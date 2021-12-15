Польша: Экстракласса 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
14' Желтая карточкаЦепеля Бартломей
1:0
26' ГолЛопеш Рафаэл
30' Желтая карточкаПекхарт Томаш
2:0
39' ГолЛопеш Рафаэл
3:0
49' ГолПекхарт Томаш
4:0
53' ГолХоловня Матеуш
Ход матча
14'
26'
1:0
30'
39'
2:0
49'
3:0
53'
4:0
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
21
Лопеш
Рафаэл
74
Крук
Камиль
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заиц ТомашНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
История личных встреч
Легия
Заглембе Любин
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.24
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.18
|Пекхарт Томаш
|3 (1)
|0.18
|Ветеска Матеуш
|2
|0.12
|Эмрели Махир
|2
|0.12
|Холовня Матеуш
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Харатин Игорь
|1
|0.06
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|4
|0.22
|Даниэл Эрик
|2
|0.11
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.11
|Живец Саша
|2
|0.11
|Заиц Томаш
|2
|0.11
|Пореба Лукаш
|1
|0.06
|Башкиров Евгений
|1
|0.06
|Шимич Лоренцо
|1
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.06
|Крук Камиль
|1
|0.06
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Зубровски Якуб
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|6
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Цепеля Бартломей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|6
|0
|Пантич Александар
|2
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Зубровски Якуб
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
4
36%
2
10%
31-45
4
36%
5
24%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
5
36%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
5
28%
5
28%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
17%
4
22%
76-90
Пропущено
28
35
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
3
11%
7
20%
1-15
3
11%
7
20%
16-30
8
29%
5
14%
31-45
7
25%
7
20%
46-60
1
4%
3
9%
61-75
6
21%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Висла Плоцк - Легия 1:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2
Легия - Ягеллония 1:0 Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|7.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|15.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|14.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|15.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3