Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela
0:1
14' ГолДиас Луис
0:2
19' ГолОтавио Эдмилсон
39' Желтая карточкаЗохи Кевин
0:3
47' ГолЗанузи Зайду
52' Красная карточкаШеттине Гильерме
62' Желтая карточкаКорона Хесус
0:4
64' Гол в свои воротаГарсия Самуэль
Ход матча
14'
0:1
19'
0:2
39'
47'
0:3
52'
62'
64'
0:4
81'
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
37
Офори
Ричард
13
Эврард
Хагс
22
Зохи
Кевин
10
Бондосо
Кико
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Витинью
II
30
Эванилсон
- Основной состав
-
87 Шарлес СилваВратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
13 Эврард ХагсПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
-
99 Канн ФрансисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
-
43 Joao Marcelo
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шеттине Гильерме
|5 (1)
|0.36
|Гарсия Самуэль
|2
|0.14
|Куао Коффи
|2
|0.14
|Пауло Маркос II
|2 (1)
|0.14
|Фемения Кико
|1
|0.07
|Кассиано Диас
|1
|0.07
|Бондосо Кико
|0
|0
|Нейва Кристиан
|0
|0
|Эврард Хагс
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|11
|0.73
|Тареми Мехди
|8 (1)
|0.53
|Эванилсон
|3
|0.2
|Мартинес Антонио III
|3
|0.2
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.13
|Оливейра Сержиу
|2
|0.13
|Урибе Матеус
|1
|0.07
|Маркано Иван
|1
|0.07
|Венделл Боргес
|1
|0.07
|Витинью II
|1
|0.07
|Лодер Дэнни
|1
|0.07
|Занузи Зайду
|1
|0.07
|Пепе VI
|1
|0.07
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Корона Хесус
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куао Коффи
|6
|0
|Нейва Кристиан
|5
|0
|Шеттине Гильерме
|3
|1
|Пауло Маркос II
|4
|0
|Гарсия Самуэль
|4
|0
|Вилсон Бруно
|3
|0
|Гуззу Рафаэл
|2
|0
|Эврард Хагс
|2
|0
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|Аидара Мохамед
|1
|0
|Офори Ричард
|1
|0
|Гонсалвеш Иво
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тареми Мехди
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кошта Бруну
|3
|0
|Урибе Матеус
|3
|0
|Мариу Жоау III
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|1
|Маркано Иван
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Занузи Зайду
|2
|0
|Эванилсон
|2
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Виейра Фабиу
|1
|0
|Витинью II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
1
14%
2
11%
76-90
Пропущено
16
3
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
67%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
14
36
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
1
7%
3
8%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
9
25%
31-45
2
14%
6
17%
46-60
4
29%
7
19%
61-75
3
21%
5
14%
76-90
Пропущено
25
10
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
1
10%
1-15
3
12%
4
40%
16-30
2
8%
3
30%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
7
28%
1
10%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1
Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|38 - 8
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|27 - 5
|41
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|46 - 12
|37
|4.
|Брага
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 16
|28
|5.
|Эшторил
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Боавишта
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|14.
|Визела
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 25
|13
|15.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|19 - 29
|12
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 24
|9
|18.
|Белененсеш
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Брага
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Боавишта
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|8.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Белененсеш
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 9
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Прогнозы на матч Визела 0:4 Порту
Исход игры
Визела
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Порту
97.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
29.23% (38)
Нет
70.77% (92)
Популярный счёт
0:2 Порту
50% (70)
1:2 Порту
14.3% (20)
1:3 Порту
10% (14)
0:1 Порту
8.6% (12)
0:3 Порту
5.7% (8)
0:4 Порту
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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