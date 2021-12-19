  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Сассуоло
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 143
Фиорентина 85.3% (122)
X 9.1% (13)
Сассуоло 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Сассуоло
1.98
3.91
4.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
14
Мале
Юссеф
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамачча
Джанлука
Фиорентина
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (5) 0.83
Бонавентура Джакомо 2 0.11
Гонсалес Николас 2 0.11
Соттил Рикардо 2 0.11
Сапонара Риккардо 2 0.11
Мале Юссеф 2 0.11
Бираги Кристиано 2 (1) 0.11
Кальехон Хосе 1 0.06
Дункан Альфред 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (2) 0.44
Скамачча Джанлука 5 0.28
Распадори Джакомо 4 0.22
Фраттези Давиде 3 0.17
Джуричич Филип 2 0.11
Лопес Максим 1 0.06
Феррари Джанмарко 1 0.06
Траоре Хамед 1 0.06
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 5 1
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Берарди Доменико 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
7
32%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
5
50%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
31%
76-90

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
9
28%
6
23%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
5
16%
4
15%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
5%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
8
38%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина 0:0 Заявка 18 10 1 7 31 - 22 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
11. Сассуоло 0:0 Заявка 18 6 6 6 28 - 26 24
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Фиорентина 0:0 Заявка 9 6 1 2 21 - 10 19
4. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Фиорентина 0:0 Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
14. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 18'
    "Фиорентина" включает прессинг и вынуждает соперника выполнять безадресную передачу в район центрального круга. 
  • Опасный момент
    17'
    Одриосола прорывается по правому флангу и выполняет передачу в центр штрафной, откуда в касание пробивает Гонсалес и отправляет мяч гораздо выше цели. 
  • Офсайд
    16'
    Влахович оказался перед Консильи и пробил в левый нижний угол - не попал, а перед приёмом мяча забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Кирьякопулос переусердствовал в отборе мяча на чужой половине поля, нарушив правила на Лукасе Мартинесе. После этого футболисты немного потолкались, но быстро успокоились. 
  • 14'
    Кальехон прострелил с правого фланга в штрафную на Бонавентуру, который долго подстраивался под мяч, в итоге был накрыт защитниками "Сассуоло". 
  • 13'
    А теперь Тольян действует более успешно - перехватывает мяч после заброса Мартинеса и делает скидку на Консильи. 
  • 12'
    Йереми Тольян выполнил передачу вперёд по правому флангу, но никого из партнёров не нашёл. Кристиано Бираги завладел круглым. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Доменико Берарди продолжает оставаться на газоне после неудачного приземления. Медики уже на поле. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Бираги нарушил правила на Берарди в верховом единоборстве, после чего Доменико оказался на газоне и не сразу поднялся. 
  • 9'
    Траоре подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, на которую попытался откликнуться Распадори, но его успели опередить соперники. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Боль в груди почувствовал Джакомо Бонавентура, но быстро получил медицинскую помощь и вернулся на футбольное поле. 
  • 7'
    Хосе Кальехон навесил от углового фланга на ближнюю штангу и партнёров не нашёл, футболисты "Сассуоло" сняли верх. 
  • Угловой
    6'
    Бонавентура выполняет подачу с правого фланга, попадает в Феррари и зарабатывает угловой. 
  • 5'
    Влахович выполнил передачу на левый край штрафной на Гонсалеса, который нанёс удар, но в створ не попал - выше цели прошёл игровой снаряд. 
  • Опасный момент
    4'
    Душан Влахович пробивает через себя из центра штрафной площадки и в створ не попадает, отправляя мяч рядом с левой штангой. 
  • 3'
    Первую атаку попробовала провести "Фиорентина", левым флангом. До штрафной площадки добралась, а вот подачу не сделала, выпустив мяч в аут. 
  • 2'
    Кирьякопулос принял мяч на левом фланге, но развить атаку не сумел, так как был накрыт двумя соперниками. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Сассуоло

Исход игры
Фиорентина
85.3% (122)
Ничья
9.1% (13)
Сассуоло
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (100)
Меньше
24.24% (32)
Обе команды забьют
Да
81.82% (108)
Нет
18.18% (24)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.4% (75)
2:0 Фиорентина
11.2% (16)
3:1 Фиорентина
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
1:0 Фиорентина
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Фиорентина
3.5% (5)
1:2 Сассуоло
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фиорентина
Сассуоло

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 