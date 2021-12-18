Кипр: Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
АПОЭЛ
Аполлон
32 матча
75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.6%
40.6%
21 победа 13 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
56 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
24 победы 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
14 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
37.5%
39.3%
23.2%
21 победа 22 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Лукас
|3
|0.23
|Квилитая Георгий
|3 (1)
|0.23
|Окриашвили Торнике
|2
|0.15
|Савич Вуядин
|1
|0.08
|Каро Андреас
|1
|0.08
|Leo Natel
|1 (1)
|0.08
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.36
|Дабо Багали
|4
|0.29
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.21
|Янга Рангело
|2
|0.14
|Илиев Илиан
|1
|0.07
|Албанис Христос
|1
|0.07
|Психас Петрос
|1
|0.07
|Wellington XVI
|1
|0.07
|Штор Лука
|1
|0.07
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.07
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|5
|1
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Савич Вуядин
|3
|0
|Facundo Zavala
|3
|0
|Лундему Мариус
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Данило Кампос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|3
|0
|Роберж Валентин
|1
|1
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Жради Бассель
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Панайоту Антреас
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Wellington XVI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
4
29%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
7
35%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1
Аполлон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1
Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|14
|9
|2
|3
|21 - 12
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|13
|6
|1
|6
|19 - 18
|19
|5.
|Пафос
|13
|4
|6
|3
|15 - 12
|18
|6.
|Омония
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|7.
|АПОЭЛ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|ПАЕЕК
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|11.
|Докса Катокопия
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|12.
|Этникос Ахна
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:0
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Омония
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Докса Катокопия
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|ПАЕЕК
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|0:0
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|4.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|5.
|Анортосис
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|6.
|Омония
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|7.
|АПОЭЛ
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|10.
|Докса Катокопия
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|11.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|12.
|Пафос
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3