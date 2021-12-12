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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Кальяри
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
7
Санчес
Алексис
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
27
Грасси
Альберто
8
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
Интер Милан
3-5-2
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Кальяри

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

60.7%
21.4%
17.9%
17 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
4:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:3
СA
1:5
СA
1:2
К
3:0
СA
1:2
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 8 (3) 0.5
Джеко Эдин 8 0.5
Чалханоглу Хакан 5 (2) 0.31
Корреа Хоакин 4 0.25
Перишич Иван 3 (1) 0.19
Димарко Федерико 2 0.13
Шкриньяр Милан 2 0.13
Барелла Николо 1 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.06
Видаль Артуро 1 0.06
Дармиан Маттео 1 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.06
Д'Амброзио Данило 1 0.06
Весино Матиас 1 0.06
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.56
Кейта Бальде 3 0.19
Паволетти Леонардо 2 0.13
Касерес Мартин 1 0.06
Чеппители Лука 1 0.06
Дейола Алессандро 1 0.06
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Брозович Марсело 3 0
Чалханоглу Хакан 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Видаль Артуро 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Стротман Кевин 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Далберт Эстеван 3 0
Кейта Бальде 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Грасси Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Белланова Рауль 1 0
Карбони Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
5
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
4
20%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
3
15%
2
40%
46-60
6
30%
1
20%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
15%
1
8%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Забито

40
18
20 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
7
18%
2
11%
1-15
6
15%
3
17%
16-30
7
18%
2
11%
31-45
7
18%
5
28%
46-60
7
18%
5
28%
61-75
6
15%
1
6%
76-90

Пропущено

14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
1
7%
4
14%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
2
14%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
5
36%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2
Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2
Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
3. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
8. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
9. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
7. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Matteo Marchetti

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Интер Милан 98.6% (145)
    X 0.7% (1)
    Кальяри 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Кальяри
    1.20
    9.00
    23.00
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Интер Милан - Кальяри онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри

    Исход игры
    Интер Милан
    98.6% (144)
    Ничья
    0.7% (1)
    Кальяри
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.21% (61)
    Меньше
    53.79% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    28.79% (38)
    Нет
    71.21% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    43.8% (64)
    3:1 Интер Милан
    15.8% (23)
    3:0 Интер Милан
    13.7% (20)
    2:1 Интер Милан
    9.6% (14)
    1:0 Интер Милан
    4.8% (7)
    4:0 Интер Милан
    2.1% (3)
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