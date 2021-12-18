Италия: Серия B 2021-2022
1:0
9' ПенальтиМарич Мирко
2:0
19' ГолБорелло Джузеппе
2:1
26' ПенальтиБутич Карло
34' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
36' Желтая карточкаФаласко Никола
38' Вторая желтая карточкаФаласко Никола
56' Желтая карточкаЭстевес Науэль
59' Желтая карточкаКампорезе Микеле
60' Желтая карточкаПинато Марко
68' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
3:1
69' ГолМарич Мирко
4:1
76' ГолКаргбо Аугустус
79' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
Ход матча
9'
1:0
19'
26'
2:1
36'
38'
56'
59'
60'
68'
69'
3:1
76'
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
32
Могос
Василе
99
Марич
Мирко
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанНападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Кротоне
Порденоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.33
|Марич Мирко
|4 (2)
|0.22
|Каргбо Аугустус
|2
|0.11
|Канестрелли Симоне
|2
|0.11
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.11
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|Борелло Джузеппе
|1
|0.06
|Донса Годфред
|1
|0.06
|Неделчару Ионуц
|1
|0.06
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|3 (2)
|0.17
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.11
|Камбьяги Николо
|2
|0.11
|Кампорезе Микеле
|2
|0.11
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|Пинато Марко
|1
|0.06
|Цаммарини Роберто
|1
|0.06
|Барисон Альберто
|1
|0.06
|Маньино Лука
|1
|0.06
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.06
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Барисон Альберто
|3
|1
|Пинато Марко
|4
|0
|Цаммарини Роберто
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
6
38%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
19%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
31
33
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
8
26%
6
18%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
5
16%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2
Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 27
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1