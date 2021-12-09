Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
История личных встреч
Верона
Фиорентина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|12
|0.67
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.28
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.22
|Калинич Никола
|3
|0.17
|Фараони Марко
|2
|0.11
|Тамез Адриен
|2
|0.11
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.11
|Илич Иван
|1
|0.06
|Бесса Даниэль
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (5)
|0.89
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.11
|Гонсалес Николас
|2
|0.11
|Соттил Рикардо
|2
|0.11
|Сапонара Риккардо
|2
|0.11
|Мале Юссеф
|2
|0.11
|Бираги Кристиано
|2 (1)
|0.11
|Кальехон Хосе
|1
|0.06
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Торрейра Лукас
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Калинич Никола
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Симеоне Джованни
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Игорь Тудор
|2
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Капрари Джанлука
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|5
|1
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Бираги Кристиано
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|4
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Соттил Рикардо
|1
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
3
15%
1
10%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
6
50%
76-90
Забито
14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
29%
1
4%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
7
29%
29%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
8
44%
2
18%
76-90
Забито
34
34
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
9
26%
1
3%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
5
15%
76-90
Пропущено
30
23
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
12
40%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4
Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 13
|39
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 20
|39
|4.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|33 - 24
|31
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|10.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 18
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|13.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|33 - 31
|23
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 34
|19
|16.
|Венеция
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 31
|17
|17.
|Специя
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 39
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Торино
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 8
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 12
|19
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Сампдория
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 21
|9
|16.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|17.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|6.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|14.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 18
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Прогнозы на матч Верона - Фиорентина
Исход игры
Верона
17.9% (7)
Ничья
33.3% (13)
Фиорентина
48.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
41% (16)
1:1 Ничья
23.1% (9)
2:2 Ничья
10.3% (4)
2:1 Верона
7.7% (3)
1:0 Верона
5.1% (2)
0:1 Фиорентина
5.1% (2)
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