Таннер Тессманн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Сампдория играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Сампдория

44' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Опасность! Кийине Софиан из команды Венеция отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Хороший удар издали нанес Кандрева Антонио , но отличный сейв сделал Серхио Ромеро. Угловой.

41' Удар от ворот произведет Сампдория

41' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Сампдория

40' Отличный пас сделал Эбюэхи Тайронн из команды Венеция . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

39' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Венеция выполняет удар от ворот.

37' Выглядело как неплохой момент. Кандрева Антонио из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Отличные скиллы показывает Кандрева Антонио , обводя своих соперников

36' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Экдаль Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Сампдория

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кийине Софиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн , обводя своих соперников

30' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Плохо сыграл Ромеро Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

28' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

27' Венеция выполняет удар от ворот.

27' Отличный пас сделал Кандрева Антонио из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

26' Венеция выполняет удар от ворот.

26' Кандрева Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Габбьядини Маноло пробил со штрафного прямо в стенку

23' Йонсен Деннис из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

22' Араму Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Кийине Софиан из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Отличные скиллы показывает Кийине Софиан , обводя своих соперников

17' Ампаду Этан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Маццокки Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Венеция выполняет удар от ворот.

15' Отличный пас сделал Ауджелло Томмазо из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Ампаду Этан из команды Венеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

10' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сампдория выполняет удар от ворот.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн , обводя своих соперников

8' Венеция выполняет удар от ворот.

6' Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

6' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло забивает с левой ноги!

1' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Венеция начинает с центра поля