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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Венеция
0'
1:0
1' Гол
Габбьядини Маноло
50'

Ход матча

1'
Габбьядини Маноло
(Капуто Франческо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 140
Сампдория 87.1% (122)
X 7.1% (10)
Венеция 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Венеция
1.80
5.24
4.84
Все Коэффициенты
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
5
Адриен
Силва
2
Торсби
Мортен
10
Капуто
Франческо
23
Габбьядини
Маноло
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
22
Эбюэхи
Тайронн
27
Бузио
Джанлука
44
Ампаду
Этан
8
Тессманн
Таннер
10
Араму
Маттиа
17
Йонсен
Деннис
23
Кийине
Софиан
Сампдория
4-4-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.33
Капуто Франческо 4 0.22
Габбьядини Маноло 4 0.22
Йосида Майя 2 0.11
Торсби Мортен 2 0.11
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.28
Окереке Давид 4 0.22
Анри Тома 2 0.11
Чеккарони Пьетро 2 0.11
Бузио Джанлука 1 0.06
Чрнигой Домен 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 8 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Адриен Силва 2 1
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 6 1
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Кальдара Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Форте Франческо 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

21
15
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
24%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Пропущено

36
28
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
9
25%
5
18%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
2
6%
9
32%
61-75
7
19%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино 1:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона 0:1 Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Сампдория 1:0 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
15. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
16. Венеция 0:1 Заявка 18 4 4 10 16 - 31 16
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино 1:0 Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона 0:1 Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Сампдория 1:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
15. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория 1:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция 0:1 Заявка 10 2 2 6 5 - 17 8
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона 0:1 Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сампдория 87.1% (122)
X 7.1% (10)
Венеция 5.7% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Венеция
1.80
5.24
4.84
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сампдория 1:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Венеция

Исход игры
Сампдория
87.1% (122)
Ничья
7.1% (10)
Венеция
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
45% (63)
1:0 Сампдория
22.1% (31)
2:0 Сампдория
10.7% (15)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Сампдория
5% (7)
1:2 Венеция
2.9% (4)
0:1 Венеция
1.4% (2)
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