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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:2
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
9' Гол
Туре Идрисса
34' Желтая карточка
Ди Квинцио Давиде
36' Желтая карточка
Туре Идрисса
38' Желтая карточка
Карраро Марко
0:2
51' Пенальти
Коэн Йонатан
76' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
90' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
90'+6
31
Матосевич
Кристьян
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
6
Бултам
Реда
19
Пальмьеро
Лука
4
Карраро
Марко
2
Корси
Анджело
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
20
Миллико
Винченцо
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
28
Ди
Квинцио
Давиде
17
Сибилли
Джузеппе
11
Коэн
Йонатан
26
Мазуччи
Гаэтано
Козенца
3-4-3
Пиза
4-3-2-1

История личных встреч

Козенца
Пиза

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:3
СCB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.28
Шитум Марио 2 0.11
Карраро Марко 2 0.11
Касо Джузеппе 2 0.11
Миллико Винченцо 2 0.11
Тиритиельо Андреа 1 0.06
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.33
Сибилли Джузеппе 4 0.22
Коэн Йонатан 3 (1) 0.17
Туре Идрисса 3 0.17
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Марсура Давиде 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Биринделли Самуэле 1 0.06
Караччоло Антонио 1 0.06
Де Витис Алессандро 1 0.06
Мастину Джузеппе 1 0.06
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 2 1
Тиритиельо Андреа 3 0
Карраро Марко 3 0
Си Санаси 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Лукка Лоренцо 2 1
Леверб Максим 3 0
Туре Идрисса 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Херманнссон Хьёртур 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

6
11
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 8
11 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
83%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

20
5
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
25%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
40%
61-75
4
20%
1
20%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
21%
6
29%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
50%
2
10%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
21%
3
20%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3
Пиза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1
Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
9. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма Заявка 17 4 8 5 19 - 21 20
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
16. Алессандрия Заявка 17 5 2 10 19 - 27 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
10. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
11. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
13. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Карраро Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Туре Идрисса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Ди Квинцио Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Туре Идрисса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 0:2 Пиза онлайн


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