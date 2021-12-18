Италия: Серия B 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
8' Желтая карточкаСерникола Леонардо
22' Желтая карточкаБоттегин Эрик
0:1
31' ГолВалери Эмануэле
0:2
39' ГолБуонаюто Кристиан
42' Желтая карточкаФаджоли Николо
1:2
44' ГолЭрамо Мирко
52' Вторая желтая карточкаБоттегин Эрик
55' Желтая карточкаДионизи Федерико
57' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
1:3
70' ГолДи Кармине Самуэль
71' Желтая карточкаЛеали Никола
74' Желтая карточкаВидо Лука
74' Желтая карточкаЭрамо Мирко
1:4
90' ГолВидо Лука
Ход матча
22'
31'
0:1
39'
42'
44'
1:2
52'
55'
70'
71'
74'
74'
90'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 15
-
53 Владение мячом, % 47
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Асколи
Кремонезе
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.39
|Бидуи Софьян
|3
|0.17
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.17
|Шарич Дарио
|2
|0.11
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.06
|Илиев Атанас
|1
|0.06
|Коллоколо Микеле
|1
|0.06
|Боттегин Эрик
|1
|0.06
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.06
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|5
|0.28
|Фаджоли Николо
|3
|0.17
|Стриццоло Лука
|3
|0.17
|Дзанимачча Лука
|3
|0.17
|Видо Лука
|3
|0.17
|Валери Эмануэле
|3
|0.17
|Чофани Даниэль
|3 (1)
|0.17
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Вальцания Лука
|1
|0.06
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Баэс Хайме
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Эрамо Мирко
|5
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Валери Эмануэле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Околи Меме
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Гаэтано Джанлука
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
2
29%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
21
27
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
8
30%
30%
31-45
4
19%
7
26%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
1
5%
2
7%
76-90
Пропущено
25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
2
12%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
8
32%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
1
4%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1
Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0
Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 27
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1