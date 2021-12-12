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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Портимоненсе
0' 34'

Ход матча

14'
Валтерсон
Ян
 
Прогнозы 132
Морейренсе 35.6% (47)
X 41.7% (55)
Портимоненсе 22.7% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Портимоненсе
2.65
3.32
3.25
Все Коэффициенты
1
Кевин
77
Паулинью
Паулу
19
Витория
Стивен
28
Сантос
Пабло
5
Конте
Абду
6
Пачеку
Фабиу
8
Камара
Ибраима
III
11
Ян
III
21
Соареш
Филипе
10
Перес
Фелипе
9
Луис
Андре
V
94
Португал
Самуэл
4
Виллиан
II
3
Поссиньоло
Лукас
44
Энрике
Педро
VI
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
77
Боа
Морте
Аилтон
9
Фабрисио
Месиас
10
Накацзима
Шоя
Морейренсе
4-2-3-1
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Портимоненсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:1
ПВЛ
3:0
ПВЛ
1:1
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0
КЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 0.38
Ян III 2 (2) 0.15
Витория Стивен 2 (1) 0.15
Da Conceicao Rafael Miranda3 2 (1) 0.15
Перес Фелипе 1 0.08
Паулинью Паулу 1 0.08
Валтерсон 1 0.08
Камара Ибраима III 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 2 (1) 0.14
Карлинос 2 0.14
Гомеш Бету 2 0.14
Фернандес Лукас IV 1 0.07
Канде Фали 1 0.07
Накацзима Шоя 1 0.07
Апонса Вилинтон 1 0.07
Са Педру 1 0.07
Поссиньоло Лукас 1 0.07
Муфи Фахд 0 0
Ангуло Иван 0 0
Виллиан II 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 5 0
Росич Лазар 5 0
Камара Ибраима III 4 0
Жорж Артур 4 0
Паулинью Паулу 3 0
Пачеку Фабиу 3 0
Валтерсон 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Перес Фелипе 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Ян III 1 0
Соареш Филипе 1 0
Рамос Рубен 1 0
Франко Гонсало 1 0
Кевин 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 7 0
Поссиньоло Лукас 5 0
Португал Самуэл 4 0
Карлинос 4 0
Канде Фали 3 0
Энрике Педро VI 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Са Педру 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Ангуло Иван 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Муфи Фахд 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Лукинья 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
8
57%
3
23%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Брага - Морейренсе 2:1 Портимоненсе - Морейренсе 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0
Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 14 12 2 0 24 - 5 38
2. Порту Заявка 13 11 2 0 33 - 8 35
3. Бенфика Заявка 13 10 1 2 35 - 10 31
4. Брага Заявка 13 7 4 2 23 - 15 25
5. Витория Гимарайнш Заявка 14 6 4 4 21 - 15 22
6. Эшторил 0:0 Заявка 14 5 7 2 18 - 13 22
7. Портимоненсе 0:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8. Жил Висенте Заявка 14 5 5 4 20 - 15 20
9. Маритиму Заявка 14 3 5 6 17 - 19 14
10. Арока Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
11. Тондела Заявка 13 4 0 9 19 - 28 12
12. Боавишта Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
13. Пасуш де Феррейра Заявка 14 2 5 7 10 - 19 11
14. Визела Заявка 12 1 7 4 10 - 20 10
15. Фамаликан Заявка 13 2 4 7 16 - 24 10
16. Морейренсе 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 22 10
17. Санта-Клара Заявка 14 2 4 8 12 - 30 10
18. Белененсеш 0:0 Заявка 13 1 6 6 7 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 6 6 0 0 18 - 3 18
3. Брага Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
5. Бенфика Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
6. Арока Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Боавишта Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Тондела Заявка 6 3 0 3 12 - 12 9
9. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
10. Санта-Клара Заявка 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Жил Висенте Заявка 7 2 2 3 11 - 8 8
12. Эшторил 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Визела Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Портимоненсе 0:0 Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Морейренсе 0:0 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Белененсеш 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 14 6
17. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
18. Фамаликан Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 7 6 1 0 21 - 3 19
2. Порту Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
3. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Эшторил 0:0 Заявка 8 4 3 1 11 - 6 15
5. Портимоненсе 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Фамаликан Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
10. Маритиму Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
11. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Морейренсе 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
13. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
14. Белененсеш 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Визела Заявка 6 0 3 3 4 - 14 3
16. Арока Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Ян III уходит с поля. Валтерсон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Морейренсе 35.6% (47)
X 41.7% (55)
Портимоненсе 22.7% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Портимоненсе
2.65
3.32
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Портимоненсе онлайн


Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Морейренсе
35.6% (47)
Ничья
41.7% (55)
Портимоненсе
22.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
33.07% (42)
Меньше
66.93% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (88)
Нет
30.71% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (46)
1:0 Морейренсе
16.7% (22)
2:1 Морейренсе
16.7% (22)
1:2 Портимоненсе
11.4% (15)
0:1 Портимоненсе
9.1% (12)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
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