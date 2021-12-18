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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Этникос Ахна
0:2
Конец матча
Анортосис
0'
37' Желтая карточка
Качарава Ника
47' Желтая карточка
Долежал Ян
53' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
0:1
58' Гол
Варда Амр
0:2
71' Гол
Варда Амр
86' Желтая карточка
Marios Peratikos
90'+4
Этникос Ахна
Анортосис

История личных встреч

Этникос Ахна
Анортосис

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

27 матчей

7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
5:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
5:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Толемесс Флориан 3 0.21
Фолпрехт Зденек 3 (1) 0.21
Элиа Мариос 2 (2) 0.14
Тарасов Игорь 1 0.07
Долежал Ян 1 0.07
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 7 (1) 0.54
Артиматас Костакис 3 0.23
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.23
Калцас Никос 2 0.15
Амбарцумян Оганес 1 0.08
Качарава Ника 1 0.08
Делетич Милош 1 0.08
Коррейя Андерсон 1 0.08

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marios Peratikos 4 0
Тарасов Игорь 3 0
Фолпрехт Зденек 3 0
Толемесс Флориан 3 0
Горупец Тони 3 0
Долежал Ян 3 0
Янну Томас 3 0
Богатинов Мартин 2 0
Ассубре Жан 2 0
Холл Тим 2 0
Худобяк Игорь Ярославович 1 0
Абдуллаев Араз 1 0
Карашаускас Артурс 1 0
Элунду Шарль 1 0
Киприану Димитрис 1 0
Kostas Pileas 1 0
Zacharias Adoni 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 4 0
Делетич Милош 2 1
Гушбауэр Йозеф 3 0
Артиматас Костакис 3 0
Варда Амр 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Попович Денис 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Качарава Ника 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
42%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
5
29%
29%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
5
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0
Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1
Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 14 9 2 3 21 - 12 29
2. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 13 6 1 6 19 - 18 19
5. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
6. Омония 11 5 2 4 12 - 8 17
7. АПОЭЛ 0:0 13 4 5 4 13 - 14 17
8. Олимпиакос Никосия 13 4 4 5 10 - 12 16
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. ПАЕЕК 13 3 3 7 11 - 20 12
11. Докса Катокопия 13 2 5 6 11 - 19 11
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. АПОЭЛ 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Омония 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 0:0 7 4 2 1 6 - 2 14
4. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
5. Анортосис 6 2 0 4 8 - 10 6
6. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
7. АПОЭЛ 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
8. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
9. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
10. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
11. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Качарава Ника получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:2 Анортосис онлайн


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