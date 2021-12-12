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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
2:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
6' Гол
Дзакканьи Маттиа
40' Желтая карточка
Марушич Адам
1:1
63' Гол
Берарди Доменико
2:1
69' Гол
Распадори Джакомо
73' Желтая карточка
Андерсон Андре
77' Желтая карточка
Берарди Доменико
88' Красная карточка
Айхан Кан
90'+6

Ход матча

6'
0:1
Дзакканьи Маттиа
(Педро Родригес)
40'
 
Марушич Адам
46'
 
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
63'
Берарди Доменико
(Распадори Джакомо)
1:1
65'
 
Лаццари Мануэль
Дзакканьи Маттиа
69'
Распадори Джакомо
(Берарди Доменико)
2:1
71'
 
Андерсон Андре
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
73'
 
Андерсон Андре
73'
Энрике Матеус
Траоре Хамед
 
73'
Айхан Кан
Феррари Джанмарко
 
77'
Берарди Доменико
 
78'
 
Мурики Ведат
Хюсай Эльсейд
79'
 
Лукас Лейва
Катальди Данило
80'
Бога Жереми
Скамачча Джанлука
 
80'
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико
 
88'
Айхан Кан
 
89'
Мюлдюр Мерт
Распадори Джакомо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 133
Сассуоло 6% (8)
X 38.3% (51)
Лацио 55.6% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
91
Скамачча
Джанлука
18
Распадори
Джакомо
1
Стракоша
Томас
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
9
Педро
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Сассуоло
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Сассуоло
Лацио

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:3
СA
6:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:2
СA
3:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (2) 0.47
Скамачча Джанлука 5 0.29
Распадори Джакомо 4 0.24
Фраттези Давиде 3 0.18
Джуричич Филип 2 0.12
Лопес Максим 1 0.06
Феррари Джанмарко 1 0.06
Траоре Хамед 1 0.06
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 13 (3) 0.76
Милинкович-Савич Сергей 5 0.29
Педро Родригес 5 0.29
Андерсон Фелипе 3 0.18
Альберто Луис 2 0.12
Ачерби Франческо 1 0.06
Катальди Данило 1 0.06
Хюсай Эльсейд 1 0.06
Лаццари Мануэль 1 0.06
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Берарди Доменико 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 5 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Патрик 3 1
Катальди Данило 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Альберто Луис 3 0
Марушич Адам 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Педро Родригес 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Башич Тома 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
27%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Забито

16
22
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
4%
6
18%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
23%
8
24%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
4
15%
6
18%
76-90

Пропущено

28
32
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
5
16%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
7
25%
1
3%
46-60
1
4%
7
22%
61-75
8
29%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Кальяри 2:2
Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3
Лацио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2 Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
3. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
8. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
9. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
7. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Сассуоло 6% (8)
X 38.3% (51)
Лацио 55.6% (74)
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Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Лацио

Исход игры
Сассуоло
6% (8)
Ничья
38.3% (51)
Лацио
55.6% (74)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
88.98% (113)
Нет
11.02% (14)
Популярный счёт
1:2 Лацио
34.6% (46)
1:1 Ничья
26.3% (35)
2:2 Ничья
12% (16)
1:3 Лацио
7.5% (10)
0:1 Лацио
5.3% (7)
0:2 Лацио
3.8% (5)
2:1 Сассуоло
3.8% (5)
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