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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
1:3
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
3' Гол
Эль-Кааби Аюб
10' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
27' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
1:1
29' Гол
Мпоку Поль-Жозе
31' Вторая желтая карточка
Адекугбе Сэм
1:2
54' Гол
Мпоку Поль-Жозе
57' Желтая карточка
Куручук Фатих
68' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
68' Желтая карточка
Сакей Айзаак
71' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
81' Красная карточка
Чалык Ахмет
1:3
90' Гол
Хассан Ахмед
90'+6
1
Мунир
Моханд
90
Попов
Страхил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
19
Muhammed
Mert
23
Адекугбе
Сэм
77
Sadik
Bas
5
Сакей
Айзаак
7
Рибейру
Рубен
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
10
Гюрлер
Сердар
18
Хаджиахметович
Амир
40
Мпоку
Поль-Жозе
7
Бютюки
Зюмер
8
Рахманович
Амер
17
Чикалеши
Сокол
Хатайспор
5-4-1
Коньяспор
4-4-1-1

История личных встреч

Хатайспор
Коньяспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 0.39
Диуф Маме Бирам 7 (2) 0.39
Лобжанидзе Саба 4 0.22
Mohammed Kamara 3 0.17
Сан-Луи Дилан 2 0.11
Рибейру Рубен 2 0.11
Траоре Адама II 1 0.06
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Куручук Фатих 0 0
Burak Oksuz 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.28
Гюрлер Сердар 4 0.22
Цекици Эндри 4 0.22
Бардакчи Абдулкерим 3 0.17
Мпоку Поль-Жозе 3 0.17
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.11
Хассан Ахмед 2 0.11
Дикмен Сонер 2 0.11
Рахманович Амер 2 0.11
Бютюки Зюмер 1 0.06
Михаляк Конрад 1 0.06
Хаджиахметович Амир 1 0.06
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 7 0
Буджемаа Мехди 7 0
Рибейру Рубен 4 1
Адекугбе Сэм 3 1
Куручук Фатих 4 0
Mohammed Kamara 4 0
Траоре Адама II 3 0
Onur Ergun 3 0
Фалетт Симон 2 0
Чорекчи Камил 2 0
Сакей Айзаак 2 0
Мунир Моханд 2 0
Burak Oksuz 2 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалык Ахмет 4 1
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Скубич Нейц 3 0
Шехич Ибрагим 3 0
Чикалеши Сокол 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Рахманович Амер 2 0
Цекици Эндри 2 0
Аничич Марин 1 0
Мпоку Поль-Жозе 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
5
42%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Забито

26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
6
19%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
5
19%
1
3%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
6
23%
10
32%
76-90

Пропущено

23
15
16 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
27%
1-15
9
39%
2
13%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1
Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1
Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 14 3 1 36 - 14 45
2. Коньяспор 18 10 6 2 31 - 15 36
3. Истанбул Башакшехир 18 10 2 6 29 - 19 32
4. Адана Демирспор 18 8 5 5 26 - 21 29
5. Хатайспор 18 9 2 7 26 - 23 29
6. Фенербахче 17 8 4 5 28 - 22 28
7. Аланьяспор 17 8 3 6 27 - 28 27
8. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 17 26
9. Бешикташ 17 7 4 6 28 - 26 25
10. Фатих Карагюмрюк 17 7 4 6 24 - 25 25
11. Галатасарай 18 6 6 6 22 - 23 24
12. Гиресунспор 18 6 4 8 19 - 18 22
13. Газиантеп 17 6 4 7 21 - 25 22
14. Антальяспор 18 6 4 8 21 - 25 22
15. Кайсериспор 17 5 5 7 22 - 26 20
16. Алтай 18 5 3 10 23 - 30 18
17. Ризеспор 18 5 2 11 17 - 33 17
18. Малатьяспор 17 4 2 11 14 - 30 14
19. Гёзтепе 17 3 5 9 16 - 25 14
20. Касымпаша 18 2 6 10 17 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
2. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
3. Трабзонспор 8 6 2 0 17 - 6 20
4. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
5. Бешикташ 9 6 1 2 19 - 13 19
6. Адана Демирспор 9 5 2 2 12 - 5 17
7. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
8. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Ризеспор 9 5 1 3 12 - 9 16
10. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
11. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
12. Фенербахче 8 4 3 1 16 - 9 15
13. Галатасарай 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Гиресунспор 9 4 2 3 11 - 8 14
15. Аланьяспор 8 4 1 3 15 - 13 13
16. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
17. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
18. Касымпаша 9 2 3 4 12 - 14 9
19. Малатьяспор 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 9 2 1 6 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
3. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
4. Фенербахче 9 4 1 4 12 - 13 13
5. Хатайспор 9 4 1 4 10 - 11 13
6. Фатих Карагюмрюк 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Адана Демирспор 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Истанбул Башакшехир 8 3 1 4 12 - 11 10
10. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
11. Гиресунспор 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Алтай 9 2 2 5 12 - 17 8
13. Малатьяспор 8 2 1 5 3 - 8 7
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 8 1 2 5 5 - 13 5
18. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
19. Газиантеп 9 0 2 7 5 - 19 2
20. Ризеспор 9 0 1 8 5 - 24 1
Где смотреть матч Хатайспор 1:3 Коньяспор онлайн


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