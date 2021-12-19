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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Визела
0:4
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
0:1
14' Гол
Диас Луис
0:2
19' Гол
Отавио Эдмилсон
39' Желтая карточка
Зохи Кевин
0:3
47' Гол
Занузи Зайду
52' Красная карточка
Шеттине Гильерме
62' Желтая карточка
Корона Хесус
0:4
64' Гол в свои ворота
Гарсия Самуэль
90'+5
87
Шарлес
Силва
39
Куао
Коффи
3
Вилсон
Бруно
25
Аидара
Мохамед
37
Офори
Ричард
13
Эврард
Хагс
17
Пауло
Маркос
II
22
Зохи
Кевин
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
95
Шеттине
Гильерме
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
2
Кардозу
Фабиу
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
20
Витинью
II
7
Диас
Луис
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Визела
4-2-3-1
Порту
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шеттине Гильерме 5 (1) 0.36
Гарсия Самуэль 2 0.14
Куао Коффи 2 0.14
Пауло Маркос II 2 (1) 0.14
Фемения Кико 1 0.07
Кассиано Диас 1 0.07
Бондосо Кико 0 0
Нейва Кристиан 0 0
Эврард Хагс 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 11 0.73
Тареми Мехди 8 (1) 0.53
Эванилсон 3 0.2
Мартинес Антонио III 3 0.2
Отавио Эдмилсон 2 0.13
Оливейра Сержиу 2 0.13
Урибе Матеус 1 0.07
Маркано Иван 1 0.07
Венделл Боргес 1 0.07
Витинью II 1 0.07
Лодер Дэнни 1 0.07
Занузи Зайду 1 0.07
Пепе VI 1 0.07
Виейра Фабиу 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куао Коффи 6 0
Нейва Кристиан 5 0
Шеттине Гильерме 3 1
Пауло Маркос II 4 0
Гарсия Самуэль 4 0
Вилсон Бруно 3 0
Гуззу Рафаэл 2 0
Эврард Хагс 2 0
Клаудемир де Соуза 1 0
Аидара Мохамед 1 0
Офори Ричард 1 0
Гонсалвеш Иво 1 0
Шарлес Силва 1 0
Фернандеш Иванилду 1 0
Зохи Кевин 1 0
Мендес Алексис 1 0
Силва Томаш 1 0
Морейра Нуну 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тареми Мехди 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кошта Бруну 3 0
Урибе Матеус 3 0
Мариу Жоау III 3 0
Мартинес Антонио III 1 1
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Диас Луис 2 0
Занузи Зайду 2 0
Эванилсон 2 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Витинью II 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
1
14%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
4
21%
61-75
1
14%
2
11%
76-90

Пропущено

16
3
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
67%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

14
36
5 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 0
1
7%
3
8%
1-15
2
14%
6
17%
16-30
2
14%
9
25%
31-45
2
14%
6
17%
46-60
4
29%
7
19%
61-75
3
21%
5
14%
76-90

Пропущено

25
10
6 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
1
4%
1
10%
1-15
3
12%
4
40%
16-30
2
8%
3
30%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
7
28%
1
10%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арока - Визела 1:4 Брага - Визела 4:1 Визела - Эштрела 2:0 Визела - Эшторил 1:1
Фамаликан - Визела 1:1 Визела - Бенфика 0:1 Витория Сетубал - Визела 0:2 Визела - Санта-Клара 1:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Визела - Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш - Визела 4:0 Визела - Тондела 2:1 Спортинг Л - Визела 3:0 Эштрела - Визела 2:1 Визела - Маритиму 0:1 Визела - Эшторил 0:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Визела - Жил Висенте 2:3
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3
Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3 Порту - Милан 1:0 Синтренсе - Порту 0:5 Порту - Пасуш де Феррейра 2:1 Порту - Ливерпуль 1:5 Жил Висенте - Порту 1:2 Порту - Морейренсе 5:0 Атлетико М - Порту 0:0 Спортинг Л - Порту 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 38 - 8 41
2. Спортинг Л Заявка 15 13 2 0 27 - 5 41
3. Бенфика Заявка 15 12 1 2 46 - 12 37
4. Брага 1:0 Заявка 15 8 4 3 24 - 16 28
5. Эшторил Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
6. Портимоненсе Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Витория Гимарайнш Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
8. Жил Висенте Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Боавишта Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
10. Маритиму Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11. Пасуш де Феррейра Заявка 15 3 5 7 11 - 19 14
12. Арока Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Санта-Клара Заявка 15 3 4 8 13 - 30 13
14. Визела Заявка 14 2 7 5 14 - 25 13
15. Тондела Заявка 14 4 0 10 19 - 29 12
16. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
17. Морейренсе Заявка 14 1 6 7 14 - 24 9
18. Белененсеш 0:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту Заявка 7 7 0 0 19 - 3 21
3. Брага 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
6. Боавишта Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
8. Арока Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Тондела Заявка 7 3 0 4 12 - 13 9
10. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
12. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
13. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
14. Визела Заявка 7 1 4 2 6 - 10 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Порту Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
3. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
4. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
12. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
13. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
14. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
15. Морейренсе Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
16. Белененсеш 0:1 Заявка 7 0 3 4 2 - 9 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Зохи Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Диас Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Визела 1.4% (2)
X 1.4% (2)
Порту 97.1% (136)
0
выиграет Порту
На мой взгляд, соперники находятся в разных "весовых футбольных категориях. Победа "Порту" будет... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Визела 0:4 Порту онлайн


Прогнозы на матч Визела 0:4 Порту

Исход игры
Визела
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Порту
97.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
29.23% (38)
Нет
70.77% (92)
Популярный счёт
0:2 Порту
50% (70)
1:2 Порту
14.3% (20)
1:3 Порту
10% (14)
0:1 Порту
8.6% (12)
0:3 Порту
5.7% (8)
0:4 Порту
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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