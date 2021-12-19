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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:0
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
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Маньяни Джанджакомо
25' Красная карточка
Маньяни Джанджакомо
1:0
26' Гол
Побега Томмазо
28' Желтая карточка
Чеккерини Федерико

Ход матча

22'
 
Маньяни Джанджакомо
25'
 
Маньяни Джанджакомо
26'
Побега Томмазо
1:0
28'
 
Чеккерини Федерико
29'
 
Тамез Адриен
Капрари Джанлука
29'
 
Шутало Бошко
Ласанья Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 140
Торино 67.1% (94)
X 28.6% (40)
Верона 4.3% (6)
0
выиграет Торино
Туринцы, как мне кажется, несколько более сильная команда, по сравнению с "Вероной", поэтому я... Ещё
multiscan-1 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Верона
2.26
8.73
44.00
Все Коэффициенты
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
10
Капрари
Джанлука
11
Ласанья
Кевин
99
Симеоне
Джованни
Торино
3-4-2-1
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Торино
Верона

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.22
Санабрия Антонио 3 0.17
Пьяца Марко 3 0.17
Брекало Йосип 3 0.17
Белотти Андреа 2 0.11
Бремер Глейсон 2 0.11
Лукич Саша 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Прат Деннис 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.67
Барак Антонин 5 (3) 0.28
Капрари Джанлука 4 (1) 0.22
Калинич Никола 3 0.17
Фараони Марко 2 0.11
Тамез Адриен 2 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.11
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Буонджорно Алессандро 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Давидович Павел 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Игорь Тудор 2 0
Лазович Дарко 2 0
Капрари Джанлука 2 0
Илич Иван 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
24%
4
29%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
35%
4
29%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
6
55%
8
47%
76-90

Забито

3
20
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
33%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
67%
3
15%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
4
20%
9
26%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
3
15%
5
15%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
8
40%
7
21%
76-90

Пропущено

20
29
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
8
40%
12
41%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2
Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино 1:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона 0:1 Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Сампдория 1:0 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
15. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
16. Венеция 0:1 Заявка 18 4 4 10 16 - 31 16
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона 0:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Сампдория 1:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
15. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория 1:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция 0:1 Заявка 10 2 2 6 5 - 17 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона 0:1 Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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Прогнозы 140
Торино 67.1% (94)
X 28.6% (40)
Верона 4.3% (6)
0
выиграет Торино
Туринцы, как мне кажется, несколько более сильная команда, по сравнению с "Вероной", поэтому я... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Верона
2.26
8.73
44.00
Все Коэффициенты
Новости
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Где смотреть матч Торино 1:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:0 Верона

Исход игры
Торино
67.1% (94)
Ничья
28.6% (40)
Верона
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
2:1 Торино
37.9% (53)
1:1 Ничья
25% (35)
1:0 Торино
18.6% (26)
2:0 Торино
3.6% (5)
1:2 Верона
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:3 Ничья
1.4% (2)
3:2 Торино
1.4% (2)
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