Кальехон прострелил с правого фланга в штрафную на Бонавентуру, который долго подстраивался под мяч, в итоге был накрыт защитниками "Сассуоло".

Кирьякопулос переусердствовал в отборе мяча на чужой половине поля, нарушив правила на Лукасе Мартинесе. После этого футболисты немного потолкались, но быстро успокоились.

Влахович оказался перед Консильи и пробил в левый нижний угол - не попал, а перед приёмом мяча забрался в офсайд.

Одриосола прорывается по правому флангу и выполняет передачу в центр штрафной, откуда в касание пробивает Гонсалес и отправляет мяч гораздо выше цели.

"Фиорентина" включает прессинг и вынуждает соперника выполнять безадресную передачу в район центрального круга.

13' А теперь Тольян действует более успешно - перехватывает мяч после заброса Мартинеса и делает скидку на Консильи.

12' Йереми Тольян выполнил передачу вперёд по правому флангу, но никого из партнёров не нашёл. Кристиано Бираги завладел круглым.

11' Доменико Берарди продолжает оставаться на газоне после неудачного приземления. Медики уже на поле.

10' Бираги нарушил правила на Берарди в верховом единоборстве, после чего Доменико оказался на газоне и не сразу поднялся.

9' Траоре подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, на которую попытался откликнуться Распадори, но его успели опередить соперники.

8' Боль в груди почувствовал Джакомо Бонавентура, но быстро получил медицинскую помощь и вернулся на футбольное поле.

7' Хосе Кальехон навесил от углового фланга на ближнюю штангу и партнёров не нашёл, футболисты "Сассуоло" сняли верх.

6' Бонавентура выполняет подачу с правого фланга, попадает в Феррари и зарабатывает угловой.

5' Влахович выполнил передачу на левый край штрафной на Гонсалеса, который нанёс удар, но в створ не попал - выше цели прошёл игровой снаряд.

4' Душан Влахович пробивает через себя из центра штрафной площадки и в створ не попадает, отправляя мяч рядом с левой штангой.

3' Первую атаку попробовала провести "Фиорентина", левым флангом. До штрафной площадки добралась, а вот подачу не сделала, выпустив мяч в аут.

2' Кирьякопулос принял мяч на левом фланге, но развить атаку не сумел, так как был накрыт двумя соперниками.