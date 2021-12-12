Тяжело снова неаполитанцам стало выходить из обороны из-за активного прессинга со стороны соперников.

Ближе к концу первого тайма преимущество по владению мячом на стороне "Эмполи". Мог ли кто-то предположить что-то подобное?

Байрами с дальней дистанции пробивал по воротам, но не лёг мяч ему на ногу нормально, из-за чего улетел существенно левее цели.

В новой атаке тосканцев следовал навес в район линии вратарской площади с левого фланга, но Оспина сумел чутко сработать на выходе кулаком.

В контратаке "Наполи" на левом фланге Мертенсу удалось заработать штрафной удар для своей команды. С этой точки можно выполнить достаточно острый навес с закруткой на ворота.

34' Левым флангом Кутроне обострил игру гостей, откуда простреливал на дальний край штрафной площади, откуда с полного хода пробивал Байрами, но лишь сотряс сетку с внешней стороны ворот.

33' Взволнованным выглядит руководство "Наполи" в ВИП-ложе. Разладилась в последнее время игра у их команды.

32' Пинамонти теперь пробивал головой после подачи с фланга, но очень неточной и его попытка получилась. У вратарей пока что по-настоящему серьёзной работы нет.

31' Максимально нацелены на удар сегодня неаполитанцы, но нужно всё-таки пытаться и через комбинационные действия что-то создавать.

30' Инсинье теперь с лёту стрелял по воротам метров с 22, но попал мяч ему на подъем, из-за чего улетел высоко на трибуны.

29' Лосано за счёт дриблинга пытался промчаться через центральную ось в чужую штрафную площадку, но мяч у него из-под ног соперники выбили без нарушения правил.

28' Уна с дальней дистанции теперь пробивал по воротам тосканцев, но его попытка получилась неудачной - мяч далеко от створа ворот полетел.

27' Хендерсон по правом фланге протащил мяч в атаку гостей, откуда простреливал вдоль ворот, но судьи зафиксировали, что шотландец всё-таки упустил мяч за лицевую линию поля.

26' Инсинье теперь выполнял проникающий пас в штрафную площадку на ход Лосано, но жестковато получилось, и первым на мяч успел Викарио.

25' ОПАСНО! Элмас теперь пробивал издали после скидки Лосано, и македонец едва не попал в левую "девятку", но перекладина спасла ворота "Эмполи".

24' Элмас теперь будет играть в опорной зоне рядом с Демме, тогда как Инсинье занял привычную для себя позицию левого вингера.

23' Ушёл в подтрибунные помещения Пётр Зелиньски, так как не может продолжать встречу. Вместо поляка в игру вошёл Лоренцо Инсинье.

22' Мертенс пробивал из-за пределов штрафной площади после скидки Лосано, но получилось далеко не лучшим образом - мяч полетел на пару метров выше ворот, под контролем Викарио.

21' Какие-то проблемы со здоровьем возникли у Зелиньски, и надо польскому полузащитнику оказать медицинскую помощь. Не очень понятно пока, что приключилось с Петром.

20' Журковски с левого фланга пытался выполнить навес в штрафную площадку, но мяч немного срезался с его ноги, и летел в створ ворот, однако там не дремлет Оспина.

19' В контратаку по левому флангу мчался Элмас, но в чистом подкате его достал Исмайли, который отбил мяч в аут.

18' Заброс на левый край штрафной площади хозяев следовал в направлении Кутроне, но тот оказался в небольшом офсайде, что чётко зафиксировали судьи.

17' Продолжают контролировать гости середину поля, что очень не нравится местной публике на трибунах.

16' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Эмполи". От флажка последовал розыгрыш мяча накоротке, но ничего хорошего из этого не получилась - потеря контроля.

15' Букмекеры перед матчем видели "Наполи" достаточно большим фаворитом этого матча, но по игре пока этого сказать нельзя - тосканцы смотрятся даже поинтересней.

14' Кутроне теперь имеет претензии к главному арбитру, ведь против него не зафиксирован фол после контакта с ди Лоренцо. Опасный штрафной удар должен был назначаться в пользу "Эмполи".

13' Паризи протащил мяч у гостей на левый фланг атаки, но под прессингом Ррахмани выпустил игровой снаряд за боковую линию. Недоволен Фабьяно, считая, что аут должен был быть в его пользу.

12' Постепенно стихает стартовый сумбур на поле, и игра переходит в более спокойное русло.

10' Мертенс в ответной атаке получил мяч на левом краю штрафной площади, откуда пытался пробить по воротам, а затем прострелить в центр, но обе попытки были блокированы.

9' Кутроне левым флангом намеревался убежать в контратаку "Эмполи", но Ррахмани оттеснил его от мяча, после чего нападающий гостей правила нарушил.

8' Неаполитанцы немного смущены такой дерзостью соперников, и пока что не знают, в каком ключе им самим действовать на поле.

7' С правого фланга следовала прострельная передача в штрафную площадь хозяев, откуда пробивал в касание Пинамонти, но получилось несильно и неточно - мяч не лёг форварду на ногу.

6' "Эмполи" ничуть не тушуется на поле одного из лидеров чемпионата, стараясь не просто не зажиматься на своей половине поля, но и играть с мячом первым номером.

5' Хорошие скорости обе команды демонстрируют в дебюте матча. Видно, что у всех 22 игроков на поле правильный настрой.

3' "Наполи" в своей первой атаке заработал угловой на правом фланге. Но после подачи стандарта остроты не возникло.

2' Пинамонти в первой атаке гостей на левом краю штрафной площади падал в борьбе с защитником, но судья был рядом, определив, что фола не было.