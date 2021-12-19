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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
1' Гол
Габбьядини Маноло
81' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
82' Желтая карточка
Форте Франческо
1:1
87' Гол
Анри Тома
88' Желтая карточка
Адриен Силва
90'+6

Ход матча

1'
Габбьядини Маноло
(Капуто Франческо)
1:0
58'
 
Вакка Антонио
Ампаду Этан
58'
 
Анри Тома
Тессманн Таннер
61'
Верре Валерио
Габбьядини Маноло
 
61'
Дрэгушин Раду
Берешиньски Бартош
 
69'
 
Сигурдссон Арнор
Йонсен Деннис
69'
 
Чрнигой Домен
Бузио Джанлука
75'
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
 
78'
 
Форте Франческо
Араму Маттиа
81'
Аудеро Эмиль
 
82'
 
Форте Франческо
86'
Аскилдсен Кристоффер
Экдаль Альбин
 
87'
1:1
Анри Тома
(Вакка Антонио)
88'
Адриен Силва
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Сампдория 87.1% (122)
X 7.1% (10)
Венеция 5.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
5
Адриен
Силва
2
Торсби
Мортен
10
Капуто
Франческо
23
Габбьядини
Маноло
88
Ромеро
Серхио
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
22
Эбюэхи
Тайронн
27
Бузио
Джанлука
44
Ампаду
Этан
8
Тессманн
Таннер
10
Араму
Маттиа
17
Йонсен
Деннис
23
Кийине
Софиан
Сампдория
4-4-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.33
Капуто Франческо 4 0.22
Габбьядини Маноло 4 0.22
Йосида Майя 2 0.11
Торсби Мортен 2 0.11
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.28
Окереке Давид 4 0.22
Анри Тома 3 0.17
Чеккарони Пьетро 2 0.11
Бузио Джанлука 1 0.06
Чрнигой Домен 1 0.06
Кальдара Маттиа 1 0.06
Ампаду Этан 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 8 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Адриен Силва 3 1
Шабо Юлиан 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 6 1
Чеккарони Пьетро 3 1
Араму Маттиа 4 0
Кальдара Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

22
16
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
23%
3
19%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
17%
4
21%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
6
26%
3
16%
76-90

Пропущено

37
29
22 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
7
19%
4
14%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
9
24%
5
17%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
2
5%
9
31%
61-75
8
22%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1
Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2
Венеция
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сампдория 87.1% (122)
X 7.1% (10)
Венеция 5.7% (8)
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Где смотреть матч Сампдория 1:1 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Венеция

Исход игры
Сампдория
87.1% (122)
Ничья
7.1% (10)
Венеция
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
45% (63)
1:0 Сампдория
22.1% (31)
2:0 Сампдория
10.7% (15)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Сампдория
5% (7)
1:2 Венеция
2.9% (4)
0:1 Венеция
1.4% (2)
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