Италия: Серия A 2021-2022
История личных встреч
Милан
Наполи
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
76.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|7
|0.41
|Леау Рафаэл
|4
|0.24
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.24
|Диас Браим
|3
|0.18
|Кесси Франк
|3 (2)
|0.18
|Калабрия Давиде
|2
|0.12
|Тонали Сандро
|2
|0.12
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.12
|Тео Эрнандес
|1
|0.06
|Ребич Анте
|1
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.06
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|Мальдини Даниэль
|1
|0.06
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелиньски Пётр
|5
|0.29
|Фабиан Руис
|5
|0.29
|Мертенс Дрис
|5
|0.29
|Осимхен Виктор
|5
|0.29
|Инсинье Лоренцо
|4 (4)
|0.24
|Лосано Ирвинг
|2
|0.12
|Кулибали Калиду
|2
|0.12
|Ррахмани Амир
|2
|0.12
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Политано Маттео
|1
|0.06
|Элмас Эльиф
|1
|0.06
|Петанья Андреа
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Демме Диего
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Малку Кевин
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Забито
35
34
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
17%
4
12%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
8
23%
6
18%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
25%
3
23%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
6
46%
61-75
7
35%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|37 - 20
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 19
|28
|8.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|9.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|33 - 32
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 29
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 28
|17
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|17 - 34
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|11 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|4.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|16.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|12.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
64% (32)
Ничья
22% (11)
Наполи
14% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
2:1 Милан
46% (23)
1:1 Ничья
18% (9)
1:0 Милан
10% (5)
1:2 Наполи
8% (4)
2:0 Милан
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
2:3 Наполи
4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!