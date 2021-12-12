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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лацио
0'
0:1
6' Гол
Дзакканьи Маттиа
39' Желтая карточка
Марушич Адам
41'

Ход матча

6'
0:1
Дзакканьи Маттиа
(Педро Родригес)
39'
 
Марушич Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 133
Сассуоло 6% (8)
X 38.3% (51)
Лацио 55.6% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лацио
5.43
3.56
3.17
Все Коэффициенты
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сассуоло
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 7 (2) 0.41
Скамачча Джанлука 5 0.29
Распадори Джакомо 3 0.18
Фраттези Давиде 3 0.18
Джуричич Филип 2 0.12
Лопес Максим 1 0.06
Феррари Джанмарко 1 0.06
Траоре Хамед 1 0.06
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 5 0.29
Педро Родригес 5 0.29
Андерсон Фелипе 3 0.18
Альберто Луис 2 0.12
Ачерби Франческо 1 0.06
Катальди Данило 1 0.06
Хюсай Эльсейд 1 0.06
Лаццари Мануэль 1 0.06
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Кирикеш Влад 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Берарди Доменико 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Айхан Кан 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Марушич Адам 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

24
32
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
4%
5
16%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
6
25%
8
25%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
6
20%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
7
26%
6
20%
31-45
7
26%
1
3%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
8
30%
30%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3
Лацио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
3. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
4. Наполи 0:0 Заявка 17 11 4 2 34 - 12 37
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Лацио 1:0 Заявка 17 8 4 5 33 - 30 28
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Эмполи 0:0 Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
12. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
13. Сассуоло 0:1 Заявка 17 5 5 7 26 - 26 20
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио 1:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
7. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
13. Эмполи 0:0 Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
14. Сассуоло 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Эмполи 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Лацио 1:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 18 11
9. Сассуоло 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Сассуоло 6% (8)
X 38.3% (51)
Лацио 55.6% (74)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Лацио
5.43
3.56
3.17
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Где смотреть матч Сассуоло 0:1 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Лацио

Исход игры
Сассуоло
6% (8)
Ничья
38.3% (51)
Лацио
55.6% (74)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
88.98% (113)
Нет
11.02% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.6% (46)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:2 Ничья
12% (16)
1:3 Лацио
7.5% (10)
0:1 Лацио
5.3% (7)
0:2 Лацио
3.8% (5)
2:1 Сассуоло
3.8% (5)
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