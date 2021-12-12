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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Эмполи
0' 40'

Ход матча

22'
Инсинье Лоренцо
Зелиньски Пётр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 142
Наполи 94.4% (134)
X 3.5% (5)
Эмполи 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Эмполи
1.50
5.20
8.50
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
33
Уна
Адам
7
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
5
Штулац
Лео
27
Журковски
Шимон
10
Байрами
Недим
9
Кутроне
Патрик
99
Пинамонти
Андреа
Наполи
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Наполи
Эмполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.29
Фабиан Руис 5 0.29
Мертенс Дрис 5 0.29
Осимхен Виктор 5 0.29
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.24
Лосано Ирвинг 2 0.12
Кулибали Калиду 2 0.12
Ррахмани Амир 2 0.12
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Элмас Эльиф 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.35
Байрами Недим 3 (2) 0.18
Ди Франческо Федерико 3 0.18
Бандинелли Филиппо 2 0.12
Журковски Шимон 2 0.12
Романьоли Симоне 2 0.12
Штулац Лео 1 0.06
Стоянович Петар 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Кутроне Патрик 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Малку Кевин 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Журковски Шимон 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Тонелли Лоренцо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
60%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
5
36%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
6
30%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
43%
3
15%
61-75
1
14%
3
15%
76-90

Забито

34
27
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
12%
3
11%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
6
18%
7
26%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
3
25%
9
32%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
5
42%
3
11%
61-75
1
8%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
2. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
3. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
4. Наполи 0:0 Заявка 17 11 4 2 34 - 12 37
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Лацио 1:0 Заявка 17 8 4 5 33 - 30 28
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Эмполи 0:0 Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
12. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
13. Сассуоло 0:1 Заявка 17 5 5 7 26 - 26 20
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
4. Лацио 1:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
5. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
6. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
7. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
9. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
13. Эмполи 0:0 Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
14. Сассуоло 0:1 Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6. Эмполи 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Лацио 1:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 18 11
9. Сассуоло 0:1 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    В контратаке "Наполи" на левом фланге Мертенсу удалось заработать штрафной удар для своей команды. С этой точки можно выполнить достаточно острый навес с закруткой на ворота.
  • 38'
    В новой атаке тосканцев следовал навес в район линии вратарской площади с левого фланга, но Оспина сумел чутко сработать на выходе кулаком.
  • 37'
    Байрами с дальней дистанции пробивал по воротам, но не лёг мяч ему на ногу нормально, из-за чего улетел существенно левее цели.
  • 36'
    Ближе к концу первого тайма преимущество по владению мячом на стороне "Эмполи". Мог ли кто-то предположить что-то подобное?
  • 35'
    Тяжело снова неаполитанцам стало выходить из обороны из-за активного прессинга со стороны соперников.
  • Опасный момент
    34'
    Левым флангом Кутроне обострил игру гостей, откуда простреливал на дальний край штрафной площади, откуда с полного хода пробивал Байрами, но лишь сотряс сетку с внешней стороны ворот.
  • 33'
    Взволнованным выглядит руководство "Наполи" в ВИП-ложе. Разладилась в последнее время игра у их команды.
  • 32'
    Пинамонти теперь пробивал головой после подачи с фланга, но очень неточной и его попытка получилась. У вратарей пока что по-настоящему серьёзной работы нет.
  • 31'
    Максимально нацелены на удар сегодня неаполитанцы, но нужно всё-таки пытаться и через комбинационные действия что-то создавать.
  • 30'
    Инсинье теперь с лёту стрелял по воротам метров с 22, но попал мяч ему на подъем, из-за чего улетел высоко на трибуны.
  • Фол, нарушение
    29'
    Лосано за счёт дриблинга пытался промчаться через центральную ось в чужую штрафную площадку, но мяч у него из-под ног соперники выбили без нарушения правил.
  • 28'
    Уна с дальней дистанции теперь пробивал по воротам тосканцев, но его попытка получилась неудачной - мяч далеко от створа ворот полетел.
  • 27'
    Хендерсон по правом фланге протащил мяч в атаку гостей, откуда простреливал вдоль ворот, но судьи зафиксировали, что шотландец всё-таки упустил мяч за лицевую линию поля.
  • 26'
    Инсинье теперь выполнял проникающий пас в штрафную площадку на ход Лосано, но жестковато получилось, и первым на мяч успел Викарио.
  • Штанга
    25'
    ОПАСНО! Элмас теперь пробивал издали после скидки Лосано, и македонец едва не попал в левую "девятку", но перекладина спасла ворота "Эмполи".
  • 24'
    Элмас теперь будет играть в опорной зоне рядом с Демме, тогда как Инсинье занял привычную для себя позицию левого вингера.
  • Замена
    23'
    Ушёл в подтрибунные помещения Пётр Зелиньски, так как не может продолжать встречу. Вместо поляка в игру вошёл Лоренцо Инсинье.
  • 22'
    Мертенс пробивал из-за пределов штрафной площади после скидки Лосано, но получилось далеко не лучшим образом - мяч полетел на пару метров выше ворот, под контролем Викарио.
  • Травма, повреждение
    21'
    Какие-то проблемы со здоровьем возникли у Зелиньски, и надо польскому полузащитнику оказать медицинскую помощь. Не очень понятно пока, что приключилось с Петром.
  • 20'
    Журковски с левого фланга пытался выполнить навес в штрафную площадку, но мяч немного срезался с его ноги, и летел в створ ворот, однако там не дремлет Оспина.
  • 19'
    В контратаку по левому флангу мчался Элмас, но в чистом подкате его достал Исмайли, который отбил мяч в аут.
  • Офсайд
    18'
    Заброс на левый край штрафной площади хозяев следовал в направлении Кутроне, но тот оказался в небольшом офсайде, что чётко зафиксировали судьи.
  • 17'
    Продолжают контролировать гости середину поля, что очень не нравится местной публике на трибунах.
  • Угловой
    16'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Эмполи". От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, но ничего хорошего из этого не получилась - потеря контроля.
  • 15'
    Букмекеры перед матчем видели "Наполи" достаточно большим фаворитом этого матча, но по игре пока этого сказать нельзя - тосканцы смотрятся даже поинтересней.
  • Судья
    14'
    Кутроне теперь имеет претензии к главному арбитру, ведь против него не зафиксирован фол после контакта с ди Лоренцо. Опасный штрафной удар должен был назначаться в пользу "Эмполи".
  • 13'
    Паризи протащил мяч у гостей на левый фланг атаки, но под прессингом Ррахмани выпустил игровой снаряд за боковую линию. Недоволен Фабьяно, считая, что аут должен был быть в его пользу.
  • 12'
    Постепенно стихает стартовый сумбур на поле, и игра переходит в более спокойное русло.
  • 10'
    Мертенс в ответной атаке получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда пытался пробить по воротам, а затем прострелить в центр, но обе попытки были блокированы.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кутроне левым флангом намеревался убежать в контратаку "Эмполи", но Ррахмани оттеснил его от мяча, после чего нападающий гостей правила нарушил.
  • 8'
    Неаполитанцы немного смущены такой дерзостью соперников, и пока что не знают, в каком ключе им самим действовать на поле.
  • 7'
    С правого фланга следовала прострельная передача в штрафную площадь хозяев, откуда пробивал в касание Пинамонти, но получилось несильно и неточно - мяч не лёг форварду на ногу.
  • 6'
    "Эмполи" ничуть не тушуется на поле одного из лидеров чемпионата, стараясь не просто не зажиматься на своей половине поля, но и играть с мячом первым номером.
  • 5'
    Хорошие скорости обе команды демонстрируют в дебюте матча. Видно, что у всех 22 игроков на поле правильный настрой.
  • 3'
    "Наполи" в своей первой атаке заработал угловой на правом фланге. Но после подачи стандарта остроты не возникло.
  • Судья
    2'
    Пинамонти в первой атаке гостей на левом краю штрафной площади падал в борьбе с защитником, но судья был рядом, определив, что фола не было.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Наполи 0:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Наполи 0:0 Эмполи

Исход игры
Наполи
94.4% (134)
Ничья
3.5% (5)
Эмполи
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (77)
Меньше
42.11% (56)
Обе команды забьют
Да
46.62% (62)
Нет
53.38% (71)
Популярный счёт
2:0 Наполи
35.2% (50)
2:1 Наполи
28.2% (40)
3:1 Наполи
12.7% (18)
3:0 Наполи
9.9% (14)
1:0 Наполи
2.8% (4)
3:2 Наполи
2.1% (3)
4:0 Наполи
1.4% (2)
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