Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
22' Undefined phrase: football_event_Маньяни Джанджакомо
25' Красная карточкаМаньяни Джанджакомо
1:0
26' ГолПобега Томмазо
28' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
65' Желтая карточкаСимеоне Джованни
90' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
Ход матча
26'
1:0
65'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Верона
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Побега Томмазо
|4
|0.22
|Санабрия Антонио
|3
|0.17
|Пьяца Марко
|3
|0.17
|Брекало Йосип
|3
|0.17
|Белотти Андреа
|2
|0.11
|Бремер Глейсон
|2
|0.11
|Лукич Саша
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Прат Деннис
|1
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.06
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.67
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.28
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.22
|Калинич Никола
|3
|0.17
|Фараони Марко
|2
|0.11
|Тамез Адриен
|2
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.11
|Илич Иван
|1
|0.06
|Бесса Даниэль
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|6
|0
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Лукич Саша
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Синго Вилфред
|1
|1
|Ринкон Томас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Калинич Никола
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Симеоне Джованни
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Игорь Тудор
|2
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Капрари Джанлука
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
22%
4
29%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
6
55%
8
44%
76-90
Забито
3
20
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
33%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
67%
3
15%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
19%
9
26%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
8
38%
7
21%
76-90
Пропущено
20
30
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 16
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
8
40%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2
Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 1:0 Верона
Исход игры
Торино
67.1% (94)
Ничья
28.6% (40)
Верона
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
2:1 Торино
37.9% (53)
1:1 Ничья
25% (35)
1:0 Торино
18.6% (26)
2:0 Торино
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Верона
2.1% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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