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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Милан
Наполи

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
76.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.7%
51.7%
27.6%
6 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 7 0.41
Леау Рафаэл 4 0.24
Жиру Оливье 4 (1) 0.24
Диас Браим 3 0.18
Кесси Франк 3 (2) 0.18
Калабрия Давиде 2 0.12
Тонали Сандро 2 0.12
Мессьяс Жуниор 2 0.12
Тео Эрнандес 1 0.06
Ребич Анте 1 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.06
Беннасер Исмаэль 1 0.06
Романьоли Алессио 1 0.06
Мальдини Даниэль 1 0.06
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелиньски Пётр 5 0.29
Фабиан Руис 5 0.29
Мертенс Дрис 5 0.29
Осимхен Виктор 5 0.29
Инсинье Лоренцо 4 (4) 0.24
Лосано Ирвинг 2 0.12
Кулибали Калиду 2 0.12
Ррахмани Амир 2 0.12
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Политано Маттео 1 0.06
Элмас Эльиф 1 0.06
Петанья Андреа 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Руй Мариу 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Кулибали Калиду 2 1
Лучано Спаллетти 0 2
Демме Диего 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Малку Кевин 1 0
Фабиан Руис 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
3
38%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
3
15%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
3
18%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
17%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Забито

35
34
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
1 Не забивали 2
6
17%
4
12%
1-15
6
17%
5
15%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
4
11%
9
26%
46-60
5
14%
4
12%
61-75
8
23%
6
18%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
25%
3
23%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
6
46%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3
Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2
Наполи
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2
Наполи - Лацио 4:0 Спартак Москва - Наполи 2:1 Интер Милан - Наполи 3:2 Наполи - Верона 1:1 Легия - Наполи 1:4 Салернитана - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:0 Рома - Наполи 0:0 Наполи - Легия 3:0 Наполи - Торино 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4 Лестер - Наполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 4 1 43 - 15 40
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 17 11 4 2 37 - 20 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
6. Ювентус Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
7. Рома Заявка 17 9 1 7 26 - 19 28
8. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
9. Лацио Заявка 17 7 4 6 33 - 32 25
10. Болонья Заявка 17 7 3 7 24 - 29 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
15. Удинезе Заявка 17 3 8 6 22 - 28 17
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 17 1 7 9 18 - 34 10
19. Кальяри Заявка 17 1 7 9 17 - 34 10
20. Салернитана Заявка 17 2 2 13 11 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
4. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
6. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
16. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
17. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Ювентус Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
10. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
11. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
12. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.

    Главный судья: Масса Давиде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Милан 64.7% (33)
    X 21.6% (11)
    Наполи 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.41
    3.70
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    64% (32)
    Ничья
    22% (11)
    Наполи
    14% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    46% (23)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    1:0 Милан
    10% (5)
    1:2 Наполи
    8% (4)
    2:0 Милан
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    2:3 Наполи
    4% (2)
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