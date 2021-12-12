Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
24' ГолСанабрия Антонио
27' Желтая карточкаТеате Артур
56' Желтая карточкаСанабрия Антонио
68' Желтая карточкаСумаоро Адама
2:0
69' Гол в свои воротаСумаоро Адама
72' Желтая карточкаСориано Роберто
77' Желтая карточкаМилинкович-Савич Ваня
2:1
79' ПенальтиОрсолини Риккардо
82' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
Ход матча
24'
1:0
27'
56'
68'
69'
2:0
72'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
5 Угловые 0
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Молла МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Болонья
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|3
|0.18
|Санабрия Антонио
|3
|0.18
|Пьяца Марко
|3
|0.18
|Брекало Йосип
|3
|0.18
|Белотти Андреа
|2
|0.12
|Бремер Глейсон
|2
|0.12
|Лукич Саша
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Прат Деннис
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.35
|Барроу Муса
|5
|0.29
|Сванберг Маттиас
|3
|0.18
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.18
|Хики Аарон
|3
|0.18
|Теате Артур
|2
|0.12
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.06
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|4
|2
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Хики Аарон
|5
|0
|Медель Гари
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0
|Арнаутович Марко
|3
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
6
35%
5
50%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
6
55%
3
20%
76-90
Забито
3
15
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Забито
20
25
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
8
40%
10
40%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
20%
5
18%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
4
20%
6
21%
61-75
8
40%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1
Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|35 - 20
|34
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Верона
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|33 - 28
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|9.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Верона
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|3.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|13.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 9
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|14.
|Верона
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 2:1 Болонья
Исход игры
Торино
60.7% (82)
Ничья
29.6% (40)
Болонья
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.3% (49)
1:1 Ничья
26.7% (36)
1:0 Торино
19.3% (26)
1:2 Болонья
7.4% (10)
2:0 Торино
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Торино
1.5% (2)
0:1 Болонья
1.5% (2)
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