Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:2
Конец матча
37' Желтая карточкаКачарава Ника
47' Желтая карточкаДолежал Ян
53' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
0:1
58' ГолВарда Амр
0:2
71' ГолВарда Амр
86' Желтая карточкаMarios Peratikos
Ход матча
37'
47'
53'
58'
0:1
71'
0:2
86'
- Основной состав
-
34 Холл ТимЗащитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
- Нападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Ассубре ЖанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Этникос Ахна
Анортосис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
27 матчей
7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Толемесс Флориан
|3
|0.21
|Фолпрехт Зденек
|3 (1)
|0.21
|Элиа Мариос
|2 (2)
|0.14
|Тарасов Игорь
|1
|0.07
|Долежал Ян
|1
|0.07
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|7 (1)
|0.54
|Артиматас Костакис
|3
|0.23
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.23
|Калцас Никос
|2
|0.15
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.08
|Качарава Ника
|1
|0.08
|Делетич Милош
|1
|0.08
|Коррейя Андерсон
|1
|0.08
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marios Peratikos
|4
|0
|Тарасов Игорь
|3
|0
|Фолпрехт Зденек
|3
|0
|Толемесс Флориан
|3
|0
|Горупец Тони
|3
|0
|Долежал Ян
|3
|0
|Янну Томас
|3
|0
|Богатинов Мартин
|2
|0
|Ассубре Жан
|2
|0
|Холл Тим
|2
|0
|Худобяк Игорь Ярославович
|1
|0
|Абдуллаев Араз
|1
|0
|Карашаускас Артурс
|1
|0
|Элунду Шарль
|1
|0
|Киприану Димитрис
|1
|0
|Kostas Pileas
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|4
|0
|Делетич Милош
|2
|1
|Гушбауэр Йозеф
|3
|0
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Варда Амр
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Качарава Ника
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
42%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
2
20%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
20%
3
15%
61-75
3
30%
2
10%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
16%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
6
24%
5
29%
29%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
5
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАЕЕК - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Этникос Ахна 3:0
Этникос Ахна - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Арис Лимассол 0:3 Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1
Анортосис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1
Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Анортосис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|14
|9
|2
|3
|21 - 12
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|13
|6
|1
|6
|19 - 18
|19
|5.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|6.
|Омония
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|7.
|АПОЭЛ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|ПАЕЕК
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|11.
|Докса Катокопия
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|12.
|Этникос Ахна
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Омония
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|0:0
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|4.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|5.
|Анортосис
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|6.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|7.
|АПОЭЛ
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|10.
|Докса Катокопия
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|11.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3