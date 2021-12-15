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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Сассуоло
Прогнозы 59
Фиорентина 91.5% (54)
X 8.5% (5)
Сассуоло 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Сассуоло
1.95
4.00
4.12
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фиорентина
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (5) 0.88
Бонавентура Джакомо 2 0.12
Гонсалес Николас 2 0.12
Соттил Рикардо 2 0.12
Сапонара Риккардо 2 0.12
Мале Юссеф 2 0.12
Бираги Кристиано 2 (1) 0.12
Кальехон Хосе 1 0.06
Дункан Альфред 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 8 (2) 0.47
Скамачча Джанлука 5 0.29
Распадори Джакомо 4 0.24
Фраттези Давиде 3 0.18
Джуричич Филип 2 0.12
Лопес Максим 1 0.06
Феррари Джанмарко 1 0.06
Траоре Хамед 1 0.06
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Капуто Франческо 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 5 1
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Бираги Кристиано 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 6 0
Берарди Доменико 4 0
Кирикеш Влад 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Рожерио да Силва 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Распадори Джакомо 3 0
Айхан Кан 1 1
Консильи Андреа 2 0
Скамачча Джанлука 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Энрике Матеус 1 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
5%
1
6%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
7
32%
4
25%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
5
50%
2
20%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
4
31%
76-90

Забито

32
26
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
5
19%
16-30
9
28%
6
23%
31-45
8
25%
4
15%
46-60
4
13%
6
23%
61-75
5
16%
4
15%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
5%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
7
25%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
8
38%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Наполи 2:2 Милан - Сассуоло 1:3
Сассуоло - Кальяри 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Ювентус - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Дженоа - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 2 часа 7 минут.

    Главный судья: Серра Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Фиорентина 91.5% (54)
    X 8.5% (5)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Сассуоло
    1.95
    4.00
    4.12
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Фиорентина - Сассуоло онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Сассуоло

    Исход игры
    Фиорентина
    91.5% (54)
    Ничья
    8.5% (5)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (41)
    Меньше
    29.31% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.14% (43)
    Нет
    25.86% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    52.5% (31)
    2:0 Фиорентина
    22% (13)
    3:1 Фиорентина
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    1:0 Фиорентина
    3.4% (2)
    3:2 Фиорентина
    3.4% (2)
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    Фиорентина
    Сассуоло

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