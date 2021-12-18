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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:4
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
8' Желтая карточка
Серникола Леонардо
22' Желтая карточка
Боттегин Эрик
0:1
31' Гол
Валери Эмануэле
0:2
39' Гол
Буонаюто Кристиан
42' Желтая карточка
Фаджоли Николо
1:2
44' Гол
Эрамо Мирко
52' Вторая желтая карточка
Боттегин Эрик
55' Желтая карточка
Дионизи Федерико
57' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
1:3
70' Гол
Ди Кармине Самуэль
71' Желтая карточка
Леали Никола
74' Желтая карточка
Видо Лука
74' Желтая карточка
Эрамо Мирко
1:4
90' Гол
Видо Лука
90'+5
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
24
Авлонитис
Тасос
5
Феличоли
Джанфилиппо
27
Эрамо
Мирко
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
10
Сабири
Абдельхамид
11
Илиев
Атанас
9
Дионизи
Федерико
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
Асколи
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Асколи
Кремонезе

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.39
Бидуи Софьян 3 0.17
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.17
Шарич Дарио 2 0.11
Сальви Алессандро 1 0.06
Эрамо Мирко 1 0.06
Илиев Атанас 1 0.06
Коллоколо Микеле 1 0.06
Боттегин Эрик 1 0.06
Феличоли Джанфилиппо 1 0.06
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 5 0.28
Фаджоли Николо 3 0.17
Стриццоло Лука 3 0.17
Дзанимачча Лука 3 0.17
Видо Лука 3 0.17
Валери Эмануэле 3 0.17
Чофани Даниэль 3 (1) 0.17
Ди Кармине Самуэль 2 0.11
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Вальцания Лука 1 0.06
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Баэс Хайме 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Дионизи Федерико 5 0
Эрамо Мирко 5 0
Шарич Дарио 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Сабири Абдельхамид 4 0
Илиев Атанас 3 0
Д'Орацио Томмазо 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Бидуи Софьян 2 0
Калигара Фабрицио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 6 0
Серникола Леонардо 4 0
Валери Эмануэле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Околи Меме 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Гаэтано Джанлука 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Раванелли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
2
29%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
5
36%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

21
27
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
8
30%
30%
31-45
4
19%
7
26%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
1
5%
2
7%
76-90

Пропущено

25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
2
12%
1-15
4
16%
4
24%
16-30
8
32%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
1
4%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1
Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0
Кремонезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0
Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
9. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма Заявка 17 4 8 5 19 - 21 20
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 2 10 19 - 27 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
10. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
11. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
13. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Эрамо Мирко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Фаджоли Николо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Emanuele Valeri бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Асколи 1:4 Кремонезе онлайн


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