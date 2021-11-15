  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк
Прогнозы 55
Александрия 1.8% (1)
X 0% (0)
Шахтёр Донецк 98.2% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Шахтёр Донецк
9.80
5.00
1.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Александрия
Шахтёр Донецк

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 5 (1) 0.29
Калюжный Иван 2 0.12
Бабогло Владислав 2 0.12
Дубра Каспар 2 0.12
Спинелли Клаудио 2 0.12
Ковалец Кирилл 1 0.06
Кирюханцев Игорь 1 0.06
Гринь Сергей 1 0.06
Кожушко Олег 1 0.06
Устименко Денис 1 0.06
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Мирошниченко Денис 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 9 (1) 0.53
Траоре Лассина 6 (1) 0.35
Фернандо Педро 5 0.29
Судаков Георгий 4 0.24
Педриньо II 3 0.18
Манор Соломон 3 0.18
Мудрик Михаил 2 0.12
Патрик Алан 2 0.12
Марлос Ромеро 2 (2) 0.12
Степаненко Тарас 2 0.12
Сикан Даниил 2 0.12
Конопля Ефим 1 0.06
Корниенко Виктор 1 0.06
Антонио Маркос 1 0.06
Матвиенко Николай 1 0.06
Бондаренко Артём 1 0.06
Дентиньо 1 0.06
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Калюжный Иван 5 0
Дришлюк Кирилл 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Дубра Каспар 4 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Мирошниченко Денис 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Третьяков Максим 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Антонио Маркос 2 0
Марлос Ромеро 2 0
Сикан Даниил 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Педриньо II 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
2
22%
6
33%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
28
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
11%
5
18%
1-15
3
33%
2
7%
16-30
1
11%
3
11%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
1
11%
12
43%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
5
63%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

18
46
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
6%
6
13%
1-15
4
22%
5
11%
16-30
4
22%
7
15%
31-45
4
22%
4
9%
46-60
2
11%
6
13%
61-75
3
17%
18
39%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
5
50%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0
Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 14 2 1 46 - 8 44
2. Шахтёр Донецк Заявка 17 14 2 1 47 - 9 44
3. Днепр-1 Заявка 17 12 1 4 32 - 17 37
4. Заря Заявка 17 11 2 4 36 - 18 35
5. Ворскла Заявка 17 9 5 3 29 - 17 32
6. Александрия Заявка 17 7 5 5 18 - 14 26
7. Десна Заявка 17 7 4 6 21 - 25 25
8. Верес Заявка 17 6 4 7 14 - 19 22
9. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 3 8 12 - 22 21
10. Металлист-1925 Заявка 17 6 1 10 16 - 27 19
11. Рух Львов Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
12. Львов Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
13. Черноморец Од Заявка 17 2 5 10 18 - 39 11
14. Ингулец Заявка 16 2 4 10 11 - 27 10
15. Минай Заявка 17 1 7 9 11 - 28 10
16. Мариуполь Заявка 17 2 2 13 21 - 41 8
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 8 0 1 29 - 7 24
2. Днепр-1 Заявка 9 8 0 1 22 - 8 24
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
4. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
5. Заря Заявка 9 6 1 2 13 - 4 19
6. Верес Заявка 8 4 3 1 7 - 4 15
7. Десна Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
8. Рух Львов Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9. Александрия Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
10. Металлист-1925 Заявка 8 4 0 4 12 - 14 12
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
12. Минай Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 9 - 21 6
15. Ингулец Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 8 0 0 8 9 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 6 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 18 - 2 20
3. Заря Заявка 8 5 1 2 23 - 14 16
4. Александрия Заявка 11 3 5 3 9 - 10 14
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 7 3 2 2 7 - 9 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 2 3 5 - 11 11
8. Десна Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
9. Львов Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
10. Мариуполь Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Верес Заявка 9 2 1 6 7 - 15 7
12. Металлист-1925 Заявка 9 2 1 6 4 - 13 7
13. Ингулец Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 18 5
15. Рух Львов Заявка 8 1 1 6 7 - 14 4
16. Минай Заявка 8 0 2 6 3 - 16 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Александрия - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 3 часа 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Александрия 1.8% (1)
    X 0% (0)
    Шахтёр Донецк 98.2% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Александрия
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    9.80
    5.00
    1.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Александрия - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Александрия - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Александрия
    1.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Шахтёр Донецк
    98.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    40.7% (22)
    0:2 Шахтёр Донецк
    25.9% (14)
    1:3 Шахтёр Донецк
    16.7% (9)
    1:5 Шахтёр Донецк
    3.7% (2)
    0:1 Шахтёр Донецк
    3.7% (2)
    0:3 Шахтёр Донецк
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     