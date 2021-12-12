Португалия: Примейра-лига 2021-2022
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
30
Эванилсон
10
Орта
Андре
11
Пиазон
Лукас
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Порту
Брага
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
37 матчей
56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|9
|0.64
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.57
|Эванилсон
|3
|0.21
|Мартинес Антонио III
|3
|0.21
|Оливейра Сержиу
|2
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.07
|Урибе Матеус
|1
|0.07
|Маркано Иван
|1
|0.07
|Венделл Боргес
|1
|0.07
|Витинью II
|1
|0.07
|Лодер Дэнни
|1
|0.07
|Пепе VI
|1
|0.07
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.64
|Медейруш Юри
|4
|0.29
|Галено Вандерсон
|2
|0.14
|Руис Абель
|2
|0.14
|Раул Силва
|2
|0.14
|Оливейра Витор
|1
|0.07
|Гонсалес Марио
|1
|0.07
|Паулу Оливейра
|1
|0.07
|Мартинш Фабиу
|1
|0.07
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Урибе Матеус
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|4
|0
|Минейро Лукас
|2
|1
|Раул Силва
|3
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
2
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
32
23
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
2
6%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
9
28%
5
22%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
5
16%
7
30%
76-90
Пропущено
9
15
8 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|24 - 5
|38
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|33 - 8
|36
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|39 - 11
|34
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 15
|26
|5.
|Эшторил
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Боавишта
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|14.
|Визела
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 20
|10
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 30
|10
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 23
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 3
|19
|3.
|Брага
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|6.
|Арока
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Брага
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|13.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Визела
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|16.
|Арока
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Порту 0:0 Брага
Исход игры
Порту
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Брага
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (74)
Меньше
41.27% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
2:1 Порту
45.1% (60)
2:0 Порту
26.3% (35)
1:0 Порту
9.8% (13)
3:1 Порту
5.3% (7)
1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Порту
1.5% (2)
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