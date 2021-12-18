Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:1
16' ГолРивас Ригоберто
36' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
1:1
55' ПенальтиЧерри Альберто
65' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
80' Желтая карточкаЦионек Тьяго
84' Желтая карточкаСкалья Филиппо
85' Вторая желтая карточкаЦионек Тьяго
Ход матча
16'
0:1
36'
55'
1:1
80'
84'
85'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
50 Владение мячом, % 50
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримНападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|5 (3)
|0.28
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.28
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.22
|Беллемо Алессандро
|4
|0.22
|Виньяли Лука
|3
|0.17
|Иовин Алессио
|1
|0.06
|Париджини Витторио
|1
|0.06
|Солини Маттео
|1
|0.06
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.06
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.33
|Монтальто Адриано
|4 (1)
|0.22
|Менез Жереми
|2
|0.11
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Белломо Никола
|1
|0.06
|Хетемай Перпарим
|1
|0.06
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|6
|0
|Кризетиг Лоренцо
|6
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|6
|0
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|Бьянки Николо
|4
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Реджини Васко
|2
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
40%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
7
27%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
6
23%
1
6%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1
Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0
Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 27
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1