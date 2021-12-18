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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 29'
Аполлон
0' 29'
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
2.75
3.06
2.90
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Аполлон

История личных встреч

АПОЭЛ
Аполлон

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
40.6%
21 победа 13 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

56 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
24 победы 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
14 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

37.5%
39.3%
23.2%
21 победа 22 ничьи 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Лукас 3 0.23
Квилитая Георгий 3 (1) 0.23
Окриашвили Торнике 2 0.15
Савич Вуядин 1 0.08
Каро Андреас 1 0.08
Leo Natel 1 (1) 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 5 (2) 0.36
Дабо Багали 4 0.29
Жради Бассель 3 (1) 0.21
Янга Рангело 2 0.14
Илиев Илиан 1 0.07
Албанис Христос 1 0.07
Психас Петрос 1 0.07
Wellington XVI 1 0.07
Штор Лука 1 0.07
Хаммас Амин 1 (1) 0.07

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 5 1
Шебаке Иссам 3 1
Савич Вуядин 3 0
Facundo Zavala 3 0
Лундему Мариус 2 0
Соуза Лукас 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Винисиус Пауло II 2 0
Leo Natel 2 0
Сациас Яннис 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Данило Кампос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 3 0
Роберж Валентин 1 1
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Жради Бассель 2 0
Коль Исраэль 2 0
Панайоту Антреас 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Wellington XVI 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
4
29%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
35%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1
Аполлон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1
Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 14 9 2 3 21 - 12 29
2. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 13 6 1 6 19 - 18 19
5. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
6. Омония 11 5 2 4 12 - 8 17
7. АПОЭЛ 0:0 13 4 5 4 13 - 14 17
8. Олимпиакос Никосия 13 4 4 5 10 - 12 16
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. ПАЕЕК 13 3 3 7 11 - 20 12
11. Докса Катокопия 13 2 5 6 11 - 19 11
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:0 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. АПОЭЛ 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Омония 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 0:0 7 4 2 1 6 - 2 14
4. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
5. Анортосис 6 2 0 4 8 - 10 6
6. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
7. АПОЭЛ 0:0 7 1 3 3 6 - 11 6
8. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
9. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
10. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
11. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Аполлон
2.75
3.06
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 0:0 Аполлон онлайн


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