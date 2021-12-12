Португалия: Примейра-лига 2021-2022
19' Желтая карточкаМариу Жоау
1:0
22' ГолДиас Луис
38' Желтая карточкаПаулу Оливейра
45' Желтая карточкаСильва Фабиано
64' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
76' Желтая карточкаРодригеш Бруну
79' Желтая карточкаПиазон Лукас
86' Желтая карточкаМоура Франсишку
89' Желтая карточкаВитинью
Ход матча
19'
22'
1:0
38'
45'
64'
76'
79'
86'
89'
99
Кошта
Диогу
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
30
Эванилсон
10
Орта
Андре
11
Пиазон
Лукас
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Порту
Брага
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.3%
17.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
37 матчей
56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.9%
37.8%
16.3%
17 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
56.8%
18.9%
24.3%
21 победа 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|10
|0.71
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.57
|Эванилсон
|3
|0.21
|Мартинес Антонио III
|3
|0.21
|Оливейра Сержиу
|2
|0.14
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.07
|Урибе Матеус
|1
|0.07
|Маркано Иван
|1
|0.07
|Венделл Боргес
|1
|0.07
|Витинью II
|1
|0.07
|Лодер Дэнни
|1
|0.07
|Пепе VI
|1
|0.07
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|9 (1)
|0.64
|Медейруш Юри
|4
|0.29
|Галено Вандерсон
|2
|0.14
|Руис Абель
|2
|0.14
|Раул Силва
|2
|0.14
|Оливейра Витор
|1
|0.07
|Гонсалес Марио
|1
|0.07
|Паулу Оливейра
|1
|0.07
|Мартинш Фабиу
|1
|0.07
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Урибе Матеус
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|4
|0
|Минейро Лукас
|2
|1
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Моура Франсишку
|3
|0
|Паулу Оливейра
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Орта Рикарду
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Пиазон Лукас
|1
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
2
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
38%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
2
6%
3
13%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
9
27%
5
22%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
7
21%
3
13%
61-75
5
15%
7
30%
76-90
Пропущено
9
16
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0
Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1 Порту - Арока 3:0 Маритиму - Порту 1:1
Брага
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брага - Црвена Звезда 1:1 Брага - Эшторил 2:0 Брага - Визела 4:1 Митьюлланд - Брага 3:2
Брага - Санта-Клара 6:0 Бенфика - Брага 6:1 Брага - Лудогорец 4:2 Брага - Портимоненсе 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте - Брага 0:1 Лудогорец - Брага 0:1 UFC Moitense - Брага 0:5 Брага - Боавишта 2:2 Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 8
|38
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|24 - 5
|38
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|39 - 11
|34
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 16
|25
|5.
|Эшторил
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 12
|23
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Боавишта
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|14.
|Визела
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 20
|10
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 30
|10
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 23
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|6.
|Арока
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|13.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Визела
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|16.
|Арока
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Порту 1:0 Брага
Исход игры
Порту
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Брага
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.73% (74)
Меньше
41.27% (52)
Обе команды забьют
Да
61.9% (78)
Нет
38.1% (48)
Популярный счёт
2:1 Порту
45.1% (60)
2:0 Порту
26.3% (35)
1:0 Порту
9.8% (13)
3:1 Порту
5.3% (7)
1:1 Ничья
3% (4)
3:2 Порту
1.5% (2)
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