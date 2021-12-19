Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Ромеро Серхио взял и забрал мяч на выходе

94' Сампдория выполняет удар от ворот.

94' Анри Тома не смог попасть в створ ударом издали

94' Отличные скиллы показывает Кийине Софиан , обводя своих соперников

94' Вакка Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Венеция

92' Верре Валерио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кальдара Маттиа из команды Венеция

92' Кандрева Антонио пробил издали, и мяч вынесли с линии ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Плохо сыграл Чеккарони Пьетро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Сигурдссон Арнор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

90' Форте Франческо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

90' Отличные скиллы показывает Кийине Софиан , обводя своих соперников

88' Адриен Силва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Отличная индивидуальная работа от Анри Тома , гол забит с изяществом.

87' Г О О О О Л - Анри Тома из команды Венеция правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Венеция выполняет удар от ворот.

83' Отличный пас сделал Верре Валерио из команды Сампдория . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

83' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Форте Франческо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Судье надоело, что Аудеро Эмиль тянет время и он наказал его горчичником

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колли Омар из команды Сампдория

80' Сигурдссон Арнор имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

80' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Силва получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Адриен Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Венеция выполняет удар от ворот.

77' Квальярелла Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Кийине Софиан из команды Венеция делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

74' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Серхио Ромеро не дал случится голу! Кандрева Антонио должен был забивать, но Серхио Ромеро сделал отличный сейв

72' Удар от ворот произведет Сампдория

71' Отличный пас сделал Кийине Софиан из команды Венеция . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

71' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Опасность! Торсби Мортен из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Кандрева Антонио пробует нанести удар издали, но Серхио Ромеро держит все под контролем

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Аудеро Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Игра в одни ворота сейчас. Венеция доминирует и владеет мячом

64' Верре Валерио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Венеция выполняет удар от ворот.

62' Как он промахнулся? Торсби Мортен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Верре Валерио нанес удар издали, а Серхио Ромеро отбил его обратно в игру!

61' Удар от ворот произведет Сампдория

60' Плохо сыграл Маццокки Паскуале - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Тактическая замена. Таннер Тессманн уходит с поля и его заменяет Анри Тома

58' Эмиль Аудеро отбил мяч на угловой после удара Кийине Софиан из штрафной площади.

57' Отличные скиллы показывает Кийине Софиан , обводя своих соперников

57' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Сампдория

55' Араму Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Отличные скиллы показывает Кийине Софиан , обводя своих соперников

54' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Йосида Майя получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Йосида Майя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

50' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Сампдория

48' Таннер Тессманн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Венеция выполняет удар от ворот.

47' Капуто Франческо из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля