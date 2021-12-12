Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лацио выполняет удар от ворот.

44' Распадори Джакомо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Марушич Адам получил желтую карточку от судьи

39' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лацио выполняет удар от ворот.

36' Скамачча Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

35' Фраттези Давиде нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Марушич Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Скамачча Джанлука из команды Сассуоло нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лацио выполняет удар от ворот.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Скамачча Джанлука нанес удар, мяч был парирован, но Томас Стракоша не удержал его в руках.

12' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Дзакканьи Маттиа забивает с правой ноги!

6' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хюсай Эльсейд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Лацио выполняет удар от ворот.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лацио начинает с центра поля