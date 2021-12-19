"Бенфика" - один из лидеров чемпионата, поэтому должна обыграть явно более слабого соперника....
multiscan-1 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|13
|0.87
|Силва Рафа
|7
|0.47
|Яремчук Роман
|5
|0.33
|Лукас VI
|3
|0.2
|Сеферович Харис
|3 (1)
|0.2
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.13
|Вайгль Юлиан
|2
|0.13
|Эвертон Соарес
|2
|0.13
|Жилберто Жуниор
|2
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.13
|Пицци Луиш
|1
|0.07
|Мариу Жоау
|1
|0.07
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.07
|Пиньо Родриго
|1
|0.07
|Адель Таарабт
|0
|0
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|4 (1)
|0.27
|Винк Клаудио
|2
|0.13
|Шадаш Бруну
|2
|0.13
|Энрике XI
|2
|0.13
|Коста Матеуш
|2
|0.13
|Дьедеррик Жоэль
|2 (1)
|0.13
|Бельтраме Стефано
|1
|0.07
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.07
|Видигал Андре
|1
|0.07
|Гитан Рафик
|1 (1)
|0.07
|Кошта Эдгар
|0
|0
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Бук Клесио
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|3
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|1
|Адель Таарабт
|2
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Радоньич Неманья
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнадин Джуниор
|5
|1
|Винк Клаудио
|6
|0
|Росси Иван
|6
|0
|Видигал Андре
|4
|1
|Андраде Лео
|5
|0
|Пеладжио Педро
|3
|1
|Кошта Эдгар
|4
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Коста Матеуш
|4
|0
|Коста Витор
|4
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Paulo Victor III
|1
|1
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|2:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 8
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|27 - 5
|41
|3.
|Бенфика
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|46 - 12
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 16
|25
|5.
|Эшторил
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Боавишта
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 25
|15
|10.
|Маритиму
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Арока
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 30
|13
|14.
|Визела
|0:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 23
|13
|15.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|19 - 29
|12
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 24
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|13 - 1
|22
|2.
|Порту
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 3
|21
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Боавишта
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|8.
|Арока
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|12.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|14.
|Визела
|0:2 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Порту
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Брага
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 17
|2
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2