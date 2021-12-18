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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
0:1
16' Гол
Ривас Ригоберто
36' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
1:1
55' Пенальти
Черри Альберто
65' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
80' Желтая карточка
Ционек Тьяго
84' Желтая карточка
Скалья Филиппо
85' Вторая желтая карточка
Ционек Тьяго
90'+4
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
11
Париджини
Витторио
20
Ла
Гумина
Антонино
27
Черри
Альберто
63
Турати
Стефано
27
Адьяпонг
Клод
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
72
Кортиновис
Алессандро
99
Ривас
Ригоберто
16
Галабинов
Андрей
Комо
4-4-2
Реджина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 5 (3) 0.28
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.28
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.22
Беллемо Алессандро 4 0.22
Виньяли Лука 3 0.17
Иовин Алессио 1 0.06
Париджини Витторио 1 0.06
Солини Маттео 1 0.06
Габриеллони Алессандро 1 0.06
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.33
Монтальто Адриано 4 (1) 0.22
Менез Жереми 2 0.11
Ривас Ригоберто 2 0.11
Белломо Никола 1 0.06
Хетемай Перпарим 1 0.06
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Париджини Витторио 4 0
Виньяли Лука 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 6 0
Кризетиг Лоренцо 6 0
Ди Кьяра Джанлука 6 0
Хетемай Перпарим 4 0
Бьянки Николо 4 0
Менез Жереми 2 1
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Реджини Васко 2 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Монтальто Адриано 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
40%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
7
27%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
6
23%
1
6%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1
Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0
Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
9. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма Заявка 17 4 8 5 19 - 21 20
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 2 10 19 - 27 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
10. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
11. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
13. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Адьяпонг Клод получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ривас Ригоберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Комо 1:1 Реджина онлайн


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