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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Наполи
Прогнозы 148
Милан 58.8% (87)
X 31.1% (46)
Наполи 10.1% (15)
0
выиграет Милан
Очень хочется поверить в постепенно возрождающийся "Милан", хотя он, как и "Наполи" играет... Ещё
multiscan-1 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Наполи
2.21
3.64
3.80
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Новости
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
5
Балло-Туре
Фоде
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
33
Крунич
Раде
11
Ибрагимович
Златан
25
Оспина
Давид
2
Малку
Кевин
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
22
Ди
Лоренцо
Джованни
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
4
Демме
Диего
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
37
Петанья
Андреа
Милан
4-2-3-1
Наполи
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Наполи

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
76.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.41
Леау Рафаэл 4 0.24
Жиру Оливье 4 (1) 0.24
Диас Браим 3 0.18
Кесси Франк 3 (2) 0.18
Калабрия Давиде 2 0.12
Тонали Сандро 2 0.12
Мессьяс Жуниор 2 0.12
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.29
Фабиан Руис 5 0.29
Мертенс Дрис 5 0.29
Осимхен Виктор 5 0.29
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.24
Лосано Ирвинг 2 0.12
Кулибали Калиду 2 0.12
Ррахмани Амир 2 0.12
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Элмас Эльиф 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Малку Кевин 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Забито

35
34
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
17%
4
12%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
8
23%
6
18%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
25%
3
23%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
6
46%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» сыграет дома с «Наполи».
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 5 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 148
Милан 58.8% (87)
X 31.1% (46)
Наполи 10.1% (15)
0
выиграет Милан
Очень хочется поверить в постепенно возрождающийся "Милан", хотя он, как и "Наполи" играет... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Наполи
2.21
3.64
3.80
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Прогнозы на матч Милан - Наполи

Исход игры
Милан
59.1% (88)
Ничья
30.9% (46)
Наполи
10.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.35% (83)
Меньше
34.65% (44)
Обе команды забьют
Да
88.98% (113)
Нет
11.02% (14)
Популярный счёт
2:1 Милан
37.6% (56)
1:1 Ничья
20.8% (31)
2:2 Ничья
6% (9)
1:0 Милан
6% (9)
1:2 Наполи
4% (6)
3:2 Милан
3.4% (5)
2:3 Наполи
2.7% (4)
2:0 Милан
2% (3)
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