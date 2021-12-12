Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
0:1
6' ГолДзакканьи Маттиа
40' Желтая карточкаМарушич Адам
1:1
63' ГолБерарди Доменико
2:1
69' ГолРаспадори Джакомо
73' Желтая карточкаАндерсон Андре
77' Желтая карточкаБерарди Доменико
88' Красная карточкаАйхан Кан
Ход матча
6'
40'
63'
69'
73'
77'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Лацио
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|8 (2)
|0.47
|Скамачча Джанлука
|5
|0.29
|Распадори Джакомо
|4
|0.24
|Фраттези Давиде
|3
|0.18
|Джуричич Филип
|2
|0.12
|Лопес Максим
|1
|0.06
|Феррари Джанмарко
|1
|0.06
|Траоре Хамед
|1
|0.06
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.76
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.29
|Педро Родригес
|5
|0.29
|Андерсон Фелипе
|3
|0.18
|Альберто Луис
|2
|0.12
|Ачерби Франческо
|1
|0.06
|Катальди Данило
|1
|0.06
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.06
|Лаццари Мануэль
|1
|0.06
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Берарди Доменико
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Распадори Джакомо
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|5
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Катальди Данило
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
27%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Забито
16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
4%
6
18%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
23%
8
24%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
4
15%
6
18%
76-90
Пропущено
28
32
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
7
25%
1
3%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
8
29%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3
Лацио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|2.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 20
|37
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|33 - 32
|25
|9.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|6.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|7.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Лацио
Исход игры
Сассуоло
6% (8)
Ничья
38.3% (51)
Лацио
55.6% (74)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
88.98% (113)
Нет
11.02% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.6% (46)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:2 Ничья
12% (16)
1:3 Лацио
7.5% (10)
0:1 Лацио
5.3% (7)
0:2 Лацио
3.8% (5)
2:1 Сассуоло
3.8% (5)
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