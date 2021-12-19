Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Альберто Пиччи
21' Желтая карточкаМаджоре Джулио
38' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
Ход матча
21'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивиор
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кивиор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Колли ЭбримаНападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Эмполи
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|3
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|3
|0.17
|Бастони Симоне
|2
|0.11
|Нзола М'Бала
|2
|0.11
|Коваленко Виктор
|1
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|Сала Джакопо
|1
|0.06
|Манай Рей
|1
|0.06
|Стрелец Давид
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|6 (2)
|0.33
|Байрами Недим
|3 (2)
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.11
|Журковски Шимон
|2
|0.11
|Романьоли Симоне
|2
|0.11
|Кутроне Патрик
|2
|0.11
|Штулац Лео
|1
|0.06
|Стоянович Петар
|1
|0.06
|Риччи Самуэле
|1
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.06
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|6
|0
|Николау Димитрис
|5
|0
|Бастони Симоне
|2
|1
|Сала Джакопо
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|1
|Манай Рей
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Романьоли Симоне
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
4
50%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
5
56%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
19%
6
30%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90
Забито
17
28
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
5
29%
29%
3
11%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
12%
4
14%
31-45
5
29%
29%
5
18%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
5
29%
29%
7
25%
76-90
Пропущено
38
28
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
13%
9
32%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
5
13%
5
18%
46-60
10
26%
3
11%
61-75
8
21%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0
Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2
Эмполи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2
Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 29
|27
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|14.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Специя 0:0 Эмполи
Исход игры
Специя
23.9% (34)
Ничья
38% (54)
Эмполи
38% (54)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (47)
1:2 Эмполи
22.5% (32)
2:1 Специя
10.6% (15)
0:1 Эмполи
10.6% (15)
1:0 Специя
9.9% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Эмполи
1.4% (2)
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