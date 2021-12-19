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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
1:1
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
21' Желтая карточка
Маджоре Джулио
38' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
1:0
50' Гол в свои ворота
Марчицца Риккардо
60' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
1:1
71' Гол в свои ворота
Николау Димитрис
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Амьен-Аду Кельвен
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Амьен-Аду Кельвен
88' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
90' Желтая карточка
Коваленко Виктор
90'+6

Ход матча

21'
Маджоре Джулио
 
38'
 
Тонелли Лоренцо
50'
Марчицца Риккардо
1:0
60'
 
Бандинелли Филиппо
63'
 
Кутроне Патрик
Ди Франческо Федерико
63'
 
Байрами Недим
Бандинелли Филиппо
63'
 
Паризи Фабьяно
Марчицца Риккардо
71'
1:1
Николау Димитрис
72'
Агудело Кевин
Манай Рей
 
72'
Коваленко Виктор
Бастони Симоне
 
75'
Амьен-Аду Кельвен
 
78'
Амьен-Аду Кельвен
 
82'
Колли Эбрима
Нзола М'Бала
 
88'
Амьен-Аду Кельвен
 
90'
Коваленко Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Специя 23.9% (34)
X 38% (54)
Эмполи 38% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
14
Кивиор
Якуб
20
Бастони
Симоне
13
Реца
Аркадиуш
18
Нзола
М'Бала
9
Манай
Рей
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
25
Бандинелли
Филиппо
28
Риччи
Самуэле
27
Журковски
Шимон
8
Хендерсон
Лиам
99
Пинамонти
Андреа
11
Ди
Франческо
Федерико
Специя
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Эмполи

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
ТМК
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:3
СB
3:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 3 0.17
Гьяси Эммануэль 3 0.17
Бастони Симоне 2 0.11
Нзола М'Бала 2 0.11
Коваленко Виктор 1 0.06
Бурабия Мехди 1 0.06
Сала Джакопо 1 0.06
Манай Рей 1 0.06
Стрелец Давид 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Маджоре Джулио 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 6 (2) 0.33
Байрами Недим 3 (2) 0.17
Ди Франческо Федерико 3 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.11
Журковски Шимон 2 0.11
Романьоли Симоне 2 0.11
Кутроне Патрик 2 0.11
Штулац Лео 1 0.06
Стоянович Петар 1 0.06
Риччи Самуэле 1 0.06
Ла Мантия Андреа 1 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.06
Хендерсон Лиам 0 0
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 6 0
Николау Димитрис 5 0
Бастони Симоне 2 1
Амьен-Аду Кельвен 2 1
Сала Джакопо 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Коваленко Виктор 2 0
Манай Рей 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Проведель Иван 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Колли Эбрима 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 5 0
Луперто Себастьяно 4 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Тонелли Лоренцо 3 0
Хаас Николас 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Исмайли Ардиан 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Пинамонти Андреа 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Романьоли Симоне 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

13
9
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
5
56%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
11%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
5
36%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
19%
6
30%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
5
28%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
7
24%
76-90

Пропущено

39
29
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
5
13%
9
31%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
10
26%
4
14%
61-75
8
21%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0
Специя - Болонья 0:1 Аталанта - Специя 5:2 Специя - Торино 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Специя - Дженоа 1:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Салернитана 2:1 Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2
Эмполи
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2
Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Эмполи - Аталанта 1:4 Рома - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2 Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
11. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
4. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
5. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
14. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Специя 23.9% (34)
X 38% (54)
Эмполи 38% (54)
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Где смотреть матч Специя 1:1 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Специя 1:1 Эмполи

Исход игры
Специя
23.9% (34)
Ничья
38% (54)
Эмполи
38% (54)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
74.24% (98)
Нет
25.76% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (47)
1:2 Эмполи
22.5% (32)
2:1 Специя
10.6% (15)
0:1 Эмполи
10.6% (15)
1:0 Специя
9.9% (14)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:2 Эмполи
1.4% (2)
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