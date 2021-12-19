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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Малатьяспор
0'
42' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
47' Желтая карточка
Сертель Джемали
65'

Ход матча

42'
 
Ндонг Ибраим
46'
Сабо Эрик
Генюл Гёкхан
 
47'
Сертель Джемали
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 6
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Малатьяспор
2.88
3.42
3.93
Все Коэффициенты
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
88
Сертель
Джемали
3
Хольмен
Себастьян
22
Топчу
Эмир
Хан
27
Сантос
Фабрисио
8
Джокович
Дамьян
50
Умар
Амину
10
Болдрин
Фернандо
9
Бойд
Тайлер
20
Похьянпало
Йоэль
25
Озбир
Эртач
45
Хафез
Карим
16
Чифтпынар
Садик
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
14
Маллан
Стефен
11
Ндонг
Ибраим
8
Абид
Рейан
44
Шуиар
Мунир
30
Тетте
Бенджамин
10
Бюйюк
Адем
Ризеспор
4-2-3-1
Малатьяспор
5-3-2

История личных встреч

Ризеспор
Малатьяспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:4
С
4:1
С
3:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
К
6:0
АЛ
1:2
АЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.24
Джокович Дамьян 4 (3) 0.24
Ай Селим 3 0.18
Болдрин Фернандо 1 0.06
Сабо Эрик 1 0.06
Боласье Янник 1 0.06
Сертель Джемали 1 0.06
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 6 0.35
Бюйюк Адем 3 (1) 0.18
Абид Рейан 1 0.06
Шуиар Мунир 1 0.06
Эскихеллач Мустафа 1 0.06
Канатсизкуш Кубилай 1 0.06
Хаддади Уссама 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боласье Янник 4 0
Ай Селим 4 0
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Сантос Фабрисио 3 0
Сабо Эрик 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Умар Амину 1 0
Болдрин Фернандо 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 6 0
Jospin Nshimirimana 4 1
Ндонг Ибраим 5 0
Бюйюк Адем 3 0
Хафез Карим 3 0
Абид Рейан 3 0
Хаддади Уссама 1 1
Тетте Бенджамин 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Кайя Семих 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Маллан Стефен 1 0
Канатсизкуш Кубилай 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
6
27%
4
18%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Пропущено

31
30
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
13%
5
17%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
9
29%
29%
6
20%
61-75
9
29%
29%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0
Малатьяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0
Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0 Малатьяспор - Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 13 3 1 34 - 13 42
2. Коньяспор 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Истанбул Башакшехир 17 9 2 6 26 - 18 29
4. Хатайспор 17 9 2 6 25 - 20 29
5. Аланьяспор 17 8 3 6 27 - 28 27
6. Фенербахче 16 8 3 5 26 - 20 27
7. Адана Демирспор 17 7 5 5 24 - 21 26
8. Сивасспор 17 6 7 4 25 - 16 25
9. Бешикташ 16 7 3 6 26 - 24 24
10. Галатасарай 17 6 6 5 22 - 21 24
11. Гиресунспор 17 6 4 7 18 - 15 22
12. Фатих Карагюмрюк 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Газиантеп 16 6 3 7 21 - 25 21
14. Антальяспор 17 6 3 8 20 - 24 21
15. Кайсериспор 16 5 4 7 22 - 26 19
16. Алтай 17 5 3 9 22 - 28 18
17. Малатьяспор 0:0 17 4 3 10 14 - 29 15
18. Ризеспор 0:0 17 4 2 11 15 - 32 14
19. Гёзтепе 16 3 5 8 16 - 24 14
20. Касымпаша 17 2 5 10 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
2. Трабзонспор 8 6 2 0 17 - 6 20
3. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Истанбул Башакшехир 9 6 1 2 14 - 7 19
5. Бешикташ 9 6 1 2 19 - 13 19
6. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
7. Антальяспор 9 5 1 3 15 - 11 16
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Адана Демирспор 8 4 2 2 10 - 5 14
10. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
11. Галатасарай 8 4 2 2 11 - 8 14
12. Гиресунспор 9 4 2 3 11 - 8 14
13. Ризеспор 0:0 9 4 2 3 11 - 9 14
14. Сивасспор 9 3 5 1 15 - 7 14
15. Аланьяспор 8 4 1 3 15 - 13 13
16. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
17. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
18. Касымпаша 9 2 3 4 12 - 14 9
19. Малатьяспор 0:0 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 7 1 1 17 - 7 22
2. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
3. Фенербахче 9 4 1 4 12 - 13 13
4. Хатайспор 9 4 1 4 10 - 11 13
5. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 16 12
7. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
8. Истанбул Башакшехир 8 3 1 4 12 - 11 10
9. Галатасарай 9 2 4 3 11 - 13 10
10. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
11. Гиресунспор 8 2 2 4 7 - 7 8
12. Малатьяспор 0:0 8 2 2 4 3 - 7 8
13. Алтай 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 8 1 2 5 5 - 13 5
18. Касымпаша 8 0 2 6 4 - 13 2
19. Газиантеп 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 0:0 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ндонг Ибраим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Малатьяспор
2.88
3.42
3.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Малатьяспор онлайн


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Ризеспор
Малатьяспор

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