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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Сампдория
Прогнозы 143
Рома 97.9% (140)
X 1.4% (2)
Сампдория 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Сампдория
1.53
4.60
6.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
77
Мхитарян
Генрих
5
Винья
Матиас
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
33
Фальконе
Владимиро
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Альбин
16
Аскилдсен
Кристоффер
10
Капуто
Франческо
23
Габбьядини
Маноло
Рома
3-5-2
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Рома
Сампдория

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:2
К
4:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:0
К
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:3
К
1:0
К
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 6 0.33
Пеллегрини Лоренцо 5 0.28
Верету Жордан 4 (1) 0.22
Ибаньес Рожер 3 0.17
Мхитарян Генрих 2 0.11
Смоллинг Крис 2 0.11
Эль-Шаарави Стефан 2 0.11
Афена-Гьян Феликс 2 0.11
Шомуродов Элдор 1 0.06
Кристанте Бриан 1 0.06
Дзаньоло Николо 1 0.06
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 0.33
Капуто Франческо 4 0.22
Габбьядини Маноло 4 0.22
Йосида Майя 2 0.11
Торсби Мортен 2 0.11
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.06
Экдаль Альбин 1 0.06
Мурру Никола 1 0.06
Ауджелло Томмазо 1 0.06
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 7 1
Манчини Джанлука 6 0
Верету Жордан 5 0
Карсдорп Рик 5 0
Абрахам Тэмми 5 0
Пеллегрини Лоренцо 3 1
Жозе Моуринью 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Ибаньес Рожер 4 0
Афена-Гьян Феликс 2 1
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Кумбулла Мараш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 8 0
Торсби Мортен 8 0
Экдаль Альбин 5 0
Колли Омар 5 0
Адриен Силва 3 1
Шабо Юлиан 4 0
Аскилдсен Кристоффер 4 0
Кандрева Антонио 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Мурру Никола 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
15%
5
23%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
9
30%
5
22%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
8
27%
6
26%
76-90

Пропущено

20
37
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
3
15%
7
19%
1-15
4
20%
6
16%
16-30
2
10%
9
24%
31-45
7
35%
5
14%
46-60
4
20%
2
5%
61-75
0
0%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3
Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3
Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 19 11 5 3 38 - 24 38
5. Ювентус Заявка 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Лацио 2:1 Заявка 19 9 4 6 38 - 34 31
7. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
8. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Болонья 2:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 31 27
11. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
12. Сассуоло 0:2 Заявка 19 6 6 7 30 - 30 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция 1:2 Заявка 19 4 5 10 18 - 33 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 19 1 8 10 19 - 37 11
19. Кальяри Заявка 19 1 7 11 17 - 40 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 2:1 Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
7. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
8. Ювентус Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
9. Болонья 2:0 Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
10. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло 0:2 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция 1:2 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 9 0 4 5 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло 0:2 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Болонья 2:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 17 11
11. Лацио 2:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 21 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
14. Венеция 1:2 Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 9 0 3 6 5 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 32 минуты.

    Главный судья: Джакомелли Пьеро

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Рома 97.9% (140)
    X 1.4% (2)
    Сампдория 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сампдория
    1.53
    4.60
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Сампдория

    Исход игры
    Рома
    97.9% (140)
    Ничья
    1.4% (2)
    Сампдория
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.99% (93)
    Меньше
    29.01% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    70.99% (93)
    Нет
    29.01% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    49% (70)
    2:0 Рома
    18.2% (26)
    3:1 Рома
    13.3% (19)
    1:0 Рома
    7.7% (11)
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    Рома
    Сампдория

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