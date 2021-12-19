Италия: Серия A 2021-2022
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
1' ГолГаббьядини Маноло
Ход матча
1'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.33
|Капуто Франческо
|4
|0.22
|Габбьядини Маноло
|4
|0.22
|Йосида Майя
|2
|0.11
|Торсби Мортен
|2
|0.11
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.06
|Экдаль Альбин
|1
|0.06
|Мурру Никола
|1
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.28
|Окереке Давид
|4
|0.22
|Анри Тома
|2
|0.11
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.06
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|Кальдара Маттиа
|1
|0.06
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|Торсби Мортен
|8
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Адриен Силва
|2
|1
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|6
|1
|Чеккарони Пьетро
|3
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
21
15
14 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
24%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90
Пропущено
36
28
22 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
7
19%
3
11%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
9
25%
5
18%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
2
6%
9
32%
61-75
7
19%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|16.
|Венеция
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 31
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 17
|8
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|0:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Венеция
Исход игры
Сампдория
87.1% (122)
Ничья
7.1% (10)
Венеция
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
45% (63)
1:0 Сампдория
22.1% (31)
2:0 Сампдория
10.7% (15)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Сампдория
5% (7)
1:2 Венеция
2.9% (4)
0:1 Венеция
1.4% (2)
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