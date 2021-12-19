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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Бенфика
7:1
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
1:0
3' Гол
Нуньес Дарвин
7' Желтая карточка
Нуньес Дарвин
16' Желтая карточка
Росси Иван
2:0
18' Гол
Нуньес Дарвин
3:0
34' Гол
Жилберто Жуниор
45' Желтая карточка
Кошта Эдгар
4:0
48' Гол
Силва Рафа
5:0
57' Гол
Яремчук Роман
5:1
81' Гол
Алипур Али
6:1
86' Гол
Рамуш Гонсалу
7:1
90' Гол
Сеферович Харис
90'+3

Ход матча

3'
Нуньес Дарвин
(Силва Рафа)
1:0
7'
Нуньес Дарвин
 
16'
 
Росси Иван
18'
Нуньес Дарвин
(Мариу Жоау)
2:0
34'
Жилберто Жуниор
(Силва Рафа)
3:0
45'
 
Кошта Эдгар
46'
 
Видигал Андре
Энрике
48'
Силва Рафа
(Яремчук Роман)
4:0
57'
Яремчук Роман
(Силва Рафа)
5:0
58'
 
Алипур Али
Дьедеррик Жоэль
58'
 
Пеладжио Педро
Росси Иван
66'
Родригес Фелипе
Мариу Жоау
 
66'
Адель Таарабт
Гримальдо Алехандро
 
73'
 
Мендеш Диогу
Гитан Рафик
77'
Сеферович Харис
Яремчук Роман
 
77'
Рамуш Гонсалу
Нуньес Дарвин
 
77'
 
Бук Клесио
Кошта Эдгар
81'
5:1
Алипур Али
(Пеладжио Педро)
82'
Лазаро Валентино
Жилберто Жуниор
 
86'
Рамуш Гонсалу
(Сеферович Харис)
6:1
90'
Сеферович Харис
(Силва Рафа)
7:1
Прогнозы 140
Бенфика 98.6% (138)
X 0.7% (1)
Маритиму 0.7% (1)
0
выиграет Бенфика
"Бенфика" - один из лидеров чемпионата, поэтому должна обыграть явно более слабого соперника....
multiscan-1 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Влаходимос
Одиссей
34
Алмейда
Андре
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
2
Жилберто
Жуниор
28
Вайгль
Юлиан
20
Мариу
Жоау
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
48
Paulo
Victor
III
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
10
Бельтраме
Стефано
15
Росси
Иван
12
Кошта
Эдгар
8
Гитан
Рафик
95
Дьедеррик
Жоэль
93
Энрике
XI
Бенфика
3-4-3
Маритиму
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Маритиму

28 матчей

96.4%
3.6%
27 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
10.7%
10.7%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

34 матча

79.4%
8.8%
11.8%
27 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
22 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.8%
20.6%
17.6%
21 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
6:0
КЛ
2:6
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
КЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:1
КЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 13 0.87
Силва Рафа 7 0.47
Яремчук Роман 5 0.33
Лукас VI 3 0.2
Сеферович Харис 3 (1) 0.2
Гримальдо Алехандро 2 0.13
Вайгль Юлиан 2 0.13
Эвертон Соарес 2 0.13
Жилберто Жуниор 2 0.13
Вальдшмидт Лука 2 0.13
Пицци Луиш 1 0.07
Мариу Жоау 1 0.07
Рамуш Гонсалу 1 0.07
Пиньо Родриго 1 0.07
Адель Таарабт 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 4 (1) 0.27
Винк Клаудио 2 0.13
Шадаш Бруну 2 0.13
Энрике XI 2 0.13
Коста Матеуш 2 0.13
Дьедеррик Жоэль 2 (1) 0.13
Бельтраме Стефано 1 0.07
Рикардиньо Феррейра 1 0.07
Видигал Андре 1 0.07
Гитан Рафик 1 (1) 0.07
Кошта Эдгар 0 0
Коста Витор 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Бук Клесио 0 0
Андраде Лео 0 0
Пеладжио Педро 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 3 0
Лукас VI 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Гонсалвеш Диогу 1 1
Адель Таарабт 2 0
Пицци Луиш 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Радоньич Неманья 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Вертонген Ян 1 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Силва Рафа 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Яремчук Роман 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнадин Джуниор 5 1
Винк Клаудио 6 0
Росси Иван 6 0
Видигал Андре 4 1
Андраде Лео 5 0
Пеладжио Педро 3 1
Кошта Эдгар 4 0
Чина Фабиу 4 0
Коста Матеуш 4 0
Коста Витор 4 0
Мендеш Диогу 3 0
Paulo Victor III 1 1
Шадаш Бруну 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Алипур Али 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Дьедеррик Жоэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
3
14%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
7
33%
1
13%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
4
19%
4
50%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
3
17%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
6
33%
76-90

Забито

24
11
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
5
21%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
6
25%
5
45%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

45
19
25 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
8
18%
3
16%
1-15
4
9%
1
5%
16-30
13
29%
6
32%
31-45
8
18%
2
11%
46-60
5
11%
2
11%
61-75
7
16%
5
26%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
3
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3
Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4 Трофенсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Санта-Клара - Бенфика 0:5
Маритиму
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1 Белененсеш - Маритиму 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Маритиму - Боавишта 0:1 Визела - Маритиму 0:1 Спортинг Л - Маритиму 5:1 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 2:0 Заявка 15 13 2 0 36 - 8 41
2. Спортинг Л Заявка 15 13 2 0 27 - 5 41
3. Бенфика Заявка 15 12 1 2 46 - 12 37
4. Брага Заявка 14 7 4 3 23 - 16 25
5. Эшторил Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
6. Портимоненсе Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7. Витория Гимарайнш Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
8. Жил Висенте Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Боавишта Заявка 15 3 6 6 17 - 25 15
10. Маритиму Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11. Пасуш де Феррейра Заявка 15 3 5 7 11 - 19 14
12. Арока Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Санта-Клара Заявка 15 3 4 8 13 - 30 13
14. Визела 0:2 Заявка 14 2 7 5 14 - 23 13
15. Тондела Заявка 14 4 0 10 19 - 29 12
16. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
17. Морейренсе Заявка 14 1 6 7 14 - 24 9
18. Белененсеш Заявка 13 1 5 7 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 8 7 1 0 13 - 1 22
2. Порту 2:0 Заявка 7 7 0 0 19 - 3 21
3. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
4. Брага Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Витория Гимарайнш Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
6. Боавишта Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
8. Арока Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Тондела Заявка 7 3 0 4 12 - 13 9
10. Маритиму Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
12. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
13. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
14. Визела 0:2 Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
15. Пасуш де Феррейра Заявка 8 1 3 4 6 - 10 6
16. Морейренсе Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Порту 2:0 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
4. Эшторил Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Портимоненсе Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
6. Жил Висенте Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Брага Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела 0:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
12. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
13. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
14. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
15. Морейренсе Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
16. Белененсеш Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
17. Боавишта Заявка 7 0 2 5 6 - 17 2
18. Санта-Клара Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
Прогнозы 140
Бенфика 98.6% (138)
X 0.7% (1)
Маритиму 0.7% (1)
0
выиграет Бенфика
"Бенфика" - один из лидеров чемпионата, поэтому должна обыграть явно более слабого соперника....
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Где смотреть матч Бенфика 7:1 Маритиму онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 7:1 Маритиму

Исход игры
Бенфика
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Маритиму
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (56)
Меньше
57.25% (75)
Обе команды забьют
Да
28.24% (37)
Нет
71.76% (94)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
50.7% (71)
3:1 Бенфика
14.3% (20)
3:0 Бенфика
13.6% (19)
2:1 Бенфика
10% (14)
1:0 Бенфика
2.1% (3)
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