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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:0
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
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Маньяни Джанджакомо
25' Красная карточка
Маньяни Джанджакомо
1:0
26' Гол
Побега Томмазо
28' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
65' Желтая карточка
Симеоне Джованни
90' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
90'+5

Ход матча

22'
 
Маньяни Джанджакомо
25'
 
Маньяни Джанджакомо
26'
Побега Томмазо
1:0
28'
 
Чеккерини Федерико
28'
 
Тамез Адриен
Капрари Джанлука
28'
 
Шутало Бошко
Ласанья Кевин
54'
Зима Давид
Джиджи Коффи
 
62'
Брекало Йосип
Прат Деннис
 
65'
 
Симеоне Джованни
72'
 
Бесса Даниэль
Велозу Мигель
78'
Эйна Ола
Синго Вилфред
 
79'
Буонджорно Алессандро
Родригес Рикардо
 
79'
Мандрагора Роландо
Побега Томмазо
 
86'
 
Канчельери Маттео
Шутало Бошко
86'
 
Хонгла Мартин
Илич Иван
90'
Буонджорно Алессандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Торино 67.1% (94)
X 28.6% (40)
Верона 4.3% (6)
0
выиграет Торино
Туринцы, как мне кажется, несколько более сильная команда, по сравнению с "Вероной", поэтому я... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
10
Капрари
Джанлука
11
Ласанья
Кевин
99
Симеоне
Джованни
Торино
3-4-2-1
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Торино
Верона

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Побега Томмазо 4 0.22
Санабрия Антонио 3 0.17
Пьяца Марко 3 0.17
Брекало Йосип 3 0.17
Белотти Андреа 2 0.11
Бремер Глейсон 2 0.11
Лукич Саша 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Прат Деннис 1 0.06
Верди Симоне 1 0.06
Ансальди Кристиан 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.67
Барак Антонин 5 (3) 0.28
Капрари Джанлука 4 (1) 0.22
Калинич Никола 3 0.17
Фараони Марко 2 0.11
Тамез Адриен 2 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.11
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 6 0
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Санабрия Антонио 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Лукич Саша 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Синго Вилфред 1 1
Ринкон Томас 2 0
Родригес Рикардо 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Юрич Иван 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Прат Деннис 1 0
Брекало Йосип 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Игорь Тудор 2 0
Лазович Дарко 2 0
Капрари Джанлука 2 0
Илич Иван 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
22%
4
29%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
6
55%
8
44%
76-90

Забито

3
20
0 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
33%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
67%
3
15%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
4
19%
9
26%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
1
5%
6
18%
61-75
8
38%
7
21%
76-90

Пропущено

20
30
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 16
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
8
40%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2
Рома - Торино 1:0 Торино - Удинезе 2:1 Специя - Торино 1:0 Торино - Сампдория 3:0 Милан - Торино 1:0 Торино - Дженоа 3:2 Наполи - Торино 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Торино 67.1% (94)
X 28.6% (40)
Верона 4.3% (6)
0
выиграет Торино
Туринцы, как мне кажется, несколько более сильная команда, по сравнению с "Вероной", поэтому я... Ещё
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Где смотреть матч Торино 1:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Торино 1:0 Верона

Исход игры
Торино
67.1% (94)
Ничья
28.6% (40)
Верона
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
75.94% (101)
Нет
24.06% (32)
Популярный счёт
2:1 Торино
37.9% (53)
1:1 Ничья
25% (35)
1:0 Торино
18.6% (26)
2:0 Торино
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Верона
2.1% (3)
3:1 Торино
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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