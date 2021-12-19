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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
2:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Бешикташ
0'
1:0
14' Пенальти
Озил Месут
1:1
25' Гол
Соуза Жосеф
2:1
30' Гол
Бериша Мергим
35'

Ход матча

14'
Озил Месут
1:0
23'
 
Сатчи Сердар
Уйсал Неджип
25'
1:1
Соуза Жосеф
30'
Бериша Мергим
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Бешикташ
2.47
4.46
6.50
Все Коэффициенты
35
Озер
Берке
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
41
Салаи
Аттила
9
Росси
Диего
10
Озил
Месут
11
Бериша
Мергим
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
24
Вида
Домагой
3
Йылмаз
Рыдван
18
Геззаль
Рашид
12
Боздоган
Джан
15
Пьянич
Миралем
5
Соуза
Жосеф
17
Ларин
Кайл
9
Бачуайи
Миши
Фенербахче
3-4-2-1
Бешикташ
4-5-1

История личных встреч

Фенербахче
Бешикташ

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

34 матча

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
3:4
С
2:0
С
3:1
С
3:3
С
1:1
К
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
3:3
С
3:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:4
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
К
2:4
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 6 (2) 0.35
Дурсун Сердар 5 0.29
Зайц Миха 3 0.18
Росси Диего 2 0.12
Валенсия Эннер 2 0.12
Бериша Мергим 2 0.12
Кадыоглу Ферди 2 0.12
Кавечи Ирфан 1 0.06
Новак Филип 1 0.06
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.06
Густаво Диас 1 0.06
Креспо Мигель 1 0.06
Салаи Аттила 0 0
Соса Хосе 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 (1) 0.35
Ларин Кайл 5 0.29
Ялчын Гювен 4 0.24
Йылмаз Рыдван 2 0.12
Тейшейра Алекс 2 0.12
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0.12
Геззаль Рашид 1 0.06
Хатчинсон Атиба 1 0.06
Соуза Жосеф 1 0.06
Монтеро Франcиско 1 0.06
Боздоган Джан 1 0.06
Пьянич Миралем 0 0
Розье Валентен 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Караман Кенан 0 0
Мераш Умут 0 0
Сатчи Сердар 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Зайц Миха 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Густаво Диас 3 0
Азиз Сердар 2 0
Кавечи Ирфан 2 0
Креспо Мигель 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Сангаре Назим 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Росси Диего 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 4 0
Велинтон Соуза 4 0
Ларин Кайл 3 0
Уйсал Неджип 1 1
Учан Салих 1 1
Вида Домагой 2 0
Тейшейра Алекс 2 0
Геззаль Рашид 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Топал Мехмет 1 0
Н'Сакала Фабрис 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Мераш Умут 1 0
Розье Валентен 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Йылмаз Рыдван 1 0
Сатчи Сердар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
7
50%
2
29%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
8%
3
15%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
4
33%
76-90

Забито

26
27
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
12%
4
15%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
4
15%
7
26%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
9
35%
6
22%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
3
15%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
2
9%
61-75
5
25%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1
Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2
Бешикташ
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бешикташ - Кайсериспор 4:2 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гиресунспор 0:4
Бешикташ - Аякс 1:2 Аланьяспор - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Шкупи 3:0 Бешикташ - Трабзонспор 1:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Галатасарай 2:1 Бешикташ - Спортинг Л 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Алтай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Бешикташ - Малатьяспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 13 3 1 34 - 13 42
2. Коньяспор 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Фенербахче 2:1 17 9 3 5 28 - 21 30
4. Истанбул Башакшехир 17 9 2 6 26 - 18 29
5. Хатайспор 17 9 2 6 25 - 20 29
6. Аланьяспор 17 8 3 6 27 - 28 27
7. Адана Демирспор 17 7 5 5 24 - 21 26
8. Сивасспор 17 6 7 4 25 - 16 25
9. Фатих Карагюмрюк 17 7 4 6 24 - 25 25
10. Бешикташ 1:2 17 7 3 7 27 - 26 24
11. Галатасарай 17 6 6 5 22 - 21 24
12. Гиресунспор 17 6 4 7 18 - 15 22
13. Газиантеп 17 6 4 7 21 - 25 22
14. Антальяспор 17 6 3 8 20 - 24 21
15. Кайсериспор 17 5 5 7 22 - 26 20
16. Алтай 17 5 3 9 22 - 28 18
17. Ризеспор 17 5 1 11 16 - 32 16
18. Малатьяспор 17 4 2 11 14 - 30 14
19. Гёзтепе 17 3 5 9 16 - 25 14
20. Касымпаша 17 2 5 10 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
2. Трабзонспор 8 6 2 0 17 - 6 20
3. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Истанбул Башакшехир 9 6 1 2 14 - 7 19
5. Бешикташ 1:2 9 6 1 2 19 - 13 19
6. Фенербахче 2:1 8 5 2 1 16 - 8 17
7. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Антальяспор 9 5 1 3 15 - 11 16
9. Ризеспор 9 5 1 3 12 - 9 16
10. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
11. Адана Демирспор 8 4 2 2 10 - 5 14
12. Сивасспор 9 3 5 1 15 - 7 14
13. Галатасарай 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Гиресунспор 9 4 2 3 11 - 8 14
15. Аланьяспор 8 4 1 3 15 - 13 13
16. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
17. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
18. Касымпаша 9 2 3 4 12 - 14 9
19. Малатьяспор 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 9 2 1 6 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 7 1 1 17 - 7 22
2. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
3. Фенербахче 2:1 9 4 1 4 12 - 13 13
4. Хатайспор 9 4 1 4 10 - 11 13
5. Фатих Карагюмрюк 9 4 1 4 11 - 14 13
6. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
7. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Истанбул Башакшехир 8 3 1 4 12 - 11 10
10. Галатасарай 9 2 4 3 11 - 13 10
11. Гиресунспор 8 2 2 4 7 - 7 8
12. Алтай 9 2 2 5 12 - 17 8
13. Малатьяспор 8 2 1 5 3 - 8 7
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 1:2 8 1 2 5 8 - 13 5
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 8 1 2 5 5 - 13 5
18. Газиантеп 9 0 2 7 5 - 19 2
19. Касымпаша 8 0 2 6 4 - 13 2
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Бешикташ
2.47
4.46
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фенербахче 2:1 Бешикташ онлайн


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