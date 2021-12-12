Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
14
Перишич
Иван
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Интер Милан
Кальяри
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|8 (3)
|0.5
|Джеко Эдин
|8
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|5 (2)
|0.31
|Корреа Хоакин
|4
|0.25
|Перишич Иван
|3 (1)
|0.19
|Димарко Федерико
|2
|0.13
|Шкриньяр Милан
|2
|0.13
|Барелла Николо
|1
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.06
|Видаль Артуро
|1
|0.06
|Дармиан Маттео
|1
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.06
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.06
|Весино Матиас
|1
|0.06
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.56
|Кейта Бальде
|3
|0.19
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|Чеппители Лука
|1
|0.06
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Брозович Марсело
|3
|0
|Чалханоглу Хакан
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Далберт Эстеван
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
5
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
4
20%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
3
15%
2
40%
46-60
6
30%
1
20%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Забито
40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
7
18%
2
11%
1-15
6
15%
3
17%
16-30
7
18%
2
11%
31-45
7
18%
5
28%
46-60
7
18%
5
28%
61-75
6
15%
1
6%
76-90
Пропущено
14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
7%
4
14%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
5
36%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|2.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 20
|37
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|33 - 32
|25
|9.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|6.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|7.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри
Исход игры
Интер Милан
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
28.79% (38)
Нет
71.21% (94)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.8% (64)
3:1 Интер Милан
15.8% (23)
3:0 Интер Милан
13.7% (20)
2:1 Интер Милан
9.6% (14)
1:0 Интер Милан
4.8% (7)
4:0 Интер Милан
2.1% (3)
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