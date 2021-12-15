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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
13' Желтая карточка
Цепеля Бартломей
24'

Ход матча

13'
Цепеля Бартломей
 
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Заглембе Любин
1.80
4.33
4.80
Все Коэффициенты
1
Боруц
Артур
17
Навроцкий
Майк
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
6
Йоханссон
Маттиас
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
5
Рибейру
Юри
92
Цепеля
Бартломей
9
Пекхарт
Томаш
21
Лопеш
Рафаэл
30
Хладун
Доминик
2
Пантич
Александар
5
Шимич
Лоренцо
74
Крук
Камиль
26
Ходына
Кацпер
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
16
Ратайчик
Адам
99
Lukasz
Lakomy
17
Шиш
Патрик
7
Живец
Саша
Легия
3-4-1-2
Заглембе Любин
3-4-1-2

История личных встреч

Легия
Заглембе Любин

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.24
Ветеска Матеуш 2 0.12
Эмрели Махир 2 0.12
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.12
Лопеш Рафаэл 1 0.06
Навроцкий Майк 1 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.06
Харатин Игорь 1 0.06
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 4 0.22
Даниэл Эрик 2 0.11
Стажиньски Филип 2 (1) 0.11
Живец Саша 2 0.11
Заиц Томаш 2 0.11
Пореба Лукаш 1 0.06
Башкиров Евгений 1 0.06
Шимич Лоренцо 1 0.06
Бартолевски Матеуш 1 0.06
Крук Камиль 1 0.06
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Зубровски Якуб 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 6 0
Младенович Филип 3 1
Жозуэ Филипе 3 1
Пекхарт Томаш 3 0
Ветеска Матеуш 3 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Боруц Артур 1 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Цепеля Бартломей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 6 0
Пантич Александар 2 2
Бартолевски Матеуш 5 0
Балич Саша 2 1
Вуйцицки Якуб 3 0
Зубровски Якуб 3 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Крук Камиль 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
4
36%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
9%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
5
36%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

28
31
14 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
7
23%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
8
29%
4
13%
31-45
7
25%
5
16%
46-60
1
4%
3
10%
61-75
6
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2
Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
7. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
8. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 18 6 4 8 25 - 25 22
13. Заглембе Любин 0:0 18 6 3 9 19 - 30 21
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
16. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
17. Легия 0:0 17 4 1 12 15 - 27 13
18. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 0:0 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 0:0 8 3 1 4 8 - 10 10
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
11. Заглембе Любин 0:0 9 2 2 5 6 - 17 8
12. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
15. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 0:0 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Bartlomiej Ciepiela получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Заглембе Любин
1.80
4.33
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Легия 0:0 Заглембе Любин онлайн


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Легия
Заглембе Любин

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