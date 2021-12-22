Италия: Серия A 2021-2022
1:2
Второй тайм: 68'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
0:1
3' ГолПедро Родригес
1:1
30' ГолФорте Франческо
45' Желтая карточкаФелипе Луис
1:2
48' ГолАчерби Франческо
54' Желтая карточкаПедро Родригес
56' Желтая карточкаЧрнигой Домен
64' Желтая карточкаБашич Тома
Ход матча
3'
0:1
30'
1:1
45'
48'
54'
56'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.26
|Окереке Давид
|4
|0.21
|Анри Тома
|3
|0.16
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.11
|Бузио Джанлука
|1
|0.05
|Чрнигой Домен
|1
|0.05
|Форте Франческо
|1
|0.05
|Кальдара Маттиа
|1
|0.05
|Ампаду Этан
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|13 (3)
|0.68
|Педро Родригес
|7
|0.37
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|0.26
|Андерсон Фелипе
|3
|0.16
|Ачерби Франческо
|3
|0.16
|Альберто Луис
|2
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.11
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|6
|1
|Чеккарони Пьетро
|3
|1
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Вакка Антонио
|3
|0
|Кийине Софиан
|3
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Занетти Паоло
|2
|0
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|6
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Патрик
|3
|1
|Катальди Данило
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Альберто Луис
|3
|0
|Марушич Адам
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Педро Родригес
|2
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
25%
3
27%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
5
25%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Забито
7
25
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
14%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
14%
6
24%
31-45
1
14%
4
16%
46-60
2
29%
5
20%
61-75
2
29%
6
24%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
19
36
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
4
21%
6
17%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
2
11%
9
25%
31-45
4
21%
5
14%
46-60
4
21%
6
17%
61-75
3
16%
7
19%
76-90
Пропущено
29
33
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
14%
6
18%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
5
17%
6
18%
31-45
2
7%
1
3%
46-60
9
31%
7
21%
61-75
7
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4
Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2 Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0
Лацио
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3
Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1 Болонья - Лацио 3:0 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|38 - 24
|38
|5.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Лацио
|2:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 34
|31
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 31
|27
|11.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|1:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 33
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 37
|11
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|17 - 40
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|2:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|7.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|9.
|Болонья
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Болонья
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 17
|11
|11.
|Лацио
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 21
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|14.
|Венеция
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 1:2 Лацио
Исход игры
Венеция
2.8% (4)
Ничья
11% (16)
Лацио
86.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
70.07% (96)
Меньше
29.93% (41)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.5% (79)
0:2 Лацио
9.7% (14)
0:1 Лацио
9.7% (14)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:3 Лацио
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Венеция
1.4% (2)
0:3 Лацио
1.4% (2)
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