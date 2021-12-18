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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
41' Желтая карточка
Теодору Димитрис
0:1
43' Гол
Дабо Багали
52' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
54' Желтая карточка
Leo Natel
55' Желтая карточка
Панайоту Антреас
63' Желтая карточка
Кателарис Фанос
68' Желтая карточка
Шполярич Данило
71' Желтая карточка
Данило Кампос
1:1
74' Гол
Каро Андреас
86' Вторая желтая карточка
Панайоту Антреас
90'+7
АПОЭЛ
Аполлон

История личных встреч

АПОЭЛ
Аполлон

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
40.6%
21 победа 13 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

56 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
24 победы 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
14 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

37.5%
39.3%
23.2%
21 победа 22 ничьи 13 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Лукас 3 0.23
Квилитая Георгий 3 (1) 0.23
Окриашвили Торнике 2 0.15
Каро Андреас 2 0.15
Савич Вуядин 1 0.08
Leo Natel 1 (1) 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 5 0.36
Питтас Яннис 5 (2) 0.36
Жради Бассель 3 (1) 0.21
Янга Рангело 2 0.14
Илиев Илиан 1 0.07
Албанис Христос 1 0.07
Психас Петрос 1 0.07
Wellington XVI 1 0.07
Штор Лука 1 0.07
Хаммас Амин 1 (1) 0.07

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 5 1
Шебаке Иссам 3 1
Савич Вуядин 3 0
Leo Natel 3 0
Facundo Zavala 3 0
Данило Кампос 2 0
Лундему Мариус 2 0
Соуза Лукас 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Винисиус Пауло II 2 0
Теодору Димитрис 2 0
Сациас Яннис 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Роберж Валентин 1 1
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Жради Бассель 2 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Wellington XVI 1 0
Шполярич Данило 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
4
29%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
7%
5
24%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0
Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1
Аполлон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1
Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2 Аполлон - АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 9 2 3 22 - 13 29
2. АЕК Ларнака 13 8 4 1 22 - 8 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 13 6 1 6 19 - 18 19
5. Пафос 13 4 6 3 15 - 12 18
6. Омония 11 5 2 4 12 - 8 17
7. АПОЭЛ 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Олимпиакос Никосия 13 4 4 5 10 - 12 16
9. АЕЛ Лимаcсол 12 3 3 6 12 - 14 12
10. ПАЕЕК 13 3 3 7 11 - 20 12
11. Докса Катокопия 13 2 5 6 11 - 19 11
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 6 4 2 0 8 - 2 14
4. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
5. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
6. АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Омония 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Докса Катокопия 6 1 3 2 6 - 8 6
11. ПАЕЕК 6 1 2 3 3 - 7 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 3 14
4. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
5. Анортосис 6 2 0 4 8 - 10 6
6. Омония 5 2 0 3 4 - 4 6
7. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
8. АЕЛ Лимаcсол 6 1 3 2 6 - 8 6
9. Олимпиакос Никосия 6 1 2 3 2 - 4 5
10. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
11. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
12. Пафос 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дабо Багали бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Димитрис Теодору получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Сутчин-Джюм Арно уходит с поля. Шполярич Данило выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АПОЭЛ 1:1 Аполлон онлайн


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