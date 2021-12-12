Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
1
Кевин
28
Сантос
Пабло
11
Ян
III
10
Перес
Фелипе
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
21
Са
Педру
70
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
1 КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Матеус СилваЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Морейренсе
Портимоненсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|5
|0.38
|Ян III
|2 (2)
|0.15
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.15
|Da Conceicao Rafael Miranda3
|2 (1)
|0.15
|Перес Фелипе
|1
|0.08
|Паулинью Паулу
|1
|0.08
|Валтерсон
|1
|0.08
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|2 (1)
|0.14
|Карлинос
|2
|0.14
|Гомеш Бету
|2
|0.14
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.07
|Канде Фали
|1
|0.07
|Накацзима Шоя
|1
|0.07
|Апонса Вилинтон
|1
|0.07
|Са Педру
|1
|0.07
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.07
|Муфи Фахд
|0
|0
|Ангуло Иван
|0
|0
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|5
|0
|Росич Лазар
|5
|0
|Камара Ибраима III
|4
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Паулинью Паулу
|3
|0
|Пачеку Фабиу
|3
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Перес Фелипе
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Ян III
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Франко Гонсало
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|7
|0
|Поссиньоло Лукас
|5
|0
|Португал Самуэл
|4
|0
|Карлинос
|4
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Энрике Педро VI
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Са Педру
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Лукинья
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
8
57%
3
23%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
6
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Фамаликан 3:0 Брага - Морейренсе 2:1 Портимоненсе - Морейренсе 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0
Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|24 - 5
|38
|2.
|Порту
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 8
|35
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 10
|31
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 15
|22
|6.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|7.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 12
|21
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 15
|20
|9.
|Маритиму
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 19
|14
|10.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Боавишта
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
|14.
|Визела
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 20
|10
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 24
|10
|16.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 22
|10
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 30
|10
|18.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 3
|18
|3.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|5.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|6.
|Арока
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Боавишта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Тондела
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Визела
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|17.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|5.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|13.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|14.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Визела
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|16.
|Арока
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Портимоненсе
Исход игры
Морейренсе
35.6% (47)
Ничья
41.7% (55)
Портимоненсе
22.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
33.07% (42)
Меньше
66.93% (85)
Обе команды забьют
Да
69.29% (88)
Нет
30.71% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (46)
1:0 Морейренсе
16.7% (22)
2:1 Морейренсе
16.7% (22)
1:2 Портимоненсе
11.4% (15)
0:1 Портимоненсе
9.1% (12)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
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