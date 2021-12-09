Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Сампдория
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
50%
23.3%
26.7%
15 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
15 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|6
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|0.28
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.22
|Ибаньес Рожер
|3
|0.17
|Мхитарян Генрих
|2
|0.11
|Смоллинг Крис
|2
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.11
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.11
|Шомуродов Элдор
|1
|0.06
|Кристанте Бриан
|1
|0.06
|Дзаньоло Николо
|1
|0.06
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6
|0.33
|Капуто Франческо
|4
|0.22
|Габбьядини Маноло
|4
|0.22
|Йосида Майя
|2
|0.11
|Торсби Мортен
|2
|0.11
|Квальярелла Фабио
|1 (1)
|0.06
|Экдаль Альбин
|1
|0.06
|Мурру Никола
|1
|0.06
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|7
|1
|Манчини Джанлука
|6
|0
|Верету Жордан
|5
|0
|Карсдорп Рик
|5
|0
|Абрахам Тэмми
|5
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|1
|Жозе Моуринью
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|1
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|8
|0
|Торсби Мортен
|8
|0
|Экдаль Альбин
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Шабо Юлиан
|4
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|4
|0
|Кандрева Антонио
|3
|0
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
4
31%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
15%
5
23%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Забито
30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
9
30%
5
22%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
8
27%
6
26%
76-90
Пропущено
20
37
9 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
3
15%
7
19%
1-15
4
20%
6
16%
16-30
2
10%
9
24%
31-45
7
35%
5
14%
46-60
4
20%
2
5%
61-75
0
0%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3
Болонья - Рома 1:0 Рома - Торино 1:0 Рома - Заря 4:0 Дженоа - Рома 0:2 Венеция - Рома 3:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Рома - Милан 1:2 Кальяри - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:0 Будё-Глимт - Рома 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Эмполи 2:0 Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3
Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2 Торино - Сампдория 3:0 Сампдория - Аталанта 1:3 Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Исход игры
Рома
97.6% (40)
Ничья
0% (0)
Сампдория
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.9% (18)
2:0 Рома
24.4% (10)
1:0 Рома
9.8% (4)
3:1 Рома
9.8% (4)
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