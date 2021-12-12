Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Санабрия Антонио и попал в перекладину!

45' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

42' Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отличный пас сделал Прат Деннис из команды Торино , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

40' Барроу Муса пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лукич Саша из команды Торино пробил из-за штрафной площади, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать и отбил мяч на угловой.

35' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

32' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Пьяца Марко из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хорошую попытку сделал Синго Вилфред . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Теате Артур получил желтую карточку от судьи

26' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

26' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Санабрия Антонио забивает с левой ноги!

22' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сориано Роберто пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

17' Болонья выполняет удар от ворот.

16' Лукич Саша решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лукич Саша пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Торино начинает с центра поля