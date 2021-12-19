Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Артемио Франки
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
14
Мале
Юссеф
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Сассуоло
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (5)
|0.83
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.11
|Гонсалес Николас
|2
|0.11
|Соттил Рикардо
|2
|0.11
|Сапонара Риккардо
|2
|0.11
|Мале Юссеф
|2
|0.11
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.11
|Кальехон Хосе
|1
|0.06
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|8 (2)
|0.44
|Скамачча Джанлука
|5
|0.28
|Распадори Джакомо
|4
|0.22
|Фраттези Давиде
|3
|0.17
|Джуричич Филип
|2
|0.11
|Лопес Максим
|1
|0.06
|Феррари Джанмарко
|1
|0.06
|Траоре Хамед
|1
|0.06
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|5
|1
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Бираги Кристиано
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|6
|0
|Берарди Доменико
|4
|0
|Кирикеш Влад
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Рожерио да Силва
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Распадори Джакомо
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Скамачча Джанлука
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
7
32%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
5
50%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
31%
76-90
Забито
32
26
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
9
28%
6
23%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
5
16%
4
15%
76-90
Пропущено
21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
5%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
8
38%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|10
|1
|7
|31 - 22
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|28 - 26
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 10
|19
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|14.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Сассуоло
Исход игры
Фиорентина
85.3% (122)
Ничья
9.1% (13)
Сассуоло
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (100)
Меньше
24.24% (32)
Обе команды забьют
Да
81.82% (108)
Нет
18.18% (24)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
52.4% (75)
2:0 Фиорентина
11.2% (16)
3:1 Фиорентина
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
1:0 Фиорентина
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Фиорентина
3.5% (5)
1:2 Сассуоло
1.4% (2)
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