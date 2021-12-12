Пеццелла с правого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу, где снова никого из партнеров не оказалось. Следует моментальный вынос.

Капрари на правом фланге оказался с мячом. Выполнил он прострел в центр штрафной. Сфера угодила в ногу защитнику, после чего улетела за пределы поля. Угловой.

После подачи корнера отбиваются футболисты "Вероны", но мяч остается у команды хозяев, которая продолжит активно осаждать оборону противника.

МОМЕНТ! Симеоне! Дважды он расстреливал ворота Муссу, и в обеих ситуациях спас кипер свой коллектив. Просто здорово играет голкипер "Аталанты".

Фолит в атаке Муриэль, явно роняя соперника на газон. Карточки желтого цвета в руках арбитра не появляется в этой ситуации.

26' Снова атака "Аталанты" по левому флангу, и прострел оттуда на дальнюю штангу, где до мяча добирается Муриэль, который выстреливает выше цели.

25' Де Рон попытался подать мяч в штрафную соперника с левого фланга, но на ближней штанге были только игроки "Вероны", который выбили сферу за боковую линию.

24' Вот так! Атаковала "Верона" значительно чаще своего соперника, а потому гол, забитый в середине первого тайме - вполне логичный и заслуженный.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИМЕОНЕ! 1:0!

Получил он снаряд справа в чужой штрафной, после чего прокинул мяч мимо голкипера, направив снаряд прямо в дальний угол! Красивый гол!

21' Ласанья снова в центре внимания. Следует подача в его исполнении с левого края, где на выходе играет вратарь, забравший снаряд в перчатки.

20' Ласанья с правого фланга выполнял прострел в штрафную соперника - получился слишком неудачный пас для партнеров. Сфера в перчатках кипера оказалась.

19' Уверенно в первом тайме смотрится "Верона". Честно говоря, пока мне команда хозяев более симпатичная в этом поединке. Она действует увереннее.

17' МОМЕНТ! Симеоне получил снаряд перед чужой штрафной, после чего нанес хлесткий удар по воротам. В правом углу снаряд поймал вратарь!

16' Лазович попадает сейчас в офсайд. Только через паузу это определяют судьи, останавливая встреча.

15' Подача Фараони к штрафной соперника. Выходит Муссо из рамки, забирая сферу уверенно в свои перчатки. Атакующие игроки "Вероны" пока друг друга не понимают.

13' Ну что? Будут ли веронцы разгонять свои атаки? Снова по левому флангу попыталась команда хозяев пройти к воротам соперника, но неточная передача перечеркнула все действия.

12' Лазович забрасывал мяч на левую бровку. Оттуда на Фараони пошла подача, и игрок "Вероны" слету пробивает значительно выше цели.

11' 10 минут в матче прошло. Событийная у нас игра, прямо скажем. Как мне кажется, сегодня и голов мы с вами увидим немалое количество.

9' Очередной угловой подала "Аталанта". Идет подача в сторону Муриэля, которому до снаряда добраться не удалось. На выходе действует кипер.

8' Угловой у противоположных ворот. Подача с правого фланга в исполнении бергамасков. Вынесет снаряд от рамки веронцев.

7' Показывают нам наставника "Аталанты", который заметно переживает. Не думаю, что все нравится Гасперини, но в отдельных эпизодах его команда смотрится солидно.

6' Заработала "Верона" сейчас угловой. Последовала передача в центр штрафной, откуда головой пробил намного выше цели Казале. Удар не самый точный.

5' По противоположному флангу Фараони пытался пройти к воротам соперника, но ничего в этой ситуации у него не получилось. Прострельный пас был не самым удачным.

3' Капрари с левого фланга выполнял передачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров в этой ситуации до снаряда добраться не успел. Потеря.

2' Футболисты "Вероны" сегодня предстали на поле в желто-синих цветах, в то время, как игроки "Аталанты" предстали в белом обмундировании.