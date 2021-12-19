Первый тайм

46' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Команда Эмполи имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Нзола М'Бала выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Николау Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Марчицца Риккардо нанес удар издали, а Иван Проведель отбил его обратно в игру!

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хендерсон Лиам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Тонелли Лоренцо получил желтую карточку от судьи

37' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Манай Рей из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Специя

29' Плохо сыграл Кивиор Якуб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Специя

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Эмполи выполняет удар от ворот.

24' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эмполи выполняет удар от ворот.

23' Манай Рей из команды Специя делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

22' Пинамонти Андреа из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Маджоре Джулио получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Специя

20' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пинамонти Андреа из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

16' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Гьяси Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кивиор Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Журковски Шимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бастони Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хороший удар издали нанес Журковски Шимон , но отличный сейв сделал Иван Проведель. Угловой.

7' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эмполи выполняет удар от ворот.

5' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Марчицца Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Специя начинает с центра поля