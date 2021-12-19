Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Специя

93' Реца Аркадиуш из команды Специя навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

92' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Коваленко Виктор получил желтую карточку от судьи

90' Эбрима Колли нанес удар, мяч был парирован, но Гульельмо Викарио не удержал его в руках.

89' Хорошую попытку сделал Эбрима Колли. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Специя

86' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

85' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Эбрима Колли из команды Специя в офсайде

84' Пинамонти Андреа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

83' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Нзола М'Бала уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

81' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Матч возобновлен

78' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Амьен-Аду Кельвен из команды Специя

78' После проверки VAR рефери поменял решение - Эмполи не будет бить пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Кутроне Патрик нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

74' Коваленко Виктор из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Г О О О О Л - Николау Димитрис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

71' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Специя

70' Паризи Фабьяно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Байрами Недим пробил со штрафного прямо в стенку

68' Команда Специя довольна результатом к этому моменту.

67' Удар от ворот произведет Специя

66' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Журковски Шимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Хорошую попытку сделал Стоянович Петар . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Удар от ворот произведет Специя

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Хендерсон Лиам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бастони Симоне из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Бандинелли Филиппо получил желтую карточку от судьи

59' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гьяси Эммануэль из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Удар от ворот произведет Специя

54' Ди Франческо Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Специя

52' Риччи Самуэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Г О О О О Л - Марчицца Риккардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля