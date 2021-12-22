Турция: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Хатай Ататюрк
1:0
3' ГолЭль-Кааби Аюб
10' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
27' Желтая карточкаШехич Ибрагим
1:1
29' ГолМпоку Поль-Жозе
31' Вторая желтая карточкаАдекугбе Сэм
1:2
54' ГолМпоку Поль-Жозе
57' Желтая карточкаКуручук Фатих
68' Желтая карточкаГюрлер Сердар
68' Желтая карточкаСакей Айзаак
71' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
81' Красная карточкаЧалык Ахмет
1:3
90' ГолХассан Ахмед
Ход матча
3'
1:0
10'
27'
29'
1:1
31'
54'
57'
68'
68'
71'
81'
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
48 Владение мячом, % 52
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
77
Sadik
Bas
89
Скубич
Нейц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
- Защитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
-
77 Sadik BasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Eren Fansa
-
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
История личных встреч
Хатайспор
Коньяспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7
|0.39
|Диуф Маме Бирам
|7 (2)
|0.39
|Лобжанидзе Саба
|4
|0.22
|Mohammed Kamara
|3
|0.17
|Сан-Луи Дилан
|2
|0.11
|Рибейру Рубен
|2
|0.11
|Траоре Адама II
|1
|0.06
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Куручук Фатих
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.28
|Гюрлер Сердар
|4
|0.22
|Цекици Эндри
|4
|0.22
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.17
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.17
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.11
|Хассан Ахмед
|2
|0.11
|Дикмен Сонер
|2
|0.11
|Рахманович Амер
|2
|0.11
|Бютюки Зюмер
|1
|0.06
|Михаляк Конрад
|1
|0.06
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.06
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|7
|0
|Буджемаа Мехди
|7
|0
|Рибейру Рубен
|4
|1
|Адекугбе Сэм
|3
|1
|Куручук Фатих
|4
|0
|Mohammed Kamara
|4
|0
|Траоре Адама II
|3
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Фалетт Симон
|2
|0
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Сакей Айзаак
|2
|0
|Мунир Моханд
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалык Ахмет
|4
|1
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Скубич Нейц
|3
|0
|Шехич Ибрагим
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Пропущено
12
9
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
5
42%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
5
31%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
15%
6
19%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
5
19%
1
3%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
6
23%
3
10%
61-75
6
23%
10
32%
76-90
Пропущено
23
15
16 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
9%
4
27%
1-15
9
39%
2
13%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Алтай - Хатайспор 1:2 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Хатайспор - Эюпспор 1:1
Сивасспор - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 2:1 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1
Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|14
|3
|1
|36 - 14
|45
|2.
|Коньяспор
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|3.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|2
|6
|29 - 19
|32
|4.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|5.
|Хатайспор
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|6.
|Фенербахче
|17
|8
|4
|5
|28 - 22
|28
|7.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|27 - 28
|27
|8.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|9.
|Бешикташ
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|7
|4
|6
|24 - 25
|25
|11.
|Галатасарай
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|12.
|Гиресунспор
|18
|6
|4
|8
|19 - 18
|22
|13.
|Газиантеп
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Антальяспор
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|15.
|Кайсериспор
|17
|5
|5
|7
|22 - 26
|20
|16.
|Алтай
|18
|5
|3
|10
|23 - 30
|18
|17.
|Ризеспор
|18
|5
|2
|11
|17 - 33
|17
|18.
|Малатьяспор
|17
|4
|2
|11
|14 - 30
|14
|19.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|16 - 25
|14
|20.
|Касымпаша
|18
|2
|6
|10
|17 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|2.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|3.
|Трабзонспор
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|4.
|Газиантеп
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Бешикташ
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|7.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|8.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Ризеспор
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|10.
|Кайсериспор
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|11.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|12.
|Фенербахче
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|13.
|Галатасарай
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Гиресунспор
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|15.
|Аланьяспор
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|17.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|19.
|Малатьяспор
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|3.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|4.
|Фенербахче
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|5.
|Хатайспор
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Адана Демирспор
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Истанбул Башакшехир
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|10.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|12.
|Алтай
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|13.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|19.
|Газиантеп
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1