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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брага
0' 12'
Прогнозы 133
Порту 93.2% (124)
X 4.5% (6)
Брага 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Брага
1.45
4.88
7.72
Все Коэффициенты
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
22
Венделл
Боргес
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
86
Родригеш
Бруну
3
Тормена
Витор
70
Сильва
Фабиано
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
74
Моура
Франсишку
11
Пиазон
Лукас
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Порту
4-2-3-1
Брага
3-4-3

История личных встреч

Порту
Брага

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

37 матчей

56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 9 0.64
Тареми Мехди 8 (1) 0.57
Эванилсон 3 0.21
Мартинес Антонио III 3 0.21
Оливейра Сержиу 2 0.14
Отавио Эдмилсон 1 0.07
Урибе Матеус 1 0.07
Маркано Иван 1 0.07
Венделл Боргес 1 0.07
Витинью II 1 0.07
Лодер Дэнни 1 0.07
Пепе VI 1 0.07
Виейра Фабиу 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 9 (1) 0.64
Медейруш Юри 4 0.29
Галено Вандерсон 2 0.14
Руис Абель 2 0.14
Раул Силва 2 0.14
Оливейра Витор 1 0.07
Гонсалес Марио 1 0.07
Паулу Оливейра 1 0.07
Мартинш Фабиу 1 0.07
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Орта Андре 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Кошта Бруну 3 0
Урибе Матеус 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 4 0
Минейро Лукас 2 1
Раул Силва 3 0
Сильва Фабиано 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Орта Рикарду 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Моура Франсишку 2 0
Оливейра Витор 2 0
Каштру Андре 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Лейте Диогу 1 0
Коуто Ян 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
2
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

32
23
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
2
6%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
9
28%
5
22%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
22%
3
13%
61-75
5
16%
7
30%
76-90

Пропущено

9
15
8 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 14 12 2 0 24 - 5 38
2. Порту 0:0 Заявка 14 11 3 0 33 - 8 36
3. Бенфика Заявка 14 11 1 2 39 - 11 34
4. Брага 0:0 Заявка 14 7 5 2 23 - 15 26
5. Эшторил Заявка 14 6 6 2 19 - 13 24
6. Портимоненсе Заявка 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Витория Гимарайнш Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
8. Жил Висенте Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
9. Маритиму Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Арока Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
11. Тондела Заявка 13 4 0 9 19 - 28 12
12. Боавишта Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
13. Пасуш де Феррейра Заявка 14 2 5 7 10 - 19 11
14. Визела Заявка 12 1 7 4 10 - 20 10
15. Фамаликан Заявка 14 2 4 8 17 - 28 10
16. Санта-Клара Заявка 14 2 4 8 12 - 30 10
17. Морейренсе Заявка 13 1 6 6 14 - 23 9
18. Белененсеш Заявка 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту 0:0 Заявка 7 6 1 0 18 - 3 19
3. Брага 0:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Бенфика Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
6. Арока Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Боавишта Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
9. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Санта-Клара Заявка 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 11 - 8 8
12. Эшторил Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Портимоненсе Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Порту 0:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
3. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Брага 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 9 12
7. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
8. Витория Гимарайнш Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Фамаликан Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
10. Маритиму Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
11. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
13. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
14. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Визела Заявка 6 0 3 3 4 - 14 3
16. Арока Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Порту 93.2% (124)
X 4.5% (6)
Брага 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Брага
1.45
4.88
7.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порту 0:0 Брага онлайн


Прогнозы на матч Порту 0:0 Брага

Исход игры
Порту
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Брага
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (74)
Меньше
41.27% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
2:1 Порту
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1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Порту
1.5% (2)
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