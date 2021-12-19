Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
42' Желтая карточкаНдонг Ибраим
47' Желтая карточкаСертель Джемали
Ход матча
42'
47'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 6
-
59 Владение мячом, % 41
77
Генюл
Гёкхан
50
Умар
Амину
25
Озбир
Эртач
45
Хафез
Карим
26
Кайя
Семих
11
Ндонг
Ибраим
44
Шуиар
Мунир
10
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бюйюк АдемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
15 Eric Ndizeye
-
19 Haqi Osman
-
54 Atakan Mujde
-
-
77 Mert Altinas
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Ризеспор
Малатьяспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.24
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.24
|Ай Селим
|3
|0.18
|Болдрин Фернандо
|1
|0.06
|Сабо Эрик
|1
|0.06
|Боласье Янник
|1
|0.06
|Сертель Джемали
|1
|0.06
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|6
|0.35
|Бюйюк Адем
|3 (1)
|0.18
|Абид Рейан
|1
|0.06
|Шуиар Мунир
|1
|0.06
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.06
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.06
|Хаддади Уссама
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боласье Янник
|4
|0
|Ай Селим
|4
|0
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Сантос Фабрисио
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Умар Амину
|1
|0
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|6
|0
|Jospin Nshimirimana
|4
|1
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Бюйюк Адем
|3
|0
|Хафез Карим
|3
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Хаддади Уссама
|1
|1
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
6
27%
4
18%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Пропущено
31
30
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
13%
5
17%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
9
29%
29%
6
20%
61-75
9
29%
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0
Малатьяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0
Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|13
|3
|1
|34 - 13
|42
|2.
|Коньяспор
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Истанбул Башакшехир
|17
|9
|2
|6
|26 - 18
|29
|4.
|Хатайспор
|17
|9
|2
|6
|25 - 20
|29
|5.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|27 - 28
|27
|6.
|Фенербахче
|16
|8
|3
|5
|26 - 20
|27
|7.
|Адана Демирспор
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|8.
|Сивасспор
|17
|6
|7
|4
|25 - 16
|25
|9.
|Бешикташ
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|10.
|Галатасарай
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|11.
|Гиресунспор
|17
|6
|4
|7
|18 - 15
|22
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Газиантеп
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Антальяспор
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Кайсериспор
|16
|5
|4
|7
|22 - 26
|19
|16.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|22 - 28
|18
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|4
|3
|10
|14 - 29
|15
|18.
|Ризеспор
|0:0
|17
|4
|2
|11
|15 - 32
|14
|19.
|Гёзтепе
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|20.
|Касымпаша
|17
|2
|5
|10
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|2.
|Трабзонспор
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|Газиантеп
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Истанбул Башакшехир
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|5.
|Бешикташ
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Адана Демирспор
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|10.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|Галатасарай
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|12.
|Гиресунспор
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|13.
|Ризеспор
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Сивасспор
|9
|3
|5
|1
|15 - 7
|14
|15.
|Аланьяспор
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|17.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|18.
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|3.
|Фенербахче
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|Хатайспор
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|5.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|7.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|8.
|Истанбул Башакшехир
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|9.
|Галатасарай
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|11.
|Гиресунспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|12.
|Малатьяспор
|0:0
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|13.
|Алтай
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Касымпаша
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|19.
|Газиантеп
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0