Турция: Суперлига 2021-2022
2:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
1:0
14' ПенальтиОзил Месут
1:1
25' ГолСоуза Жосеф
2:1
30' ГолБериша Мергим
Ход матча
14'
1:0
25'
1:1
30'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
47 Владение мячом, % 53
35
Озер
Берке
37
Новак
Филип
26
Зайц
Миха
41
Салаи
Аттила
10
Озил
Месут
20
Уйсал
Неджип
24
Вида
Домагой
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
41 Салаи АттилаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Сатчи СердарЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
11 Тёре ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Топал МехметПолузащитник
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
Главный тренер: Onder Karaveli
История личных встреч
Фенербахче
Бешикташ
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
34 матча
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|6 (2)
|0.35
|Дурсун Сердар
|5
|0.29
|Зайц Миха
|3
|0.18
|Росси Диего
|2
|0.12
|Валенсия Эннер
|2
|0.12
|Бериша Мергим
|2
|0.12
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.12
|Кавечи Ирфан
|1
|0.06
|Новак Филип
|1
|0.06
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.06
|Густаво Диас
|1
|0.06
|Креспо Мигель
|1
|0.06
|Салаи Аттила
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|6 (1)
|0.35
|Ларин Кайл
|5
|0.29
|Ялчын Гювен
|4
|0.24
|Йылмаз Рыдван
|2
|0.12
|Тейшейра Алекс
|2
|0.12
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0.12
|Геззаль Рашид
|1
|0.06
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.06
|Соуза Жосеф
|1
|0.06
|Монтеро Франcиско
|1
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.06
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Караман Кенан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Велинтон Соуза
|4
|0
|Ларин Кайл
|3
|0
|Уйсал Неджип
|1
|1
|Учан Салих
|1
|1
|Вида Домагой
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|2
|0
|Геззаль Рашид
|2
|0
|Дестаноглу Эрсин
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Топал Мехмет
|1
|0
|Н'Сакала Фабрис
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Розье Валентен
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
7
50%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90
Забито
26
27
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
12%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
4
15%
7
26%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
9
35%
6
22%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
3
15%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
5
25%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1
Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2
Бешикташ
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Кайсериспор 4:2 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4
Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|13
|3
|1
|34 - 13
|42
|2.
|Коньяспор
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Фенербахче
|2:1
|17
|9
|3
|5
|28 - 21
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|5.
|Хатайспор
|17
|9
|2
|6
|25 - 20
|29
|6.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|27 - 28
|27
|7.
|Адана Демирспор
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|8.
|Сивасспор
|17
|6
|7
|4
|25 - 16
|25
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|7
|4
|6
|24 - 25
|25
|10.
|Бешикташ
|1:2
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|11.
|Галатасарай
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|12.
|Гиресунспор
|17
|6
|4
|7
|18 - 15
|22
|13.
|Газиантеп
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Антальяспор
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Кайсериспор
|17
|5
|5
|7
|22 - 26
|20
|16.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|22 - 28
|18
|17.
|Ризеспор
|17
|5
|1
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Малатьяспор
|17
|4
|2
|11
|14 - 30
|14
|19.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|16 - 25
|14
|20.
|Касымпаша
|17
|2
|5
|10
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|2.
|Трабзонспор
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|Газиантеп
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Истанбул Башакшехир
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|5.
|Бешикташ
|1:2
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Фенербахче
|2:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|7.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|9.
|Ризеспор
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|10.
|Кайсериспор
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|11.
|Адана Демирспор
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|12.
|Сивасспор
|9
|3
|5
|1
|15 - 7
|14
|13.
|Галатасарай
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Гиресунспор
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|15.
|Аланьяспор
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|17.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|18.
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|19.
|Малатьяспор
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|3.
|Фенербахче
|2:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|Хатайспор
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|6.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Истанбул Башакшехир
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|10.
|Галатасарай
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|11.
|Гиресунспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|12.
|Алтай
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|13.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|1:2
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Газиантеп
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|19.
|Касымпаша
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0