Лассина 6 (1) 0.33
Фернандо Педро 5 0.28
Судаков Георгий 4 0.22
Педриньо II 3 0.17
Манор Соломон 3 0.17
Мудрик Михаил 2 0.11
Патрик Алан 2 0.11
Марлос Ромеро 2 (2) 0.11
Степаненко Тарас 2 0.11
Сикан Даниил 2 0.11
Конопля Ефим 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Бондаренко Артём 1 0.06
Дентиньо 1 0.06
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Калюжный Иван 5 0
Дришлюк Кирилл 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Дубра Каспар 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Мирошниченко Денис 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Третьяков Максим 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Антонио Маркос 2 0
Марлос Ромеро 2 0
Сикан Даниил 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Педриньо II 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
6
33%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
28
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
11%
5
18%
1-15
3
33%
2
7%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
1
11%
12
43%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

18
46
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
6%
6
13%
1-15
4
22%
5
11%
16-30
4
22%
7
15%
31-45
4
22%
4
9%
46-60
2
11%
6
13%
61-75
3
17%
18
39%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
5
50%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0
Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 18 14 3 1 47 - 9 45
2. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
3. Днепр-1 Заявка 18 13 1 4 35 - 17 40
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия 0:0 Заявка 18 7 6 5 18 - 14 27
7. Десна Заявка 18 7 4 7 22 - 27 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Ингулец Заявка 17 3 4 10 13 - 28 13
14. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 18 2 2 14 21 - 44 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Александрия 0:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
9. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Ингулец Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
14. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
15. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 9 0 0 9 9 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 9 6 3 0 18 - 2 21
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 9 16
5. Александрия 0:0 Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 41'
    Де Дзерби нужно в перерыве объяснить своим подопечным, как повысить эффективность атакующих действий.
  • 40'
    "Александрия" больше обороняется, но не скажешь, что "Шахтёр" точно наиграл на гол.
  • 39'
    Билык выбежал из ворот на правый фланг наперерез Фернандо и выбил мяч за пределы поля.
  • 38'
    А теперь Билык легко поймал мяч, но в менее опасной ситуации.
  • 38'
    Нерасторопно действовала оборона гостей. Позволила она Мирошниченко прорваться на ударную позицию на правом полуфланге и нанести удар. Сфера прилетела в руки Трубина.
  • 36'
    Исмаили покомбинировал с Мудриком на левом фланге, но сделать прострел не сумел из-за сопротивления защиты хозяев.
  • Травма, повреждение
    35'
    Вратарю "Александрии" оказывает помощь врачебная бригада.
  • 34'
    Марлон закинул на подключившегося из глубины Тете. Первым на мяче был Билык, об которого споткнулся Тете.
  • 33'
    Очередной неопасный удар Мудрика - мяч в руках Билыка.
  • 33'
    Вот оно как: стоило только написать, что "Александрия" мало атакует, как она ринулась вперёд.
  • 32'
    Цуриков в контрвыпаде пробил в правый угол - Трубин сделал сэйв. Калюжный пытался добить, но его удар заблокировали. Впрочем, хозяева сохранили владение на чужой половине.
  • 31'
    Что-то "Александрию" давненько уже не видно в атаке.
  • 30'
    Тете на дриблинге вошёл в штрафную, однако не удержал мяч на пятачке, и футбольный снаряд стал добычей Билыка.
  • 29'
    Мудрик низко подал со штрафного, и мяч застрял в гуще игроков.
  • Желтая карточка
    28'
    Мирошниченко завалил на газон Мудрика и увидел перед собой жёлтую карточку.
  • 27'
    Удар Педриньо после передачи Мудрика заблокирован.
  • 26'
    В целом "Александрия" справляется с атакой "Шахтёра", которая пока не блещет.
  • Травма, повреждение
    25'
    У Матвиенко даже гетра разорвалась, ну и были у него болевые ощущение, не сразу он встал на ноги.
  • Желтая карточка
    24'
    Одарюк попал сзади по ноге Матвиенко тоже в центре поля, за что получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бабогло прихватил Мудрика в центре поля.
  • 23'
    Мудрик сместился к центру и исполнил подачу в руки Билыка.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дришлюк толкнул Тете в средней части поля.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мудрик сфолил впереди на своём левом фланге.
  • 20'
    Додо слишком сильно подал с левого края - мяч улетел за лицевую.
  • 19'
    45 на 55 процентов - это статистика владения мячом.
  • Травма, повреждение
    18'
    Матвиенко в центре поля рукой в единоборстве отмахнулся от Спинелли, который не сразу после этого поднялся с газона.
  • 18'
    Фернандо пробил головой не очень опасно - Билык поймал мяч. 
  • Угловой
    17'
    Мудрик навесил с левофлангового углового, после чего гости вбросили один аут и получили право на другой.
  • 17'
    Мудрик подал стандарт, и Мирошниченко выбил мяч вторым этажом.
  • Замена
    16'
    Рыбалка уронил Исмаили недалеко от своей штрафной.
  • 15'
    Мудрик снова не достиг успеха на левом фланге, то есть не прорвался к чужим воротам. Но аут "горняки" заработали.
  • 14'
    Мудрик издали нанёс не самый сложный для Билыка удар в ближний угол. Вратарь "Александрии" без проблем забрал мяч.
  • 14'
    Калюжный навесил справа на дальнюю штангу, где у игрока хозяев не получилось нанести удар головой.
  • Фол, нарушение
    13'
    Калюжный переборщил в атаке в борьбе на правом фланге - нарушение.
  • Опасный момент
    12'
    Плотный удар нанёс Рыбалка с подступов к штрафной "Шахтёра" - мяч полетел немного выше створа с подкруткой влево.
  • 11'
    Нескучно смотреть игру, движение у команд неплохое.
  • 10'
    Мудрик не обыграл на левом фланге Бабогло. Тот упал на газон, фол не зафиксирован.
  • 10'
    Мудрик навесил с корнера на ближнюю штангу, ситуация не обострилась. Хозяева попробовали убежать в контратаку, но потеряли мяч.
  • Угловой
    9'
    Гости подали слева один угловой и заработали следующий.
  • 8'
    Долго готовили удар в контратаке "горняки", и дошло всё-таки дело до выстрела, который заблокировал Бабогло.
  • 7'
    "Александрия" не боится идти вперёд. Мирошниченко пробовал пробить со средней дистанции, но не лёг ему мяч на ногу.
  • Опасный момент
    6'
    А вот и первый опасный момент. Тете вошёл в штрафную по правому полуфлангу, но слабо пробил в ближний угол, и Билык легко взял мяч.
  • 6'
    Матвиенко под прессингом выбил мяч за боковую на своей половине.
  • 5'
    Нельзя сказать, что "Шахтёр" владеет  преимуществом на первых минутах.
  • Фол, нарушение
    4'
    Матвиенко пострадал от фола на левом краю обороны.
     
  • 4'
    Марлон опередил соперника на фланге на своей половине поля и вынес мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    3'
    Фернандо на фланге в атаке отправил на газон Мирошниченко,.
  • 2'
    Неспешно пока действуют команды.
  • 2'
    "Александрия" играет в полностью зелёной форме, тогда как "Шахтёр" облачён в черный цвет.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Всем добрый день! В 18-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтёр" гостит у "Александрии". Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проводит Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 148
    Александрия 1.4% (2)
    X 2.7% (4)
    Шахтёр Донецк 95.9% (142)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Александрия
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    9.00
    4.85
    1.55
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    28'
    Мирошниченко Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Одарюк Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Александрия 0:0 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Александрия 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Александрия
1.4% (2)
Ничья
2.7% (4)
Шахтёр Донецк
95.9% (142)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (82)
Меньше
40.58% (56)
Обе команды забьют
Да
57.97% (80)
Нет
42.03% (58)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.8% (56)
0:2 Шахтёр Донецк
28.4% (42)
1:3 Шахтёр Донецк
12.2% (18)
0:1 Шахтёр Донецк
8.1% (12)
0:3 Шахтёр Донецк
2% (3)
1:5 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 