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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
22' Гол
Симеоне Джованни
32'

Ход матча

22'
Симеоне Джованни
(Фараони Марко)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 143
Верона 7% (10)
X 12.6% (18)
Аталанта 80.4% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Аталанта
3.71
3.86
2.25
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
13
Пеццелла
Джузеппе
59
Миранчук
Алексей
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
Верона
3-4-2-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Аталанта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 11 0.65
Барак Антонин 5 (3) 0.29
Капрари Джанлука 4 (1) 0.24
Калинич Никола 3 0.18
Фараони Марко 2 0.12
Тамез Адриен 2 0.12
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.12
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.53
Пашалич Марио 7 0.41
Малиновский Руслан 4 0.24
Иличич Йосип 3 0.18
Муриэль Луис 2 0.12
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Коопмейнерс Теун 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Фройлер Ремо 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 4 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Маньяни Джанджакомо 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Илич Иван 2 0
Игорь Тудор 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
26%
4
25%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
29%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
8
47%
3
27%
76-90

Забито

33
33
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
9
27%
7
21%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
8
24%
76-90

Пропущено

27
21
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
4
19%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
12
44%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1
Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта 0:1 Заявка 17 10 4 3 35 - 20 34
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Верона 1:0 Заявка 17 7 5 5 33 - 28 26
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
9. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
13. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Верона 1:0 Заявка 9 6 1 2 19 - 11 19
3. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
4. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
5. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
6. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта 0:1 Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
13. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 0:1 Заявка 9 7 1 1 18 - 9 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
14. Верона 1:0 Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Фолит в атаке Муриэль, явно роняя соперника на газон. Карточки желтого цвета в руках арбитра не появляется в этой ситуации.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Симеоне! Дважды он расстреливал ворота Муссу, и в обеих ситуациях спас кипер свой коллектив. Просто здорово играет голкипер "Аталанты".
  • 30'
    После подачи корнера отбиваются футболисты "Вероны", но мяч остается у команды хозяев, которая продолжит активно осаждать оборону противника.
  • Угловой
    29'
    Капрари на правом фланге оказался с мячом. Выполнил он прострел в центр штрафной. Сфера угодила в ногу защитнику, после чего улетела за пределы поля. Угловой.
  • 28'
    Пеццелла с правого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу, где снова никого из партнеров не оказалось. Следует моментальный вынос.
  • 26'
    Снова атака "Аталанты" по левому флангу, и прострел оттуда на дальнюю штангу, где до мяча добирается Муриэль, который выстреливает выше цели.
  • 25'
    Де Рон попытался подать мяч в штрафную соперника с левого фланга, но на ближней штанге были только игроки "Вероны", который выбили сферу за боковую линию.
  • 24'
    Вот так! Атаковала "Верона" значительно чаще своего соперника, а потому гол, забитый в середине первого тайме - вполне логичный и заслуженный.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМЕОНЕ! 1:0!
    Получил он снаряд справа в чужой штрафной, после чего прокинул мяч мимо голкипера, направив снаряд прямо в дальний угол! Красивый гол!
  • 21'
    Ласанья снова в центре внимания. Следует подача в его исполнении с левого края, где на выходе играет вратарь, забравший снаряд в перчатки.
  • 20'
    Ласанья с правого фланга выполнял прострел в штрафную соперника - получился слишком неудачный пас для партнеров. Сфера в перчатках кипера оказалась.
  • 19'
    Уверенно в первом тайме смотрится "Верона". Честно говоря, пока мне команда хозяев более симпатичная в этом поединке. Она действует увереннее.
  • Опасный момент
    17'
    МОМЕНТ! Симеоне получил снаряд перед чужой штрафной, после чего нанес хлесткий удар по воротам. В правом углу снаряд поймал вратарь!
  • Офсайд
    16'
    Лазович попадает сейчас в офсайд. Только через паузу это определяют судьи, останавливая встреча.
  • 15'
    Подача Фараони к штрафной соперника. Выходит Муссо из рамки, забирая сферу уверенно в свои перчатки. Атакующие игроки "Вероны" пока друг друга не понимают.
  • 13'
    Ну что? Будут ли веронцы разгонять свои атаки? Снова по левому флангу попыталась команда хозяев пройти к воротам соперника, но неточная передача перечеркнула все действия.
  • 12'
    Лазович забрасывал мяч на левую бровку. Оттуда на Фараони пошла подача, и игрок "Вероны" слету пробивает значительно выше цели.
  • 11'
    10 минут в матче прошло. Событийная у нас игра, прямо скажем. Как мне кажется, сегодня и голов мы с вами увидим немалое количество.
  • Угловой
    9'
    Очередной угловой подала "Аталанта". Идет подача в сторону Муриэля, которому до снаряда добраться не удалось. На выходе действует кипер.
  • Угловой
    8'
    Угловой у противоположных ворот. Подача с правого фланга в исполнении бергамасков. Вынесет снаряд от рамки веронцев. 
  • 7'
    Показывают нам наставника "Аталанты", который заметно переживает. Не думаю, что все нравится Гасперини, но в отдельных эпизодах его команда смотрится солидно.
  • Угловой
    6'
    Заработала "Верона" сейчас угловой. Последовала передача в центр штрафной, откуда головой пробил намного выше цели Казале. Удар не самый точный.
  • 5'
    По противоположному флангу Фараони пытался пройти к воротам соперника, но ничего в этой ситуации у него не получилось. Прострельный пас был не самым удачным.
  • 3'
    Капрари с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров в этой ситуации до снаряда добраться не успел. Потеря.
  • 2'
    Футболисты "Вероны" сегодня предстали на поле в желто-синих цветах, в то время, как игроки "Аталанты" предстали в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Хозяева разыграли мяч в центра поля. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Верона 1:0 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Верона 1:0 Аталанта

Исход игры
Верона
6.9% (10)
Ничья
12.5% (18)
Аталанта
80.6% (116)
Тотал 2.5
Больше
83.94% (115)
Меньше
16.06% (22)
Обе команды забьют
Да
91.97% (126)
Нет
8.03% (11)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
56.9% (82)
1:3 Аталанта
9% (13)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:1 Верона
4.9% (7)
0:1 Аталанта
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Аталанта
3.5% (5)
2:3 Аталанта
2.8% (4)
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Аталанта

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