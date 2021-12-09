Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
История личных встреч
Наполи
Эмполи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.31
|Фабиан Руис
|5
|0.31
|Мертенс Дрис
|5
|0.31
|Осимхен Виктор
|5
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.25
|Лосано Ирвинг
|2
|0.13
|Кулибали Калиду
|2
|0.13
|Ррахмани Амир
|2
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Политано Маттео
|1
|0.06
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|6 (2)
|0.38
|Байрами Недим
|3 (2)
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.19
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.13
|Журковски Шимон
|2
|0.13
|Романьоли Симоне
|2
|0.13
|Штулац Лео
|1
|0.06
|Стоянович Петар
|1
|0.06
|Риччи Самуэле
|1
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.06
|Кутроне Патрик
|1
|0.06
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Малку Кевин
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
60%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
18%
5
36%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
6
30%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
43%
3
15%
61-75
1
14%
3
15%
76-90
Забито
34
27
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
12%
3
11%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
9
26%
5
19%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
6
18%
7
26%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 13
3
25%
9
32%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
5
42%
3
11%
61-75
1
8%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 4:0
Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1
Эмполи
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 32
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 31
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Эмполи
Исход игры
Наполи
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Эмполи
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.36% (27)
Меньше
38.64% (17)
Обе команды забьют
Да
40.91% (18)
Нет
59.09% (26)
Популярный счёт
2:0 Наполи
36.2% (17)
2:1 Наполи
21.3% (10)
3:0 Наполи
17% (8)
3:1 Наполи
14.9% (7)
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