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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» сыграет дома с «Наполи».

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!