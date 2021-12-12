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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
2:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
24' Гол
Санабрия Антонио
27' Желтая карточка
Теате Артур
56' Желтая карточка
Санабрия Антонио
68' Желтая карточка
Сумаоро Адама
2:0
69' Гол в свои ворота
Сумаоро Адама
72' Желтая карточка
Сориано Роберто
77' Желтая карточка
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
2:1
79' Пенальти
Орсолини Риккардо
82' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
90'+4

Ход матча

24'
Санабрия Антонио
(Лукич Саша)
1:0
27'
 
Теате Артур
46'
Буонджорно Алессандро
Бремер Глейсон
 
56'
Санабрия Антонио
 
67'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
67'
 
Виола Николас
Ольсен Сков Андреас
68'
 
Сумаоро Адама
69'
Сумаоро Адама
2:0
72'
 
Сориано Роберто
76'
 
Сантандер Федерико
Арнаутович Марко
76'
 
Орсолини Риккардо
Сориано Роберто
77'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
 
79'
2:1
Орсолини Риккардо
82'
 
Де Сильвестри Лоренцо
83'
Брекало Йосип
Пьяца Марко
 
84'
 
Виньято Эмануэль
Теате Артур
88'
Дзадза Симоне
Санабрия Антонио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 5 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 135
Торино 60.7% (82)
X 29.6% (40)
Болонья 9.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
11
Ольсен
Сков
Андреас
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Торино
3-4-2-1
Болонья
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Болонья

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 3 0.18
Санабрия Антонио 3 0.18
Пьяца Марко 3 0.18
Брекало Йосип 3 0.18
Белотти Андреа 2 0.12
Бремер Глейсон 2 0.12
Лукич Саша 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Прат Деннис 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.35
Барроу Муса 5 0.29
Сванберг Маттиас 3 0.18
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.18
Хики Аарон 3 0.18
Теате Артур 2 0.12
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.06
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Буонджорно Алессандро 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 4 2
Сумаоро Адама 4 1
Хики Аарон 5 0
Медель Гари 4 0
Домингес Николас 4 0
Де Сильвестри Лоренцо 3 0
Арнаутович Марко 3 0
Сансоне Никола 3 0
Сванберг Маттиас 3 0
Схаутен Йерди 1 1
Скорупски Лукаш 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Теате Артур 2 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
6
35%
5
50%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
6
55%
3
20%
76-90

Забито

3
15
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
33%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Забито

20
25
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
8
40%
10
40%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
20%
5
18%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
4
20%
6
21%
61-75
8
40%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1
Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0
Болонья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1
Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Лацио 3:0 Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0 Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта 0:1 Заявка 17 10 4 3 35 - 20 34
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Верона 1:0 Заявка 17 7 5 5 33 - 28 26
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
9. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
13. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Верона 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 11 19
3. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
4. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
6. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
13. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:1 Заявка 9 7 1 1 18 - 9 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона 1:0 Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Торино 60.7% (82)
X 29.6% (40)
Болонья 9.6% (13)
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Где смотреть матч Торино 2:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Торино 2:1 Болонья

Исход игры
Торино
60.7% (82)
Ничья
29.6% (40)
Болонья
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
2:1 Торино
36.3% (49)
1:1 Ничья
26.7% (36)
1:0 Торино
19.3% (26)
1:2 Болонья
7.4% (10)
2:0 Торино
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:1 Торино
1.5% (2)
0:1 Болонья
1.5% (2)
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