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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
Прогнозы 39
Верона 17.9% (7)
X 33.3% (13)
Фиорентина 48.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Фиорентина
2.80
3.70
2.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Верона
Фиорентина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 12 0.67
Барак Антонин 5 (3) 0.28
Капрари Джанлука 4 (1) 0.22
Калинич Никола 3 0.17
Фараони Марко 2 0.11
Тамез Адриен 2 0.11
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.11
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (5) 0.89
Бонавентура Джакомо 2 0.11
Гонсалес Николас 2 0.11
Соттил Рикардо 2 0.11
Сапонара Риккардо 2 0.11
Мале Юссеф 2 0.11
Бираги Кристиано 2 (1) 0.11
Кальехон Хосе 1 0.06
Дункан Альфред 1 0.06
Торрейра Лукас 1 0.06
Мартинес Лукас II 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Одриосола Альваро 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Чеккерини Федерико 5 0
Калинич Никола 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Фараони Марко 4 0
Симеоне Джованни 4 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Игорь Тудор 2 0
Лазович Дарко 2 0
Капрари Джанлука 2 0
Илич Иван 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 5 1
Мартинес Лукас II 6 0
Бираги Кристиано 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Соттил Рикардо 1 1
Гонсалес Николас 1 1
Итальяно Виченцо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Настасич Матия 1 0
Бенасси Марко 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Мале Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
4
20%
5
50%
46-60
4
20%
1
10%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
4
33%
6
50%
76-90

Забито

14
24
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
29%
1
4%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
7
29%
29%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
8
44%
2
18%
76-90

Забито

34
34
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
9
26%
1
3%
1-15
4
12%
5
15%
16-30
3
9%
9
26%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
5
15%
76-90

Пропущено

30
23
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
12
40%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4
Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3
Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Милан 4:3 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Специя 3:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Кальяри 3:0 Венеция - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 1:2 Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Наполи Заявка 18 12 3 3 35 - 13 39
3. Милан Заявка 18 12 3 3 36 - 20 39
4. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 18 10 1 7 33 - 24 31
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
10. Торино Заявка 18 7 4 7 23 - 18 25
11. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 30 - 28 24
13. Верона Заявка 18 6 5 7 33 - 31 23
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 18 5 4 9 26 - 34 19
16. Венеция Заявка 18 4 5 9 17 - 31 17
17. Специя Заявка 18 3 4 11 18 - 39 13
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Торино Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Милан Заявка 9 6 1 2 16 - 8 19
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
7. Фиорентина Заявка 9 6 1 2 23 - 12 19
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Сампдория Заявка 10 2 3 5 14 - 21 9
16. Специя Заявка 9 2 3 4 10 - 12 9
17. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Наполи Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
5. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
6. Эмполи Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
9. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
13. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
14. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
15. Верона Заявка 9 1 4 4 14 - 18 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Верона 17.9% (7)
    X 33.3% (13)
    Фиорентина 48.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Фиорентина
    2.80
    3.70
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Верона - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Верона - Фиорентина

    Исход игры
    Верона
    17.9% (7)
    Ничья
    33.3% (13)
    Фиорентина
    48.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    41% (16)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    2:1 Верона
    7.7% (3)
    1:0 Верона
    5.1% (2)
    0:1 Фиорентина
    5.1% (2)
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    Верона
    Фиорентина

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