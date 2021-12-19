Первый тайм

48' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Верона

45' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

42' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Верона

38' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало

28' Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи

27' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Побега Томмазо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

26' Плохо сыграл Симеоне Джованни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' УДАЛЕНИЕ! - Маньяни Джанджакомо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

25' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Маньяни Джанджакомо из команды Верона - была желтая, а стала красная.

24' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Верона

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч остановлен

17' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Капрари Джанлука из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

3' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Верона

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля