Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Головой пробил Чеккерини Федерико , но голкипер отбил его в поле!

93' Удар от ворот произведет Торино

93' Фараони Марко из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

93' Плохо сыграл Буонджорно Алессандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Плохо сыграл Бремер Глейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удар от ворот произведет Торино

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бесса Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Тамез Адриен нанес удар издали, а Ваня Милинкович-Савич отбил его обратно в игру!

89' Удар от ворот произведет Торино

88' Бесса Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

88' Удар от ворот произведет Торино

86' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Бошко Шутало уходит с поля и его заменяет Канчельери Маттео

85' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

83' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Игрок Санабрия Антонио из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Торино выполняет удар от ворот.

77' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Бошко Шутало из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Бесса Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Синго Вилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Синго Вилфред предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Торино выполняет удар от ворот.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Санабрия Антонио из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

70' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

69' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Удар от ворот произведет Верона

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Матч остановлен

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Шанс! Бошко Шутало из команды Верона пробил головой, но мимо

62' Зима Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лукич Саша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Плохо сыграл Побега Томмазо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

58' Казале Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Торино выполняет удар от ворот.

57' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

53' Монтипо Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

51' Плохо сыграл Тамез Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' О, нет. Из многообещающей позиции Санабрия Антонио из команды Торино наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

51' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Прат Деннис делает скидку назад вдоль ворот

48' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота