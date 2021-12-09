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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Эмполи
Прогнозы 47
Наполи 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Эмполи 2.1% (1)
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Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Эмполи
1.37
5.85
9.90
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  •   Главный тренер: Спаллетти Лучано
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Эмполи
  •   Главный тренер: Андреацолли Аурелио

История личных встреч

Наполи
Эмполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.31
Фабиан Руис 5 0.31
Мертенс Дрис 5 0.31
Осимхен Виктор 5 0.31
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.25
Лосано Ирвинг 2 0.13
Кулибали Калиду 2 0.13
Ррахмани Амир 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Элмас Эльиф 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.38
Байрами Недим 3 (2) 0.19
Ди Франческо Федерико 3 0.19
Бандинелли Филиппо 2 0.13
Журковски Шимон 2 0.13
Романьоли Симоне 2 0.13
Штулац Лео 1 0.06
Стоянович Петар 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Кутроне Патрик 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Малку Кевин 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Журковски Шимон 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Тонелли Лоренцо 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
60%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
5
36%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
6
30%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
43%
3
15%
61-75
1
14%
3
15%
76-90

Забито

34
27
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
12%
3
11%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
6
18%
7
26%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
3
25%
9
32%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
5
42%
3
11%
61-75
1
8%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Наполи 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Эмполи 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Эмполи
    1.37
    5.85
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Где смотреть матч Наполи - Эмполи онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Эмполи

    Исход игры
    Наполи
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Эмполи
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    40.91% (18)
    Нет
    59.09% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    36.2% (17)
    2:1 Наполи
    21.3% (10)
    3:0 Наполи
    17% (8)
    3:1 Наполи
    14.9% (7)
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