Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
9' ГолТуре Идрисса
34' Желтая карточкаДи Квинцио Давиде
36' Желтая карточкаТуре Идрисса
38' Желтая карточкаКарраро Марко
0:2
51' ПенальтиКоэн Йонатан
76' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
90' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
Ход матча
9'
0:1
36'
38'
51'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 21
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сек АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Козенца
Пиза
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.28
|Шитум Марио
|2
|0.11
|Карраро Марко
|2
|0.11
|Касо Джузеппе
|2
|0.11
|Миллико Винченцо
|2
|0.11
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.06
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.33
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.22
|Коэн Йонатан
|3 (1)
|0.17
|Туре Идрисса
|3
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Биринделли Самуэле
|1
|0.06
|Караччоло Антонио
|1
|0.06
|Де Витис Алессандро
|1
|0.06
|Мастину Джузеппе
|1
|0.06
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|2
|1
|Тиритиельо Андреа
|3
|0
|Карраро Марко
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Леверб Максим
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
6
11
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 8
11 Не забивали 8
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
83%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
20
5
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
25%
1
20%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
1
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
40%
61-75
4
20%
1
20%
76-90
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
21%
6
29%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
7
50%
2
10%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
21%
3
20%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
7
25%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3
Пиза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1
Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2 Брешия - Пиза 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 19
|33
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 17
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|9.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|24 - 17
|25
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 21
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 22
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|19 - 27
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|15.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|13.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1