  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Порту
1:0
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
19' Желтая карточка
Мариу Жоау
1:0
22' Гол
Диас Луис
38' Желтая карточка
Паулу Оливейра
45' Желтая карточка
Сильва Фабиано
64' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
76' Желтая карточка
Родригеш Бруну
79' Желтая карточка
Пиазон Лукас
86' Желтая карточка
Моура Франсишку
89' Желтая карточка
Витинью
90'+5
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
22
Венделл
Боргес
16
Груйич
Марко
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
20
Витинью
II
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
1
Матеус
Лима
15
Паулу
Оливейра
86
Родригеш
Бруну
3
Тормена
Витор
70
Сильва
Фабиано
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
74
Моура
Франсишку
11
Пиазон
Лукас
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
Порту
4-2-3-1
Брага
3-4-3

История личных встреч

Порту
Брага

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

37 матчей

56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
КП
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 10 0.71
Тареми Мехди 8 (1) 0.57
Эванилсон 3 0.21
Мартинес Антонио III 3 0.21
Оливейра Сержиу 2 0.14
Отавио Эдмилсон 1 0.07
Урибе Матеус 1 0.07
Маркано Иван 1 0.07
Венделл Боргес 1 0.07
Витинью II 1 0.07
Лодер Дэнни 1 0.07
Пепе VI 1 0.07
Виейра Фабиу 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 9 (1) 0.64
Медейруш Юри 4 0.29
Галено Вандерсон 2 0.14
Руис Абель 2 0.14
Раул Силва 2 0.14
Оливейра Витор 1 0.07
Гонсалес Марио 1 0.07
Паулу Оливейра 1 0.07
Мартинш Фабиу 1 0.07
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Орта Андре 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кошта Бруну 3 0
Урибе Матеус 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Витинью II 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 4 0
Минейро Лукас 2 1
Сильва Фабиано 3 0
Раул Силва 3 0
Моура Франсишку 3 0
Паулу Оливейра 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Орта Рикарду 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Оливейра Витор 2 0
Каштру Андре 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Лейте Диогу 1 0
Коуто Ян 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
2
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
2
6%
3
13%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
9
27%
5
22%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
5
15%
7
30%
76-90

Пропущено

9
16
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 14 12 2 0 34 - 8 38
2. Спортинг Л Заявка 14 12 2 0 24 - 5 38
3. Бенфика Заявка 14 11 1 2 39 - 11 34
4. Брага Заявка 14 7 4 3 23 - 16 25
5. Эшторил Заявка 14 6 6 2 19 - 13 24
6. Портимоненсе Заявка 14 7 2 5 14 - 12 23
7. Витория Гимарайнш Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
8. Жил Висенте Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
9. Маритиму Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Арока Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
11. Тондела Заявка 13 4 0 9 19 - 28 12
12. Боавишта Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
13. Пасуш де Феррейра Заявка 14 2 5 7 10 - 19 11
14. Визела Заявка 12 1 7 4 10 - 20 10
15. Фамаликан Заявка 14 2 4 8 17 - 28 10
16. Санта-Клара Заявка 14 2 4 8 12 - 30 10
17. Морейренсе Заявка 13 1 6 6 14 - 23 9
18. Белененсеш Заявка 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 7 7 0 0 19 - 3 21
3. Брага Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Бенфика Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
6. Арока Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Боавишта Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
9. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Санта-Клара Заявка 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 11 - 8 8
12. Эшторил Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Портимоненсе Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Порту Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
3. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Фамаликан Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
10. Маритиму Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
11. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Морейренсе Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
13. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
14. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Визела Заявка 6 0 3 3 4 - 14 3
16. Арока Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Фабиано Силва получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Пепе Кеплер уходит с поля. Кардозу Фабиу выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Диас Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Мариу Жоау III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Порту 93.2% (124)
X 4.5% (6)
Брага 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Порту 1:0 Брага онлайн


Прогнозы на матч Порту 1:0 Брага

Исход игры
Порту
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Брага
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (74)
Меньше
41.27% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
2:1 Порту
45.1% (60)
2:0 Порту
26.3% (35)
1:0 Порту
9.8% (13)
3:1 Порту
5.3% (7)
1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Порту
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 